10 сентября в России состоялся единый день голосования – в 82 регионах страны прошли выборы на разных уровнях. Явка на выборах в большинстве регионов была низкой.

По сведениям СМИ, во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, наибольшее число голосов получили именно временно исполняющие обязанности губернатора. В то же время по оценке политологов, опрошенных СМИ, во большинстве случаев кандидаты от «Единой России» победили лишь потому, что сильных конкурентов от оппозиции просто не было.

Как отметил аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, низкие цифры явки могут быть показателем появления новой (возможно, пока еще стихийной) выборной технологии, основанной на неких неписанных правилах, которые действуют в политической жизни страны. Эти правила предусматривают, что наиболее высокая явка и процент голосов за нужного кандидата должны быть на федеральных, а не региональных выборах.

Фото Алины Пущиной

По словам наблюдателей, на некоторых участках массово подвозили военных для голосования; отмечались случаи вброса бюллетеней и подкупа избирателей. В то же время в Центральной избирательной комиссии заявили, что критических нарушений выявлено не было, передает газета «Коммерсантъ». По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число жалоб в ЦИК на выборы в регионах ничтожно мало.

В то же время Памфилова попросила главу Свердловского облизбиркома Валерия Чайникова прокомментировать факт проведение лотерей после голосования в рамках фестиваля «Уральские самоцветы». По данным газеты, на участках в 20 муниципалитетах избиратели после голосования получали карточку, в которую нужно было ввести свои данные и обменять ее на возможность вытянуть билет из лототрона.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Александр Кынев, доцент Факультета социальных наук Департамента политической науки НИУ ВШЭ, кандидат политических наук. По его мнению, использование лотерей для стимулирования избирателей к тому, чтобы проголосовать на выборах, чревато осложнениями в дальнейшем, так как воспринимается общественным мнением как подкуп.

Лотерея на избирательном участке в Нижнем Тагиле ИА "Все новости"

«Результаты выборов были, в общем довольно ожидаемыми и прогнозируемыми. Ставка на низкую явку декларировалась изначально, так что это уж точно не стало неожиданностью – это было то, чего власть хотела сама. Что касается результатов конкретных кандидатов, то можно отметить, что никто заранее не знал, каков будет успех новых кандидатов при низкой явке. Ну, может быть, тот факт, что их при низкой явке прошло так много (в Москве – в частности), и можно отнести в каком-то смысле к неожиданностям.

Если говорить о том, что регионам, продемонстрировавшим сравнительно высокие показатели по явке, может оказаться сложнее на федеральных выборах, то надо отметить, что регионов с высокой явкой не было. Явка везде была низкой по сравнению с прошлыми аналогичными выборами. И проблема, в сущности, не в явке. Проблема в том, что явку «сушили» как могли – то есть сознательно проводили кампанию по снижению участия в выборах избирателей, надеясь, что компенсируют это административным привозом и подкупом. Но подкуп ничего не дал: как показал результат, явка от прогнозной сильно не отличалась. То есть никакого реального прироста этот массовый подкуп не дал.

Избирательный участок ЕР

Зато он создал другие риски – потому что люди, которые голосовали в результате подкупа, с точки зрения их психологии фактически те же, что и люди, которые голосуют по приказу. Люди, которые будут голосовать по приказу или за деньги, не самостоятельны, они полагаются на чье-то мнение, демонстрируют отсутствие понимания ценности собственного голоса. То есть это явления одного ряда. Но тут появляется такой нюанс: когда власть начинает использовать технологию голосования за вознаграждение, то это означает очень нехорошие перспективы на будущее. То есть когда людей приучают к тому, что голосовать они идут не просто так, а за что-то, то в следующий раз «за просто так» они могут уже и не пойти.

Поэтому эти игры с «лотереями» на выборах очень и очень опасны – ведь в следующий раз приводить людей без лотерей будет сложно. А проводить массовый подкуп в масштабе страны – это очень скандально, эти действия ведь и публично воспринимаются как подкуп. Можно сколько угодно жонглировать словами и говорить, что закон не нарушается, но дело в том, что в глазах людей, вне зависимости от такого жонглирования, выборы, основанные на подкупе, будут оставаться выборами, основанными на подкупе. Здесь никакая словесная эквилибристика не поможет. А на президентских выборах массовый подкуп – в общем, мягко говоря, дискредитирует их.

Так что я думаю, что главное, что обнаружилось на этих выборах, – это те сомнительные технологии, которые могут создать сложности с мобилизацией в следующий раз.

Что касается основных нарушений, которые отмечались в ходе выборов по стране, то они связаны как раз с подкупом и попыткой оказать влияние на результат, но носят они локальный характер. Были где-то и манипуляции с досрочным голосованием, и с голосованием на дому – словом, нарушения спец категорий. Отмечалось это, например, в Барнауле, Владивостоке. Ну, и есть регионы, традиционно неблагополучные в плане выборов – например, тот же Саратов неблагополучен давно, как и Краснодарский край. Там нарушения не являются новостью – там нормальные выборы проходили лет двадцать назад», – сказал Александр Кынев.

Добавим, что эти темы Александр Кынев также поднял в статье, опубликованной газетой «Ведомости». Там он подчеркнул: «Главное в результатах состоявшихся 10 сентября выборов – показатель общественных настроений и реакции общества на применяемые властью технологии». Кроме того, отметил он, итоги выборов «многое говорят о состоянии партийно-политической системы страны и обозначают тренды и варианты будущего для ряда вполне конкретных руководителей».