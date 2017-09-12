10 сентября, в единый день голосования, в 82 регионах России состоялись выборы разных уровней. По сообщениям СМИ, во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, наибольшее число голосов на выборах набрали врио губернаторов. при этом явка во всех регионах была невысокой, а кое-где даже низкой.

Как отметил аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, низкие цифры явки могут быть показателем появления новой (возможно, пока еще стихийной) выборной технологии, основанной на неких неписанных правилах, которые действуют в политической жизни страны. Эти правила предусматривают, что наиболее высокая явка и процент голосов за нужного кандидата должны быть на федеральных, а не региональных выборах.

По сообщениям наблюдателей, на некоторых участках массово подвозили военных для голосования; отмечались случаи вброса бюллетеней и подкупа избирателей. В то же время в Центральной избирательной комиссии заявили, что критических нарушений выявлено не было, передает газета «Коммерсантъ». Как утверждала глава ЦИК Элла Памфилова, число жалоб в ЦИК на выборы в регионах ничтожно мало.

Взвод курсантов-нахимовцев перед избирательным участком в Севастополе 10 сентября 2017 "Оборона Севастополя"

По мнению политолога Александра Кынева, доцента Факультета социальных наук Департамента политической науки НИУ ВШЭ, кандидата политических наук, главное, что прошедшие выборы стали показателем «общественных настроений и реакции общества на применяемые властью технологии». Он подчеркнул, что сочетание властями «сушки» явки и использования таких методов, как проведение лотерей для стимулирования избирателей голосовать на выборах, как то происходило в Свердловской области, чревато осложнениями в дальнейшем, так как воспринимается общественным мнением как подкуп.

Объявление о переносе избирательного участка в день голосования "Оборона Севастополя"

Побеседовать с «Полит.ру» об особенностях выборов-2017 согласился и профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«Мне кажется, выборы важны и интересны сами по себе. И еще важнее те уроки, которые способны извлечь из них как власть, так и оппозиция. В целом та тактика, которую мы видим начиная с 2014 года, тактика власти на отсутствие интереса к выборам, та самая, которую называют «засушиванием явки», тактика ликвидации любой конкуренции на выборах в каком-то смысле оказалась вполне успешной.

Ничего нового здесь нет. Смысл этой тактики заключается в том, что выборы не должны давать акторам дополнительной легитимности. Губернаторы, в частности, легитимны не потому, что за них голосуют граждане, а потому, что их назначил президент, который перед голосованием со всеми ними встречался и лишний раз это наглядно демонстрировать. И если говорить о губернаторских выборах, то те первоначальные оценки, которые прозвучали из уст кремлевских или прокремлевских экспертов, мне не кажутся полностью верными.

Владимир Путин с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым kremlin.ru

Говорилось, что выборы прошли прекрасно, и что это якобы означает, что модель, которую предложил Кириенко, отбирая по специальной технологии молодых и в прошлом не очень связанных с регионами менеджеров и назначая их губернаторами себя оправдала, и поэтому дальше следует ожидать целой череды отставок и назначений в таком же ключе. Но мне кажется, будет большой ошибкой, если власть действительно так сочтет.

Потому что одно дело – выиграть выборы, где назначенному губернатору фактически дается право подбирать себе конкурентов по вкусу (и мы видели, что ни одного серьезного оппонента, ни одного серьезного альтернативного кандидата на этих выборах не было – отсюда и высокий и даже сверхвысокий результат). Но совсем другое дело – управлять регионом. Победа на таких, по сути, безальтернативных выборах абсолютно не означает эффективности модели управления регионом.

В этом смысле мне кажется, что представление о том, будто назначенные таким образом губернаторы эффективны, очень ошибочное. Мы сможем убедиться в этом уже очень скоро – на выборах президента, когда губернатор должен будет доказать свою эффективность. А никаких инструментов, кроме тех, которые он использовал, вычеркивая всех мало-мальски реальных соперников, он, по сути, не имеет. И не имеет контроля над политической элитой регионов. Ну, посмотрим, что будет.

Выборы губернатора Рязанской области ryazan.er.ru

Последнее, что я бы добавил в отношении губернаторов – что эта безоблачная и впечатляющая по результатам победа губернаторов отнюдь не означает разрешения тех конфликтов, которые в регионе есть. Эти конфликты отчасти были заметены под ковер, когда не допустили регистрации сильных соперников – например, в Бурятии, в Севастополе и в Свердловской области. Однако конфликты никуда не делись, и с победой губернатора, пусть даже с результатом в 80%, но при достаточно низком участии избирателей принципиально ничего не изменилось. То есть губернатор как не мог взять под контроль местную элиту, так и дальше не сможет.

Он будет продолжать управлять регионом, но дополнительного веса, дополнительной легитимности в результате этих выборов у него не образовалось. В этом смысле выборы хоть и прошли и не ознаменовались какими-то скандалами, но они ничего и не добавили нового в политическом раскладе регионов и не сделали губернаторов более умелыми управленцами», – сказал Николай Петров.