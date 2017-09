«Коммерсантъ» в статье «Выборочная демократия» пишет, что оппозиции удалось дать бой «Единой России» только в отдельно взятых районах Москвы.

«Дизель разогревает цены»: топливо дорожает из-за ремонтов НПЗ.

«РСПП и Минкомсвязь не договорились о штрафах»: за нарушения в работе ГИС ЖКХ предпринматели хотят платить меньше.

«Коммунисты отстояли второе место»: по итогам выборов губернаторов и депутатов заксобраний результат показали только парламентские партии.

РБК в статье «Размен по новому курсу» пишет, что в Кремле уже проанализировали итоги выборов.

«Эксперт РА» подсчитал доходность пенсионных накоплений. Об этом в статье с говорящим заголовком «Большинство НПФ проиграло инфляции».

«Спекулянты играют с рублем»: инвесторы США вновь ставят на укрепление российской валюты.

«Претензии сошли с рельсов»: Прокуратура нашла нарушения в закупках Крымской железной дороги.

«Победа с неявочным преимуществом»: низкий интерес избирателей помог партии власти.

«Известия» в статье «Массовая проблема» отмечают, что детей с ожирением в России стало вдвое больше.

«Для роста ВВП нужно ежегодно вкладывать 500 млрд рублей»: глава Внешэкономбанка Сергей Горьков — о фабрике проектного финансирования, ускорении развития с помощью технологии блокчейн и появлении майнинговых центров в России.

«Бизнес настроился на развитие»: российские предприятия готовы инвестировать в производство.

«Явку оценили по результату»: подведены итоги голосования на региональных и муниципальных выборах.

Почему украинская оппозиция сплотилась вокруг Саакашвили «Газета.ru» объясняет в статье «Саакашвили мечтает отомстить Порошенко».

«МРОТ сравняют с уровнем бедности»: с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7 % и составит 9 489 рублей.

«Швеция готовится к войне»: в Швеции начались крупнейшие за 20 лет военные учения.

The Economist: «Как Ангела Меркель меняет и не меняет Германию» (How Angela Merkel is changing, and not changing, Germany). Материал о роли Ангелы Меркель в жизни Германии.

«The Economist объясняет: почему волки вернулись во Францию» (The Economist explains: Why wolves are back in France). Люди уезжают из сельской местности, и туда возвращаются дикие животные.

Bloomberg: «Лондон сохранил первенство в качестве главного финансового центра в мире» (London Retains Its Crown as World’s Top Financial Centre). В этом качестве Лондон, несмотря на решение Британии отделиться от ЕС, обгоняет Нью-Йорк и Гонконг.

«Корбин намекнул, что лейбористы, может быть, поддержат участие в едином рынке» (Corbyn Hints Labour Could Support Single Market Membership). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин дал понять, что его партия собирается стремиться к тому, чтобы Британия сохранила доступ к единому европейскому рынку.

The Wall Street Journal: «Акционерный пузырь? Какой акционерный пузырь?» (Private Equity Bubble? What Private Equity Bubble?). Рекордный спрос на акции закрытых акционерных компаний толкает индустриальных руководителей к частичной или полной продаже своих фирм.

«Мероприятие, посвященное "айфону" Apple: что вам нужно знать» (Apple’s iPhone Event: What You Need to Know). Компания Apple вскоре представит свои новые продукты — «айфоны», Apple Watch и Apple TV.