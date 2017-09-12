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12 сентября 2017, 09:00
Ангела Меркель выборы «Единая Россия» Минкомсвязи Москва пенсионная реформа рубль Франция Швеция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 12 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Выборочная демократия» пишет, что оппозиции удалось дать бой «Единой России» только в отдельно взятых районах Москвы.

«Дизель разогревает цены»: топливо дорожает из-за ремонтов НПЗ.

«РСПП и Минкомсвязь не договорились о штрафах»: за нарушения в работе ГИС ЖКХ предпринматели хотят платить меньше.

«Коммунисты отстояли второе место»: по итогам выборов губернаторов и депутатов заксобраний результат показали только парламентские партии.

РБК в статье «Размен по новому курсу» пишет, что в Кремле уже проанализировали итоги выборов.

«Эксперт РА» подсчитал доходность пенсионных накоплений. Об этом в статье с говорящим заголовком «Большинство НПФ проиграло инфляции».

«Спекулянты играют с рублем»: инвесторы США вновь ставят на укрепление российской валюты.

«Претензии сошли с рельсов»: Прокуратура нашла нарушения в закупках Крымской железной дороги.

«Победа с неявочным преимуществом»: низкий интерес избирателей помог партии власти.

«Известия» в статье «Массовая проблема» отмечают, что детей с ожирением в России стало вдвое больше.

«Для роста ВВП нужно ежегодно вкладывать 500 млрд рублей»: глава Внешэкономбанка Сергей Горьков — о фабрике проектного финансирования, ускорении развития с помощью технологии блокчейн и появлении майнинговых центров в России.

«Бизнес настроился на развитие»: российские предприятия готовы инвестировать в производство.

«Явку оценили по результату»: подведены итоги голосования на региональных и муниципальных выборах.

Почему украинская оппозиция сплотилась вокруг Саакашвили «Газета.ru» объясняет в статье «Саакашвили мечтает отомстить Порошенко».

«МРОТ сравняют с уровнем бедности»: с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7 % и составит 9 489 рублей.

«Швеция готовится к войне»: в Швеции начались крупнейшие за 20 лет военные учения.

The Economist: «Как Ангела Меркель меняет и не меняет Германию» (How Angela Merkel is changing, and not changing, Germany). Материал о роли Ангелы Меркель в жизни Германии.

«The Economist объясняет: почему волки вернулись во Францию» (The Economist explains: Why wolves are back in France). Люди уезжают из сельской местности, и туда возвращаются дикие животные.

Bloomberg: «Лондон сохранил первенство в качестве главного финансового центра в мире» (London Retains Its Crown as World’s Top Financial Centre). В этом качестве Лондон, несмотря на решение Британии отделиться от ЕС, обгоняет Нью-Йорк и Гонконг.

«Корбин намекнул, что лейбористы, может быть, поддержат участие в едином рынке» (Corbyn Hints Labour Could Support Single Market Membership). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин дал понять, что его партия собирается стремиться к тому, чтобы Британия сохранила доступ к единому европейскому рынку.

The Wall Street Journal: «Акционерный пузырь? Какой акционерный пузырь?» (Private Equity Bubble? What Private Equity Bubble?). Рекордный спрос на акции закрытых акционерных компаний толкает индустриальных руководителей к частичной или полной продаже своих фирм.

«Мероприятие, посвященное "айфону" Apple: что вам нужно знать» (Apple’s iPhone Event: What You Need to Know). Компания Apple вскоре представит свои новые продукты — «айфоны», Apple Watch и Apple TV.

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