100 СЛОВ. Академик Хохлов определился с выбором

Проректор МГУ Алексей Хохлов призвал академиков на выборах президента РАН голосовать за директора Института прикладной физики Александра Сергеева. Ранее правительство воспользовалось своим правом и заблокировало выдвижение Хохлова на выборах, хотя он и считался одним из фаворитов — а может быть именно поэтому.

Вообще самоуправление академии, которая так или иначе живет на казенные деньги, вещь достаточно спорная — но оно точно существует, хотя бы потому, что правительство с ним борется. Другой вопрос, что оно может дать России вообще и отечественной науке в частности. Ответ на него как раз и должен дать новый президент РАН, если государственные структуры не будут слишком вмешиваться в процесс.