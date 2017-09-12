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12 сентября 2017, 19:05
Apple iPhone
Анна Сакоян

Новый iPhone: магия цифр

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

СМИ пребывают в ожидании мероприятия, на котором технологический гигант Apple представит свои новые продукты. Одна из наиболее обсуждаемых тем в связи с этим — это цены на новые смартфоны.

В ходе постоянной конкуренции между гигантами Apple и Samsung, пишет Bloomberg, цены на их мобильные устройства стабильно росли. Но обе компании еще до не давнего времени избегали пересекать четырехзначный (в долларовом измерении) цифровой порог. Теперь ситуация меняется. Как ожидается, самый дешевый из новых «айфонов», будет стоить около $1000. Новый Samsung Galaxy Note 8 тоже, скорее всего, будет стоить примерно столько же.

«Айфон» будет изготавливаться из стекла и нержавеющей стали, у Note будет необычайно большой и яркий экран, а также корпус, сделанный из металла и стекла. «Айфон» будет оснащен усовершенствованными камерами и функциями распознавания лица в качестве способа разблокировки. Все это в совокупности взвинчивает цену, и есть риск, что многие из давних почитателей этого устройства дрогнут перед четырехзначной цифрой и обратятся к другим производителям смартфонов.

 
Девушка со смартфоном / pixabay.com

По мнению аналитиков, ценообразование на смартфоны должно определяться тем, как у людей распределяются рутинные расходы. Для многих потенциальных покупателей разовый платеж в тысячу долларов — это настолько дорогое удовольствие, что покупка такого устройства приведет к значительным и длительным изменениям в образе жизни. Это прагматическая сторона дела. Но есть еще и психологическая, которую тоже учитывают аналитики и в которой имеет место иррациональное отношение к изменению в количестве цифр, даже если разница на самом деле незначительная. Собственно поэтому, в последнее время и Apple, и Samsung старались оставить цены в пределах трехзначных, хотя при округлении они уже вполне могли считаться четырехзначными.

Во вторник Apple проведет свою самую значительную за многие годы презентацию продукта, пишет Wall Street Journal. Собственно, Apple представляет вниманию общественности свои новые продукты каждый сентябрь, но этот сентябрь особенный, в частности, потому, что Apple представит не два, как обычно, а целых три новых смартфона. Один из них будет супермощным и новаторским, в то время как остальные два будут штатными обновленными версиями прошлогодних iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Главная медийная интрига, объясняет автор, - это предполагаемый «суперайфон», который, по слухам, называется iPhone X. Интрига была создана с помощью удачной комбинации секретности и «информационных утечек», подогревавших интерес публики. Секретность — это обычная политика Apple при разработке новых продуктов. Утечки — это материал для аналитических спекуляций в период секретности. Незаурядный iPhone X, как ожидается, будет по ряду признаков принципиально отличаться от традиционных.

 
Предполагаемый вид устройства

За этой историей внимательно наблюдают инвесторы. Для них интрига состоит в том, окупится ли производство дорогих устройств, то есть купят ли их в достаточном количестве. Одним из важных показателей для них будет число рынков, на которых будут продаваться новые смартфоны. Еще один фактор — это дата поступления этих смартфонов в продажу. Apple заявил, что продажи начнутся 22 сентября. Если дата будет отложена или если число рынков сократится относительно прежнего, это будет для инвесторов сигналом о том, что у производителя имеются проблемы. 

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