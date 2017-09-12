Разработка предвыборной стратегии Владимира Путина практически завершена. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на своим источники в Администрации президента сообщает, что только в ноябре Владимир Путин объявит о согласии пойти на новый срок, одновременно он будет принимать участие в нескольких внутриполитических мероприятиях, только затем начнется юридическое оформление его выдвижения как самовыдвиженца — от услуг «Единой России» решено отказаться.

Осенью президент может принять участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв политический репрессий, который отмечается 30 октября. На проспекте академика Сахарова в Москве должен быть открыт памятник работы скульптора Георгия Франгуляна. Кроме того, пройдет форум «Сообщество», который организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2–3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие октябрьского переворота (7 ноября).

Возложение цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. Таймыр, 2002 kremlin.ru

Объявить о выдвижении в ноябре, а не позже, необходимо потому, что «невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно». Формат события должен чем-то напоминать «прямую линию президента»: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Ранее, напомним, Владимир Путин говорил, что он не заявляет о своем выдвижении на новый срок, потому что все «сразу же перестают работать» после такого. При этом в начале августа Путин заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году.

Второй этап, как пишет «Коммерсантъ», предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата «в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой». По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив «Единой России», но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

Согласно федеральному законодательству, Совет Федерации должен назначить выборы с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе. «Единая Россия» даже перенесла свой съест на декабрь, чтобы иметь возможность выдвинуть Владимира Путина на пост главы государства, но, судя по всему, в этом качестве ее услуги не понадобятся.

По информации РБК, Кремль обратился к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами президента на выборах 2018 года. В списки просят включать новые лица и молодежь. Собеседник, близкий к руководству одного из регионов, добавил, что конкретных критериев, по которым следовало бы подбирать возможных доверенных лиц, нет. «Просили только, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз [на президентских выборах 2012 года], а новые», — сказал он.

Кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвинула кандидата, имеет право назначить еще до 100 доверенных лиц. Доверенными лицами запрещено быть гражданам, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, главам местных администраций, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, и работникам аппаратов избирательных комиссий. Лица, которые находятся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами только при условии ухода в отпуск на период кампании. Задача доверенных лиц скорее символическая — вести агитацию в пользу своего кандидата, но этим могут заниматься не только доверенные лица.