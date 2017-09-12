В ближайшие годы размер реальной пенсии в России будет сокращаться. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития (МЭР) на ближайшие три года, который, как пишет газета «Ведомости», внесен на обсуждение правительства.

В базовом сценарии МЭР, на основе которого готовится бюджет, реальный размер пенсий незначительно снижаются — на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах. Это происходит из-за отказа от индексаций выплат работающим пенсионерам. Кроме того, в следующем году инфляция, по прогнозу, будет выше (4% против 3,7%), пенсии же индексируются по прошлогодней инфляции. Между тем, по информации ПФР, из 43 млн пенсионеров в России работает около трети.

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В проекте бюджета на 2018–2020 годы, как пишут «Ведомости», пока вообще не предусматривается индексации пенсий работающих пенсионеров. При этом, по расчетам чиновников, общий доход пенсионеров все-таки будет расти в реальном выражении. У неработающих пенсионеров за счет индексации пенсий, а у работающих — за счет роста зарплат. Считается, что общий реальный доход работающих пенсионеров вырастет на 1,8% в 2018 году и на 0,1 и 0,3% в два последующих года.

При этом с таким отношением к пенсиям согласны далеко не все. Дело в том, что сейчас, формально, пенсия — это деньги, которые платят ныне работающие люди тем, кто достиг определенного возраста. Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам превращает пенсию в социальное пособие, которое защищает пожилых людей от нищеты. Так, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова задалась в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» вопросом: «Если речь идет о пенсиях, при чем тут другие доходы?». Другой эксперт, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, уверен, что решение лишить работающих пенсионеров индексации было непродуманным и несправедливым. Сэкономленные деньги, по задумке, должны были пойти на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит, добавил он.

Напомним, в 2016 году впервые пенсии работающих пенсионеров не были проиндексированы — это произошло по инициативе федерального правительства. Решение обосновывалось экономическими сложностями и большим дефицитом бюджета.

Отметим, что проблемы с индексации пенсий сейчас испытывают не только работающие пожилые люди. За последние пять лет только четыре негосударственных пенсионных фонда обогнали по доходности накопленную инфляцию — это значит, что накопления, которые делают работающие и, как правило, не самые бедные граждане, в реальном выражении обесцениваются. Причина этого, как указывают в РА «Эксперт», достаточно проста: частные фонды не умеют отыгрывать падение дохода, которое происходит во время кризиса. Статья об этом во вторник вышла на РБК. При этом государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа тоже не смогла обогнать инфляцию, правда, отставание не слишком большое. Накопленная инфляция с 2012 года — 50,49%, доходность ГУК — 49,7%. Максимальную доходность показал НПФ «Согласие» (63,7%), минимальную доходность среди крупнейших фондов показал НПФ «Будущее», всего 35,5% за 5 лет.