Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, лишенный украинского гражданства, въехал на территорию Украины при содействии своих сторонников. Он остановился во Львове в гостинице «Леополис»; по данным информационного агентства РБК, его адвокату уже был вручен протокол о незаконном пересечении границы.



По сообщениям СМИ, несколько сторонников Саакашвили, которые помогали ему прорвать оцепление пограничников и войти на территорию Украины, арестованы. Из соратники заговорили о начале репрессий. В то же время в МВД Украины ситуацию описывают иначе: как сообщил российским журналистам глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, задержанных по делу о прорыве Саакашвили через границу Андрея Котыченко и Александра Бурце доставили в органы полиции для проведения следственных действий.

«Проводится следствие. Это не сторонники Саакашвили – это люди, которые нарушали закон в пункте пропуска «Шегени» по версии следствия. О процессуальном статусе будет известно несколько позже», – пояснил Шевченко.



Напомним, Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства в тот момент, когда его не было в стране, заранее сообщал, когда именно намерен вернуться и даже примерно указывал, где будет въезжать. Как распорядились украинские власти этой информацией, пока неясно.

Попав во Львов, Саакашвили заявил, что намерен совершить турне по всем регионам, чтобы объединиться с представителями самых разных политических сил «вокруг общей темы – демократии и отсутствии диктата олигархов». Однако пока из города не выехал.

М.Саакашвили дает интервью во Львове / YouTube.com

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Честно говоря, фарса, как сейчас пишут СМИ, я в происходящем вообще не вижу. В России в последние десятилетия появилась традиция говорить о Саакашвили только в терминах фарса и клоунады. Хотя, в общем-то, Михаил Саакашвили, как к нему ни относись, довольно эффективный политик.

И в этой ситуации, конечно, ему удалось показать какие-то слабые стороны украинской власти – не в том смысле слабые, что она не смогла применить силу, а в том, что она повела себя неправильно, не в соответствии с принципами правового государства – и просто не в соответствии со здравым смыслом, прямо скажем. И можно даже сказать, что Саакашквили пробил большую брешь как в имидже Петра Порошенко, так и в имидже самой Украины.

Почему в имидже Порошенко? Потому что украинское общество склонно рассматривать это как некое личное противостояние между Порошенко и Саакашвили. И притом, что один имеет несравненно больше полномочий, чем другой, он не может эффективно обуздать своего оппонента. Но и в целом эта цепочка общество настораживает: предоставление Саакашвили украинского гражданства с отклонением от процедуры, без достаточных оснований – а потом еще более сомнительное лишение его этого гражданства.

А дальше с юридической точки зрения возникла проблема. Собственно, почему украинская власть так опасались проникновения Саакашвили в страну? Потому что даже после лишения гражданства он может решение по поводу гражданства оспаривать в суде, и эти суды могут длиться очень долго. Поэтому скорее всего – не буду говорить за юристов и суд – украинская сторона просто не имела права не пускать его страну. Именно поэтому блокировали поезд, и так далее.

Если бы Саакашвили находился в Украине во время лишения гражданства, то он бы просто никуда не выезжал и судился был очень долго. В Европе аналогичные процессы длятся годами. В Украине, по-моему, прецедентов не было, так что трудно что-то сказать про протяженности.

И в результате сейчас Саакашвили в Украине; а власть опять не понимает, что с ним делать. Пытаться возбудить какие-то уголовные дела? Да он, в общем, и сам не против. Даже, думаю, готов к тому, что ему впаяют какой-то срок. Хотя быстро его не впаяют, да и вообще сделать это будет непросто. Тем более – с этими глупостями о заминировании пункта пропуска на границе.

В украинском законодательстве есть статья о том, что в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью возможно пересечение государственной границы с отклонением от правил. Думаю, адвокаты Саакашвили будут это использовать по полной программе. И в результате Саакашвили наносит очень большой ущерб позициям Петра Порошенко, в первую очередь. Ну, а заодно страдает и международный имидж Украины. Да и внутренний ее имидж – имидж государства правового, которое ведет себя неправовым образом (да еще и силу не может применить, хотя, конечно, спасибо тем, кто эту силу не применил).

М.Саакашвили на вокзале Львова / www.facebook.com

Чего добивается сам Саакашвили, я не скажу – не думаю, что даже он сам это отчетливо понимает. Вряд ли он хочет стать президентом Украины (да премьер-министром – вряд ли). Думаю, сейчас он, с одной стороны, просто мстит Порошенко за лишение гражданства и вообще неуважительное обращение с нем. А с другой стороны, понимает, что благодаря этим ситуациям он может статься на слуху, на плаву, а для политика это очень важно. Важно, что о нем не забывают, что он – основной ньюсмейкер, хедлайнер и так далее.

Действительно ли не ожидали его возвращения? То-то и особенно смешно, что он заранее предупредил, и когда именно, и даже где именно собирается возвращаться. В его окончательном маршруте отклонения от первоначального заявления были незначительны. И, несмотря на это, у властей почему-то не хватило интеллектуального ресурса придумать ему достойный ответ. Сложно, конечно, представить, что не было советников, которые проработали бы эту ситуацию. Ну, скорее всего, их просто не послушали.

Насколько я понимаю, какие-то ситуационные вопросы должны были проигрываться в той же администрации президента. Точно не знаю, кто их решал, но по-другому просто не могут обсуждаться такие решения. Но, в общем, действительно ответа не придумали. Нет, мы видели один ответ: пункт пропуска «Краковец», через который собирался въезжать (или делал вид, что собирался) Саакашвили, обнесли какими-то дополнительными укреплениями, рядами колючей проволоки, опасаясь большого скопления людей и попытки прорыва. Ну, так это на соседнем пункте пропуска удалось сделать.

Причем я даже не уверен, что сам Саакашвили хотел границу прорывать – не совсем понятно, насколько это была его режиссура, а насколько сами события стали развиваться определенным образом. Тем более, что с ним вместе находились разные оппозиционные украинские политики.

Ну, и история с остановкой поезда звучит странно: естественно, сейчас все отказываются признавать, что давали подобные указания, потому что никто не имел права их давать, тем более – на территории другой страны. И это, опять-таки, ударят по имиджу Украины в Польше – когда по телефонному звонку машинист замирает и не уводит состав со станции, где есть расписание движения и есть правила, хорошие или плохие, но действующие. Так что, повторю, все это – сплошной имиджевый ущерб. И сейчас, конечно, никто не хочет брать на себя ответственность за случившееся, потому что поляки могут и иск адресовать украинской стороне – за блокирование пути и так далее.

Что касается заявлений об украденном паспорте, который якобы оказался в кабинете у президента Порошенко, то этого я, честно говоря, не понял. Сначала ведь, когда Саакашвили предъявил свой паспорт пограничному инспектору, тот ему паспорт вернул – заявил, что документ аннулирован, но вернул. Потому что изымать его он, видимо, и не имел права. А куда потом делся паспорт и делся ли на самом деле или же это сам Саакашвили придумал, я не знаю. Но если даже кто-то из должностных лиц у него паспорт забрал, думаю, рассказы о том, что лежит в кабинете президента, – это уже фантазии.

Словом, вот тут достоверность фактов неясна. Но думаю, как раз это не так важно», – сказал Георгий Чижов.