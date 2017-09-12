Чисто самарское убийство

Классический английский детектив в духе Агаты Кристи — это сюжет, в котором с самого начала все очевидно, но к финалу оказывается, что убийца вовсе не дворецкий. Именно такая история разыгрывается уже пятый год в Самарской области.

Все началось в марте 2012 года. 7 марта двоюродный брат и тезка зампреда самарского отделения "Россельхозбанка" Пузикова Дмитрия Владимировича, Пузиков Дмитрий Сергеевич, устроил на даче в поселке Кондурчинском вечеринку по случаю своего дня рождения, которое он решил отметить второй раз в этом году. Гостей было 12 человек — родственники и близкие друзья именинника. Все выпивали спиртное, танцевали, играли в теннис и конечно чествовали именинника. Был на том мероприятии и сам Пузиков Дмитрий Владимирович со своей супругой Екатериной Пузиковой. Одним из блюд, поданных к столу, был запеченный картофель. Но Пузиков заявил, что ему хочется пюре. Но поскольку никто из присутствующих на торжестве женщин не горел желанием готовить отдельно пищу для Пузикова Д.В., эту обязанность пришлось взять на себя его супруге Екатерине.

Приготовленное пюре Пузикова Екатерина поставила на стол и стала накладывать по тарелкам мужу, после чего, предложила пюре другим гостям. Желание поесть пюре так же изъявил Трубников Дмитрий.

Попробовав нескольких ложек пюре из своей тарелки, Пузиков Д.В. сказал, что пюре в его тарелки горькое. После этого пюре из его тарелки попробовали его двоюродный брат Сафонов Александр и его подруга Борисова Мария. Подтвердив, что пюре в тарелке Пузикова Д.В. имеет горький вкус, Борисова Мария выкинула его из тарелки в унитаз. После этого Борисова Мария взяла новую тарелку и стала накладывать из кастрюли новую порцию пюре для Пузикова Д.В., перед этим попробовав пюре на вкус непосредственно из кастрюли. Пюре в кастрюле было обычным на вкус.

Новую порцию пюре Борисова Мария подала Пузикову Д.В., и тот вместе со своим двоюродным братом, Сафоновым Александром, съели ее из одной тарелки полностью.

Больше в этот день никаких происшествий на этом мероприятии не происходило.

Празднование дня рождения продолжилось и на следующий день, 8.03.2012 г.

Вечером, 8.03.2012 г. Пузиков Д.В. вместе со своей супругой Екатериной уехали домой, поскольку у них дома с бабушкой оставался малыш и его надо было кормить (малыш находился на грудном вскармливании).

Утром, 9.03.2012 г. сам Пузиков Д.В. и его двоюродный брат Александр Сафонов, а также его подруга Мария Борисова — почувствовали себя плохо. Всех троих отвезли в самарскую областную больницу им. Калинина.

Врачи по результатам анализов мочи и крови потерпевших определили, что их отравили кадмием.

13.03.2012 г. супруга Пузикова Д.В., Екатерина написала заявление в Следственный комитет о факте отравления ее мужа и попросила возбудить в связи с этим уголовное дело, чтобы привлечь виновное лицо к уголовной ответственности.

20 марта Дмитрий Пузиков умер. Александр получил тяжкий вред здоровью, а Марии был причинен вред здоровью средней тяжести.

Стало ясно, что это не могло быть случайностью, и пострадавшие получили отравление именно на том мероприятии в Кондурчинском, где совместно принимали пищу. На основании заявления Екатерины Пузиковой Следственным комитетом 19.03.2012 г. было возбуждено уголовное дело, началось следствие.

Но с самого начала расследования, на основании показаний двоюродного брата погибшего, Пузикова Д.С. и его отца, дяди погибшего, Пузикова С.В., в отравлении стали подозревать саму заявительницу, Екатерину Пузикову, поскольку она приготовила при всех данное пюре и подала мужу, в тарелке погибшего оно имело горький вкус. Кроме того, Пузиков Д.С. и Пузиков С.В. сообщили следствию, что из всех присутствующих на мероприятии, только супруга погибшего, Пузикова Екатерина, могла отравить пищу своего мужа, поскольку она его сильно ревновала, а тот изменял ей с коллегой по работе в банке.

В июле 2012 г., на основании сведений, сообщенных Пузиковым С.В. и ПУзиковым Д.С., Екатерину Пузикову арестовали, несмотря на наличие у нее грудного ребенка, и предъявили обвинение в умышленном убийстве своего мужа путем отравления его пищи кадмием или его солями.

Основных мотивов, которые якобы навели Екатерину на мысль об убийстве, следователи увидели два. Во-первых, роман на стороне: еще до замужества она была на стажировке в США и познакомилась там с гражданином Беларуси Дмитрием Красавцевым, последовал бурный непродолжительный роман, но переписка с ним продолжалась и после того, как Екатерина Сокирская стала Екатериной Пузиковой. Во-вторых, Дмитрий Пузиков изменял жене с коллегой по работе, и она это знала. Получается знакомая по многим детективам ситуация: жена убивает неверного мужа, чтобы потом остаться с любовником. И бонусом тут идет немаленькое наследство, которое получает жена — точнее, уже вдова. Так же показалось и следователям, и они не стали обращать внимание на другие возможные версии.

Суд тоже посчитал ревность достаточным мотивом для отравления и в августе 2015 года Екатерина Пузикова была признана виновной в умышленном убийстве, ее приговорили к лишению свободы на 7 лет. При этом суд отклонил все замечания защиты, указывавшей на обстоятельства, которые ставят позицию обвинения под сомнение.

К примеру, адвокат Пузиковой отмечал, что на одежде ее подзащитной почти не было обнаружено следов таллия, в то время как на одежде именинника, в том числе в его карманах, концентрация следов яда была в разы выше. Кроме того, Дмитрий Пузиков-младший, в отличие от Екатерины, наверняка знал о существовании таллия, о его свойствах и о том, где его можно найти: его отец занимается сельским хозяйством, а таллий активно используют для борьбы с крысами. Другая версия, озвученная самой Екатериной, состоит в том, что ее муж хотел занять пост руководителя филиала банка и его могли убить из-за этого или, к примеру, из-за спорной ситуации по одному из рабочих вопросов. Обе эти версии суд отклонил как построенные на домыслах.

Также суд не обратил внимание на тот факт, что уже в апреле 2012 года, т.е. через месяц после смерти Дмитрия Пузикова, его мать Галина Васильевна переписала существенную часть своего имущества на Дмитрия Пузикова-младшего и его отца, С.В.Пузикова. Позже она сделала то же самое и с полученным после сына наследством.

Естественно, защита обжаловала приговор, настаивая на невиновности Пузиковой. Всего за эти годы было 4 обжалования вплоть до Верховного суда и Генеральной прокуратуры, и каждый раз дело возвращали на доследование. Более того, каждый раз Генеральная прокуратура указывала на необоснованность обвинения, построенного Следственным комитетом на сомнительных основаниях. К примеру, вот что написал заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский: "Расследование велось с явным обвинительным уклоном, без отступления от разработки единственной версии о виновности Пузиковой Е.Г., последовательно навязываемой Пузиковым Д.С., его отцом Пузиковым С.В. и матерью покойного Пузиковой Г.В. Заслуживающие внимание доводы стороны защиты о недостаточности объективных данных для уголовного преследования Пузиковой Е.Г., наличии разумных сомнений вследствии противоречивости доказательств и нашедшем косвенное подтверждение предположение о причастности к преступлению других лиц отвергнуты по надуманным основаниям. Односторонняя оценка полученных в ходе расследования сведений, нежелание органов следствия уделять должное внимание другим версиям происшествия и безмотивное отрицание самой возможности совершения преступления другими лицами привели к предъявлению Пузиковой Е.Г. обвинения, основную часть которого составляют предположения и упоминания о неустановленности тех или иных обстоятельств, подлежащих, в соответствии со ст.73 УПК РФ, обязательному доказыванию."

Однако несмотря на неоднократные замечания со стороны Генеральной прокуратуры и судов, Следственный комитет не менял точки зрения и следствие продолжало отрабатывать именно версию виновности Екатерины Пузиковой, игнорируя возможную причастность к отравлению Дмитрия Пузикова других участников вечеринки и, в частности, двоюродного брата покойного банкира.

В июле этого года завершилось рассмотрение дела после очередного доследования. Прокуратура, как и прежде, просила приговорить Екатерину к 7 годам лишения свободы, но суд назначил более суровое наказание — 9 лет. В областной прокуратуре заявили, что будут обжаловать приговор, так как "суд необоснованно ухудшил положение осужденной по сравнению с предыдущим приговором, который по мотивам мягкости не пересматривался". Родственники отравленного Пузикова (в том числе его мать и двоюродный брат) считают приговор излишне мягким и требуют увеличения срока.

Защита по-прежнему настаивает на невиновности Екатерины. Аргументы, на которые она опирается, приведены во многих ходатайствах. Вот несколько цитат из ходатайства адвоката Александра Карномазова на имя прокурора Самарской области, которое было направлено в сентябре прошлого года. В нем он доказывает несостоятельность обвинения:

"Получены доказательства наличия следов таллия на чашках, сохранившиеся спустя 4 с лишним года, несмотря на то, что ими пользовались (как минимум, 8 и 9 марта 2012г.), соответственно, мыли. Это дополнительно подтверждает, что таллия в тарелке с «горьким пюре», на которой следов таллия не обнаружено, не было."

"Следствием не установлено, чтобы Пузикова Е.Г. когда-либо приобретала таллий, интересовалась или хотя бы имела осведомлённость о его свойствах. Это обстоятельство позволило предъявить ей обвинение в том, что она в неустановленном месте, в неустановленное время и неустановленным способом этот таллий приобрела, хранила, а затем использовала. При этом, в возбуждении уголовного дела в отношении нее по ст.234 УК РФ за незаконное приобретение ядовитых веществ было отказано."

"Первоначально следствие считало, что пюре отравлено кадмием и поэтому было горьким. Когда выяснилось, что это был не кадмий, а таллий, то пюре стало считаться горьким, потому что было отравлено таллием. Таким образом, утверждая о наличии яда в пюре, следствие исходит не из свойств самого яда, а из горького вкуса. <...>

Однако, является общеизвестным научным фактом, что таллий потому и считается «идеальным ядом», что не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Иными фактами наука не располагает. В связи с этим обоснованно можно утверждать об обратном, что горечь в пюре не могла быть вызвана таллием и наличие горечи никак не доказывает наличие таллия в пюре."

"Однако у следствия совершенно не вызывает подозрение ни поведение Пузикова Д.С., ни его отца Пузикова С.В. Инициатива «трагического торжества» принадлежала Пузикову Д.С. Для празднования своего дня рождения он пригласил гостей на 07.03.2012г. в дом своего брата, куда пригласил и его с женой, хотя свой день рождения практически с теми же гостями он уже отметил ранее — 05.03.2012г. Так день рождения Пузикова Д.С. стал днём смертельного отравления Пузикова Д.В.

На одежде Пузикова Д.С. обнаружено самое большое загрязнение таллием. Пузиков Д.С. единственный, в (т.е. внутри) одежде которого, конкретнее — в джинсах, были обнаружены микрочастицы таллия. Т.е. не следовое наслоение, а частицы сухого отравляющего вещества. Объяснений этому факту в деле нет.

Сразу после смерти Пузикова Д.В. — в апреле 2012г. — большой объем недвижимого имущества Пузиковой Г.В. переводится на Пузикова С.В. Когда защита вскроет данное обстоятельство и укажет на него следствию, Пузиков С.В. вернет недвижимость Пузиковой Г.В., чтобы не было причин ссылаться на наличие у него корысти."

Сейчас адвокат Екатерины Пузиковой готовится обжаловать очередной приговор. Если нужно будет, он готов снова дойти до Верховного суда и Генеральной прокуратуры, чтобы доказать некорректную работу Следственного комитета и абсурдность обвинения, построенного по сути исключительно на показаниях лиц, которые могли быть заинтересованы в смерти Дмитрия Пузикова, и добиться признания невиновности своей подзащитной, которая не могла и не совершала убийство своего мужа. Защитники Екатерины верят в профессионализм Генпрокуратуры и Верховного суда.