Топ новостей 12 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились сообщения о намерении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2018 в два этапа, крупнейшая российская сеть кинотеатров отказалась показывать «Матильду», однако перед этим фильм успели показать во Владивостоке.

Кандидатура президента РФ Владимира Путина будет выдвинута на выборах главы государства, назначенных на 2018 год, в два этапа. Предполагается, что в ноябре Владимир Путин даст принципиальное согласие на выдвижение своей кандидатуры на новый срок, причем произойдет это в формате, напоминающем «Прямую линию»: в ходе общения с гражданами будет озвучена просьба о выдвижении кандидатуры Путина. Вторым этапом выдвижения кандидатуры Путина должно стать юридическое оформление.

Ъ пишет, что Путин объявит о своём решении баллотироваться максимально поздно и его об этом попросят сами россияне.https://t.co/ElfdRJR49u pic.twitter.com/rhtTKOb8Zr — Лентач (@oldLentach) 12 сентября 2017 г.

Дмитрий Песков / kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в Кремле принято решение по предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году. Песков заявил: «Это, скорее, пока политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении».

Во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ ленты «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Картину о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской демонстрировали одновременно сразу в четырех залах кинотеатра «Иллюзион центр» при усиленных мерах безопасности: зрителей досматривали охранники с металлоискателями, в залах постоянно находились охранники.

оказывается, пощёчина русскому народу-это фильм "Матильда", а не МРОТ в 100 евро в месяц pic.twitter.com/rIONw1erxr — недруги за бугром (@Lndcalling) 12 сентября 2017 г.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась демонстрировать фильм Алексея Учителя «Матильда». В сообщении говорится: «В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины».

Хотя, на самом деле, для безопасности зрителей лучше не показывать Поклонскую pic.twitter.com/D8pw8j6224 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 сентября 2017 г.

В крупных городах по всей России 11–12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.

Владивосток, эвакуация торгового центра / vk.com / dps_control

В МВД РФ по Приморскому краю поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда объектов во Владивостоке, среди которых оказался и торговый центр «Черемушки», где накануне прошел предпремьерный показ нашумевшей ленты «Матильда» Алексея Учителя.

М.Саакашвили переходит через границу / YouTube.com

На Украине начались аресты активистов, поддерживающих бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают соратники политика. «Начались массовые аресты и репрессии наших активистов! Сейчас арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко. Он был среди тех, кто заводил Михаила на Украину. В эти минуты его везут во Львов», — написал член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе в Facebook.

Минэкономразвития РФ ожидает сокращения пенсий в реальном выражении, сообщили два федеральных чиновника, которые ознакомились с внесенным в правительство макропрогнозом. Базовый сценарий, заложенный в документе, предполагает сокращение пенсий на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

Мемориальная доска на ул. Малая Ордынка, в память о политике Борисе Немцове / АГН "Москва"

С дома на Малой Ордынке в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку, посвященную его памяти.

Более 80% опрошенных избирателей Москвы заявили, что знали о предстоящих 10 сентября выборах муниципальных депутатов. 82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей – 77%», – сообщается в аналитическом отчете по результатам соцопроса Центра политических технологий (ЦПТ).