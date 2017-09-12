Топ новостей 12 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились сообщения о намерении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2018 в два этапа, крупнейшая российская сеть кинотеатров отказалась показывать «Матильду», однако перед этим фильм успели показать во Владивостоке.
СМИ рассказали о выдвижении Путина в президенты в два этапа
Кандидатура президента РФ Владимира Путина будет выдвинута на выборах главы государства, назначенных на 2018 год, в два этапа. Предполагается, что в ноябре Владимир Путин даст принципиальное согласие на выдвижение своей кандидатуры на новый срок, причем произойдет это в формате, напоминающем «Прямую линию»: в ходе общения с гражданами будет озвучена просьба о выдвижении кандидатуры Путина. Вторым этапом выдвижения кандидатуры Путина должно стать юридическое оформление.
Ъ пишет, что Путин объявит о своём решении баллотироваться максимально поздно и его об этом попросят сами россияне.https://t.co/ElfdRJR49u pic.twitter.com/rhtTKOb8Zr— Лентач (@oldLentach) 12 сентября 2017 г.
Он пойдет по этапам. https://t.co/RQmwmHVTat— Ходорковский Михаил (@mich261213) 12 сентября 2017 г.
Кремль ответил на сообщения СМИ об участии Путина в выборах-2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в Кремле принято решение по предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году. Песков заявил: «Это, скорее, пока политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении».
В России впервые показали «Матильду»
Во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ ленты «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Картину о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской демонстрировали одновременно сразу в четырех залах кинотеатра «Иллюзион центр» при усиленных мерах безопасности: зрителей досматривали охранники с металлоискателями, в залах постоянно находились охранники.
оказывается, пощёчина русскому народу-это фильм "Матильда", а не МРОТ в 100 евро в месяц pic.twitter.com/rIONw1erxr— недруги за бугром (@Lndcalling) 12 сентября 2017 г.
«Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду»
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась демонстрировать фильм Алексея Учителя «Матильда». В сообщении говорится: «В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины».
Хотя, на самом деле, для безопасности зрителей лучше не показывать Поклонскую pic.twitter.com/D8pw8j6224— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 сентября 2017 г.
СМИ сообщили о массовой эвакуации в крупных городах России
В крупных городах по всей России 11–12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.
В куче российских городов из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы, ТЦ, кинотеатры.https://t.co/su6cTAj3GD pic.twitter.com/w9uCX2HmJy— Лентач (@oldLentach) 12 сентября 2017 г.
Во Владивостоке эвакуируют ТЦ после показа «Матильды»
В МВД РФ по Приморскому краю поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда объектов во Владивостоке, среди которых оказался и торговый центр «Черемушки», где накануне прошел предпремьерный показ нашумевшей ленты «Матильда» Алексея Учителя.
Соратник Саакашвили заявил о начале репрессий на Украине
На Украине начались аресты активистов, поддерживающих бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают соратники политика. «Начались массовые аресты и репрессии наших активистов! Сейчас арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко. Он был среди тех, кто заводил Михаила на Украину. В эти минуты его везут во Львов», — написал член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе в Facebook.
СМИ анонсировали сокращение пенсий в ближайшие три года
Минэкономразвития РФ ожидает сокращения пенсий в реальном выражении, сообщили два федеральных чиновника, которые ознакомились с внесенным в правительство макропрогнозом. Базовый сценарий, заложенный в документе, предполагает сокращение пенсий на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.
С дома Немцова в Москве демонтировали мемориальную табличку
С дома на Малой Ордынке в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку, посвященную его памяти.
Более 80% опрошенных москвичей знали о предстоящих выборах
Более 80% опрошенных избирателей Москвы заявили, что знали о предстоящих 10 сентября выборах муниципальных депутатов. 82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей – 77%», – сообщается в аналитическом отчете по результатам соцопроса Центра политических технологий (ЦПТ).
От "тюленя" к гражданину. Взгляд Сергея Елкина на эволюцию избирателя@Sergey_Elkin— DW (на русском) (@dw_russian) 12 сентября 2017 г.
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