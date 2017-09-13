Новым главой Ассоциации региональных банков России станет недавно ушедший в отставку с поста первого зампреда ЦБ Георгий Лунтовский. Об этом, как передает РБК, сообщил действующий глава Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

«На заседании рабочей группы по подготовке к общему собранию ассоциации мы решили рекомендовать собранию поддержать кандидатуру Георгия Лунтовского на пост президента ассоциации», — сказал Анатолий Аксаков. При этом самого Анатолия Аксакова рекомендовано избрать председателем совета ассоциации.

Общее собрание ассоциации должно пройти в среду, 13 сентября. На нем также будет обсуждаться вопрос изменения устава ассоциации и смены названия на Ассоциация банков «Россия».

Напомним, весной в докладе Ассоциации российских банков была раскритикована работа Центробанка по оздоровлению банковской системы. В частности, там встречаются такие слова и выражения, как «циничные формы», «военные операции», «фаворитизм».

Многие крупные банки не согласились с докладом и в итоге вышли из АРБ — в том числе Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк и другие, всего девять банков. Решение о выходе из АРБ покинувшие ее банки в своем совместном заявлении объяснили «неудовлетворительной работой ее руководства», которое при принятии решений «перестало учитывать интересы» входящих в ассоциацию банков.

Фойе банка ВТБ-24 / ГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Ассоциации региональных банков была выбрана как новая «база» для создания структуры, которая могла бы лоббировать интересы банковского сообщества так, как это понимают в крупных банках. Был даже разработан механизм, который позволит исключать из ассоциации банки, которые, по информации ЦБ, являются не совсем надежными — а именно они в первую очередь сопротивляются действиям ЦБ по расчистке банковского рынка.

Лунтовский ушел из Центробанка 1 сентября. До того он был первым зампредом, в ведении которого находилась организация наличного денежного обращения, кадровая политика и «другие вопросы, по собственному желанию».

Напомним, что в последнее время проблемы испытывают даже крупные банки, так что механизм, приостанавливающий членство в ассоциации банков, которые не могут исполнять собственные обязательства, действительно необходим и может быть достаточно быстро применен.

Крупные банки переходили в Ассоциацию региональных банков для того, чтобы избавиться от «балласта» мелких банков, которые превратили крупнейшую банковскую ассоциацию в собственный инструмент. Но в итоге может оказаться, что нужна она для того, чтобы банковское сообщество смогло сформулировать свое отношение к происходящему.

Съезд ассоциации российских банков / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Дело в том, что в последние месяцы многие банки, в том числе входящие в тридцатку крупнейших, испытывают серьезные проблемы, видимо, из-за не слишком качественного управления. Например, Россельхозбанк не создает достаточные резервы и, фактически, сохраняет позиции исключительно благодаря поддержке правительства. МКБ недавно столкнулся со снижением кредитного рейтинга. Эксперты агентства Fitch объяснили это ростом кредитных рисков и большой долговой нагрузкой концерна «Россиум» основного владельца банка Романа Авдеева.