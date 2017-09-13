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13 сентября 2017, 11:26
выборы выборы губернаторов Москва
Николай Петров

Выборы в Москве: протестные настроения не убывают

Голосование на дому
Голосование на дому
АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

10 сентября, в единый день голосования, когда в 82 регионах России состоялись выборы разных уровней, прошли выборы и Москве. По сообщениям СМИ, кандидаты от оппозиции заявили о победе в десяти районах столицы. 

По словам политолога Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, выборы в Москве показали: принимаемые властями меры для обеспечения нужных результатов голосования могут оказаться неэффективны, если оппозиция ведет себя активно.

 
Павел Салин

«Власть действительно замалчивала выборы, делая ставку на низкую явку. Но не мешала оппозиционерам самим заняться информированием населения. Так что тут еще более приятным для оппозиции результатам помешала ее, оппозиции, пассивность», – объяснил Павел Салин.

Добавим, что представители оппозиции, победившие на выборах в Москве, уже заявили о намерении создать своего рода коалицию независимых муниципальных депутатов. Как сообщило информационное агентство РБК, такое намерение высказали, в частности, Илья Яшин и команда Дмитрия Гудкова.

Побеседовать с «Полит.ру» об особенностях выборов-2017, в том числе выборов в Москве, согласился профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«В выборах московских действительно много интересного. Особенно интересным кажется мне то, что было продемонстрировано: кажущиеся спокойствие и безмятежность и разрешение конфликтов, которые мы наблюдали в 2011-2012 годах, обманчиво. Протестные настроения в Москве как были, так и есть – и практически в тех же масштабах, что мы видели их на выборах мэра 2013 года, мы видим их и сейчас. Или даже видим в увеличившихся масштабах, что заставляет думать о политических перспективах выборов мэра и о перспективах Собянина как возможного кандидата на этих предстоящих выборах. 

Но если, с одной стороны, мы видим и серьезные протестные (в данном случае – против городской власти) настроения, то, с другой стороны, мы не должны обольщаться тем, что сегодня оппозиция консолидирована. И, скажем, общий результат не провластных кандидатов сегодня ниже, чем это было на прошлых муниципальных выборах, если сложить все партии за исключением «Единой России» и самовыдвиженцев. Но мне кажется – и это очень характерная, на мой взгляд, вещь, – что на примере Москвы мы наблюдаем глубокий кризис партийной системы в целом.

Провалились все партии: КРПФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», и это значит, что люди больше не воспринимают эти партии как альтернативу партии власти. В этом смысле есть некоторое лукавство в том сравнении, когда все коммунисты или эсеры образца прошлых выборов плюсуются с оппозицией, а не с властью. Сегодня есть, с одной стороны, эта игра в такую карманную оппозицию, а с другой – очевидный кризис в партиях, который и приводит к тому, что мы увидели на муниципальных выборах. И это – очень серьезный сигнал.

 
С.Собянин на выборах / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

То есть результаты московских выборов важны: а. для собственно политических процессов дальнейшего развития в Москве – в связи с предстоящими выборами и мэра, и президента; и б. они являются очень серьезным и важным индикатором, потому что Москва, как правило, выступает, если не зачинателем, то регионом, в котором те политические процессы, что дальше будут видны повсеместно, наблюдаются раньше, чем в других местах. И кризис партийной системы, с которой Кремль ничего не делает уже долгие годы, откладывая все время в связи с приближающимися очередными выборами замену и реконструкцию партийной системы и ее лидеров, проявился в Москве и дал понять, что система уже очевидно не справляется с той ролью, которую власть ей предписывала.

Очевидно, что сейчас уже выходят на первый план как представители интересов, в том числе и протестных, те политические силы, которые не воспринимаются как младшие союзники партии власти. Можно говорить о том, что «Яблоко» хорошо себя показало на выборах, но важно понимать, что это не эффект какой-то большой и серьезной партийной работы «Яблока», а эффект очень правильной тактики этой партии. Тактики, когда «Яблоко» (как, кстати, и на последних думских выборах) оказалось способно интегрировать целый ряд политиков, которые не являются традиционно «яблочниками» – и оказалось способно выйти из того «гетто», в котором раньше по своей воле находилось. «Яблоко» сегодня выступает как некое знамя, под которое были собраны самые разные политики.

И последнее, что, как мне кажется, важно. Тут получилось в некотором отношении как с царем Мидасом. Вот что: чем больше Кремль поднимает под себя такие институты, как политические партии или институты гражданского общества, тем меньше значимость этого контроля. Потому что из этих институтов сразу уходит жизнь и появляется нечто иное, альтернативное рядом. Как у Мидаса – все, к чему он ни прикоснется, утрачивает жизнь и превращается в какой-то иной предмет, – и так и тут. Мы видим на московских выборах команды отдельных ярких и сильных политиков, будь то Гудков или Яшин, но не партийные структуры.

Это то же самое, что мы видим на примере Навального, когда де-факто возникает мощная политическая партия с отделениями на местах, большим количеством волонтеров и так далее. Она никак не зарегистрирована, но да-факто она есть, а жизни в де-юре существующих партиях становится все меньше и меньше, и они все меньше и меньше способны и что-то реальное делать, и привлекать избирателя на выборах», –  сказал Николай Петров. 

 
Работа ЦИК РФ / АГН "Москва" 

Он также прокомментировал идею победивших на московских выборах представителей оппозиции создать коалицию независимых муниципальных депутатов.

«Мне кажется, тут не надо обольщаться. Дело в том, что муниципальные депутаты в Москве – это очень бесправные люди. Можно только надеяться на то, что шаг за шагом и очень постепенно им удастся хоть как-то реально усилить местное самоуправление, которое в Москве – на одном из самых последних мест, если сравнивать с другими регионами. Напомню: ведь и на прошлых выборах прошло довольно много оппозиционных муниципальных депутатов. У них ничего сразу, как и следовало ожидать, не получилось, и многие из них оказались разочарованными. И на эти выборы они сейчас уже не пошли.  

Но здесь, мне думается, важно, что Москве вскоре предстоят выборы и что эта коалиция создается не только и не столько для того, чтобы каким-то образом создать сетевую организацию тех муниципальных депутатов, которые пришли на протестных настроениях и готовы вкладываться в том, чтобы сделать жизнь москвичей и местное самоуправление лучше, чем сегодня. Но коалиция имеет некую реальную цель – выборы мэра.

Это большой и серьезный политический проект. И это означает, что те условные политические машины, которые сложились сейчас в виде команд и сети волонтеров, которые их поддерживали, будут и дальше продолжать работать. Что дает некоторую надежду на то, что после муниципальных выборов не наступит перерыв и не все не уйдет в песок. То есть эта совместная работа дает надежду на относительную эффективность, и коалиция, таким образом, из простой декларации превращается в реальный механизм», – объяснил Николай Петров.

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