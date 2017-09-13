The Economist рассуждает о перспективах машинного распознавания человеческих лиц. Технологии, пишет автор, быстро осваивают человеческую способность читать по лицам, причем эти достижения быстро находят практическое применение. В США, например, технологии распознавания лиц используют церкви, чтобы отслеживать посещаемость. В Британии их используют владельцы магазинов, чтобы «узнавать» воров. В Китае эти технологии применяются для идентификации владельцев карт, которые могут заплатить за покупку, просто посмотрев в камеру. Apple собирается использовать технологию распознавания лиц для разблокировки экранов у своих новых устройств.

Техническое распознавание лиц, комментирует автор, может показаться вторичным достижением по сравнению с такими прорывами, как изобретение самолетов или интернета. Последние заметным образом расширили человеческие возможности. Распознавание лиц, скорее, пока просто добавляет к этим возможностям новый формат. Однако в будущем возможность быстро и недорого записывать, сохранять и анализировать изображения лиц может привести к фундаментальным изменениям в таких сферах, как частная жизнь и доверие.

Строго говоря, отмечает автор, распознавание лиц нельзя отнести к вмешательству в частную жизнь, потому что лицо, хотя и уникально для каждого человека, фигурирует как важный атрибут его повседневной публичной жизни. Этим оно отличается, скажем, от биометрических данных. Но возможны ситуации, в которых анализ лиц будет выдавать о человеке значительно больше информации, чем он хочет предоставить.

Видеонаблюдение / pixabay.com

Для анализа лиц требуются огромные коллекции изображений, позволяющие идентифицировать людей с высокой точностью. Такие собрания существуют, и даже если они недоступны частным предприятиям, они неизбежно оказываются в распоряжении у государства. Так, например, фотографии половины взрослого населения США хранятся в базах, к которым имеет доступ ФБР. Это может быть мощным орудием борьбы с преступностью, но также здесь содержится большой потенциал для вмешательства в частную жизнь граждан.

Дело в том, что лицо — это не просто визуальный аналог имени. Оно содержит большое количество другой информации о человеке, которую машины также могут распознавать. В ряде случаев таким образом можно выявить редкие наследственные заболевания на том этапе, когда иным способом они себя еще не проявляют. Аналогичным образом можно различать социальные сигналы, передаваемые выражением лица. Эти возможности, конечно, могут быть использованы на благо обществу. Но также они могут быть использованы и в ущерб.

Например, из-за результатов машинного анализа работодатели могут начать отказывать кандидатам в трудоустройстве на основании своих предрассудков. Собственно, это происходит и без анализа, но в случае распространения и развития таких технологий это может стать рутиной. Между тем, здесь проблема не только в несправедливости, но и в риске ошибок, потому что любые такие алгоритмы, какими бы они ни были точными, определяют лишь вероятность.

Граффити в помещении / pixabay.com

Отчасти, заключает автор, издержки можно компенсировать законодательством. Но законодательство не может изменить общую тенденцию — массовое увлечение технологиями распознавания лиц, которое рано или поздно приведет к значительным общественным изменениям. Google принципиально отказался от разработки таких технологий, мотивируя это потенциальным вредом. Однако другие технологические гиганты, такие, как Amazon, Facebook или Microsoft, наоборот, вкладываются в их развитие и делают на это большие ставки.