Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, дома у которого в среду прошел обыск, задержан по уголовному делу о растрате 100 млн рублей, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Первым эпизодом в расследовании деятельности Коршунова стало уголовное дело, связанное с работой интернет-магазинов в колониях и СИЗО. Речь идет о хищении миллиарда рублей в предприятии «Калужское». Следствие полагает, что Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ». Об этом говорится в постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности, которое оказалось в распоряжении РБК.

По мнению следователей, Коршунов и Мухетдинов могли похитить свыше миллиарда рублей.

Основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин, который занимался общественным расследованием деятельности ФГУП «Калужское», рассказал РБК, что Коршунов пролоббировал назначение на должность ФГУП «Калужское» своего друга Андрея Мухетдинова. По его словам, за несколько лет до прихода во ФСИН Коршунова в ведомстве существовала система интернет-магазинов. «У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы, по которым 18% от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП "Калужское", вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование», — говорит Осечкин. По его данным, после этих изменений отчисления в бюджет перестали приходить.

Строительство тюрьмы "Кресты-2" / YouTube.com

Также вполне вероятно, что у следователей возникли вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. В июне Счетная палата сообщила, что выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что, отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн рублей.

В марте 2017 года Следственный комитет предъявил обвинение в растрате Виктору Кудрину, экс-гендиректору компании ГСК, которая была подрядчиком строительства изолятора «Кресты-2». В 2007–2015 годах, по данным следствия, ФСИН заключила с ГСК контракт и дополнительные соглашения, перечислив генподрядчику 12,27 млрд рублей, однако работы не были выполнены в полном объеме, а подозреваемый похитил 56,645 млн.

Александр Реймер, бывший глава ФСИН / ntv.ru

Отметим, что дело против Олега Коршунова — далеко не первое во ФСИН. Предыдущий директор службы, Александр Реймер, сейчас находится в заключении: в июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении почти 3 млрд рублей, выделенных из бюджета на закупку электронных браслетов, и приговорил его к 8 годам лишения свободы.