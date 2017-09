«Коммерсантъ» под заголовком «Лечение на вычитание» поместил статью о новой Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Она сохраняет налоговый вычет на ДМС.

«"Турецкий поток" на живую нитку»: на переговорах с Анкарой «Газпрому» надо поторопиться.

«"Константа" проявила постоянство»: коллекторские агентства отделываются штрафами за нарушения закона.

РБК в статье «Льготу придется накачать» пишет про условия снижения налогов для нефтяников, которые уже одобрило правительство.

«Киев пугает инвесторов Россией»: Украина предупредила о риске арестов ее активов.

«Металлургия и электроника встали на краю»: названы наиболее близкие к кризису отрасли экономики России.

«Известия» выпустили интервью Дениса Мантурова под заголовком «Беспилотники еще не скоро выйдут на дороги». Министр промышленности и торговли рассказал об экспорте российских самолетов, автомобилях без водителей и борьбе с алкоголизацией населения.

«Президент напутствует губернаторов»: Владимир Путин встретится с главами регионов, победившими на выборах 10 сентября.

«Цены стремятся вниз»: минимальный набор продуктов продолжает дешеветь.

«В России разработали профстандарт для нянь»: в стране появятся профессиональные специалисты по присмотру и уходу за детьми.

«Свалки хотят оборудовать видеокамерами и датчиками радиации»: Минстрой подготовил новые технические требования для работы с мусором.

«Газета.ru» в статье «Саакашвили идет на Киев» пишут, как грузинско-украинский политик обустраивал свой новый штаб во Львове.

«Дневник заставляет делать уроки ночью»: родителям московских школьников пригрозили жалобой из-за дневников.

«Встали на одну доску»: чем опасны для власти все более агрессивные действия провластных радикалов.

The Economist: «Верховный суд вступил в очередную баталию по поводу иммиграционного запрета, введенного Дональдом Трампом» (The Supreme Court joins another battle over Donald Trump’s travel ban). Новый раунд препирательств по поводу миграционного указа, исходящего от администрации президента США, начался за несколько недель до того, как заканчивается срок действия этого указа.

«The Economist объясняет: почему в мире так много Гвиней» (The Economist explains: Why the world has so many Guineas). От Канады до Океании имеется множество Гвиней: Экваториальная Гвинея, Гвинея Бисау, Папуа — Новая Гвинея, Гвинейский залив и пр.

Bloomberg: «Лазанье по помойкам в поисках акций — годная стратегия» (Dumpster Diving for Stocks Is a Viable Strategy). Суть в том, чтобы покупать дешево, когда все боятся и не покупают, и продавать дорого, когда начинается бум.

«Невежество питает любопытство. Любопытство исцеляет от невежества» (Ignorance Feeds Curiosity. Curiosity Cures Ignorance). Ученые в последнее время энергично исследуют фальшивые новости. Некоторые из них приходят к заключению, что людям, в сущности, не так важно, правдивы ли сведения, которые они получают.

The Wall Street Journal: «Некоторые юристы Трампа хотели, чтобы Кушнер вышел из игры» (Some Trump Lawyers Wanted Kushner Out). Некоторые юристы при президенте США Дональде Трампе считали, что его зятю и советнику Джареду Кушнеру лучше оставить свою официальную должность в администрации из-за возможных осложнений, связанных с расследованием по делу о предвыборных контактах с Россией.

«Коррупционная схватка раздирает Украину» (Corruption Battle Roils Ukraine). Противостояние по поводу модернизации, продвигаемой западными сторонниками Украины, усугубляют распрю в правительстве.