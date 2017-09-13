Всемирное антидопинговое агентство признало недостаточными доказательства употребления допинга в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена. Всего было рассмотрено 96 дел. Газета The New York Times, которая об этом пишет, отмечает, что либо российская схема уничтожения улик так эффективна, либо чиновники WADA стали на сторону смягчения наказаний.

Если действительно спорт неотделим от политики, как это считается в России, то используя эту стратегию, можно добиться и, например, снятия санкций. Осталось понять, как России удалось защитить своих спортсменов. Можно, например, вспомнить, что функции РУСАДА теперь выполняет МГУ. Может быть кто-то, связанный с университетом, дал слово, не поверить которому невозможно?