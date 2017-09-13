Вопрос о гарантиях частичной или неполной занятости (возможно, удаленной работы) для матерей в первые годы после рождения ребенка обсуждается в Минфине и Минэкономики России. Ожидается, что не позднее октября свои предложения на этот счет представит и Минтруда.

Появление гарантий такого рода может стать одним из наиболее значимых моментов в социальной политике, пишет газета «Коммерсантъ». По мнению авторов идеи, главное тут даже заработок, а предотвращение снижения квалификации женщин и поддержание их карьеры, так как трудности именно в этом обходятся экономике дороже, чем возможные расходы работодателей в связи с декретными отпусками.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации, необходимости или бесполезности такой инициативы согласилась профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

Любовь Храпылина

«Проблема нахождения женщины в декретном отпуске и сохранения ее профессионального я», очень большая: она стоит не только в нашей стране – в других странах встает та же проблема. Декретный отпуск, если рассматривать его с финансово-экономической позиции, обеспечивается определенной финансовой поддержкой государства – выплачивается пособие. И оно выплачивается потому, что предполагается: у женщин в это время другого источника дохода нет. Это серьезное основание для получения пособия.

Но декретные выплаты очень невелики, и если для женщин, которые живут в достаточно обеспеченных семьях, этого хватает, потому что эта сумма не является значимой в структуре доходов семьи, то это благополучная ситуация. А вот женщины, которые оказываются в сложной экономической семейной ситуации или матери-одиночки, конечно, сталкиваются с проблемами из-за малого размера выплат. Этого просто не хватает.

Какие тут могут быть выходы? Для начала давайте определимся, зачем нужен декретный отпуск. Он рассчитан на малыша – на то, чтобы мать уделяла как можно больше внимания ребенку и тот рос ухоженным, здоровым; на то, чтобы мать занималась развитием и воспитанием ребенка на этом важном начальном этапе становления человека. Так что, напомню, декретный отпуск предоставляется именно как отпуск по уходу и воспитанию ребенка.

Мама с сыном празднуют день рождения / pixabay.com

Обратите внимание на статью 39 Конституции: именно тот момент – уход и воспитание ребенка – является ключевым. Забывать об этом не надо: матери, конечно, нужно быть с ребенком. Ее не заменят ни няни, ни ясли – никто. Это важно в социально-биологическом плане. Если матери рядом с ребенком нет, у него впоследствии всегда будет много проблем. Так что все-таки ясно, зачем именно декретный отпуск выдается.

Теперь по поводу декретного отпуска и сочетания каких-то видов работы. У нас как-то отсутствует эта статистика, а ведь очень многие мамы даже в первые годы после рождения ребенка работают. Часто неофициально; в тех профессиях, которые это позволяют, они работают – причем не только для того, чтобы быть сохранными в профессиональном плане, но для того, чтобы быть значимым членом семьи, который тоже приносит доход. И, конечно же, работают еще и затем, чтобы их не забыли на работе.

Многие остаются на той же работе, только работают большей частью на дому, когда такая возможность есть, выполняя все, что необходимо для работодателя и производственного процесса. А тем, кто не может так работать, у кого не походящая для этого профессия или они оказались невостребованными, конечно, приходится сложно. И в такой непростой ситуации, когда государство свою поддержку определило (и считает, что других источников дохода быть и не должно), надо не закрывать глаза на то, что женщины работают. Надо не закрывать глаза на то, что они нуждаются в какой-то дополнительной материальной поддержке, а формализовать это дело. И формализовать его не в ущерб ребенку.

Потому что самое опасное – что женщина будет загружена гораздо больше того, что уместно, и это отрицательно скажется на ребенке. На мой взгляд, если предоставлять матери такие возможности, то надо как следует подумать о том, насколько ее работа возможна для исполнения без отрыва от ребенка. Ведь если она будет ребенка оставлять хотя бы на несколько часов, то она должна будет нанимать кого-то. А это уже совсем иная ситуация. Если перекладывать обязанности по уходу за ребенком на других членов семьи, то тогда и у них будет право на декретный отпуск и официальное получение денег.

Отдых у моря / pixabay.com

Если согласие на этот счет между членами семьи есть, если кто-то готов помогать матери ребенка (допустим, она ушла на два часа, чтобы получить задание на работе), то на это надо смотреть благожелательно, а не считать, будто мать нарушает положение о пособии по декретному отпуску. Но пока все это не будет четко определено тем же Минтрудом, сложно рассуждать о том, будет ли новая идея полезна для матери и ребенка или нет.

Недавно я читала статью, которая меня с одной стороны порадовала, а с другой – вынудила задаться теми же вопросами, о которых идет речь тут. Это была статья о том, что надо как можно активнее развивать сеть детских дошкольных учреждений, чтобы мать после рождения ребенка как можно быстрее выходила на работу. А детские дошкольные учреждения, по мысли авторов идеи, должны предоставлять такие услуги, чтобы ребенок действительно развивался.

Ну, наверно, это хорошо – что ребенком будут заниматься детские учреждения. Но ребенком в каком возрасте они будут заниматься? Если это предназначено для детей старше трех лет, то, наверно, это нормально и для мамы, и для ребенка, и для экономики может быть полезно. Но надо сказать, что из общественного восприятия и из восприятия чиновников, принимающих решения, уходит то обстоятельство, что мама есть мама, ребенок есть ребенок, и что между ними должна быть связь. Смотрите, сколько преступлений сегодня совершают дети! А отчего? Оттого, что их недолюбили. С ними некогда было заниматься, они недополучили от матери, от семьи тепла и важнейших посылов для жизни в обществе.

И ранняя агрессивность оттуда же и берется – ведь не все дети попадают в какие-то такие учреждения, где создается благожелательная для них среда. Много есть детских учреждений, где недостаточно хороших воспитателей, где недостаточно хороши вообще условия. Так что наскоком решить проблему раннего возвращения матерей, ушедших в декретный отпуск, к работе, нельзя. И если мы примем решение разрешить работать матерям, находящимся в декретном отпуске, то это будет просто смешно – многие из них и так работают.

Плачущий ребенок / pixabay.com

Надо решить этот вопрос таким образом, чтобы женщина, находящаяся в декретном отпуске, выполняла именно главные свои функции, ради которых конституционно вводилась такая гарантия, как декретный отпуск с пособием, – то есть надо, чтобы она занималась уходом за ребенком и воспитанием его. И чтобы занятие ее какой-то дополнительной деятельностью не сказывалось отрицательно ни на уходе, ни на воспитании. А отсюда следует, подчеркну, что все равно у женщины должен быть помощник из числа членов семьи, который мог бы ей оказывать содействие. И нужно, чтобы он делал это добровольно и с удовольствием.

Конечно, в полных семьях и отцы должны активно заниматься ребенком. Там, где отцы много помогают матерям, там все идет хорошо. А перед выходом матери на работу из, допустим, шестимесячного декретного отпуска (есть такие интересные примеры в ряде европейских стран) для матерей могут организовываться по их специальности или по смежной специальности циклы профессиональной подготовки для повышения квалификации. И, конечно, очень полезной формой обучения для матерей могут стать и онлайн-курсы, предполагающие самообучение. Просто нужно, чтобы такие вещи получили поддержку – со стороны службы занятости, Минтруда, Министерства образования. Потому что такая поддержка профессиональной состоятельности, чтобы у женщины возникло понимание, что она готова выйти на работу и будет там достаточно квалифицирована, и необходима.

А вот какие виды работ могут быть подходящими для матерей в смысле отсутствия вреда для воспитания ребенка, надо определить. Ну, что ж, мы же выбираем наиболее приемлемые работы для людей с ограниченными возможностями? Так и тут над вопросом могут работать специалисты – они очертят круг возможного. И тут надо не разбрасываться словами о «свободно избранной занятости», а тоже посмотреть, что за работы могут учитывать интересы матерей и не будут матерей перегружать. И мне не кажется, что решить этот вопрос слишком сложно. Надо просто любить детей, а у нас во многом разучились это делать.

Да, всем нравится благополучие, а ребенок меняет ситуацию в семье, такова реальность. Но надо перетерпеть этот период, не спешить на работу. И общество должно заботиться о том, чтобы матери не были вынуждены выходить на работу как можно скорее. Общество должно думать о том, чтобы в стране становилось больше детей – а значит, в частности, общество должно и влиять на власть в вопросе увеличения пособия на ребенка, например. Да и использоваться тут могут разные виды помощи, необязательно только денежная – можно же помогать и одеждой, питанием. Словом, при желании можно найти пути решения проблемы», – сказала Любовь Храпылина.