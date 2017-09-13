Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ буквально выстроились в очередь за российскими зенитно-ракетные системами (ЗРС) С-400. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказал помощник президента России Владимир Кожин. За несколько часов до этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил газете Hürriyet, что оборонное ведомство страны уже внесло залог за российские комплексы С-400. Соглашение между Россией и Турцией на поставку четырех дивизионов ЗРС было подписано в июле этого года. «Процесс продолжится выдачей нам кредита Россией. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу», — заявил Эрдоган и добавил, что Россия и Турция будут «вести совместное производство».

С-400 «Триумф» — разработанная в России ЗРС большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. В России система принята на вооружение в апреле 2007 года.

ЗРК С-400 "Триумф" обеспечивают безопасность группировки ВКС РФ в Сирии. 2015 syria.mil.ru

С-400 способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. Также система может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Информация о том, что Анкара все-таки будет закупать С-400, говорит о том, что сотрудничество России и Турции в области поставок вооружений возобновляется после длительного перерыва. В последний раз Анкара закупала у Москвы оружие в 2008 году, тогда были поставлены 80 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Э». Следующая сделка могла состояться в 2013 году, но тогда российский «Антей-2500» проиграл системе HQ-9 китайской корпорации CPMIEC.

После 2008 Россия только обслуживала технику, поставленную еще в 1990-е годы, а после 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции сбили на сирийско-турецкой границе фронтовой бомбардировщик Су-24М, сотрудничество было вовсе свернуто.

Возобновилось сотрудничество только в конце 2016 года, когда стороны провели заседание совместной комиссии по ВТС. Тогда же из различных источников стало известно о желании Анкары закупить у России ЗРС С-400 стало известно в конце 2016 года. Агентство Bloomberg сообщало, что Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение четырех дивизионов С-400, два из которых будут собираться в Турции.

Подписание российско-турецких документов. Март 2017 kremlin.ru

Первым покупателем С-400 стал Китай. О подписании договора было объявлено весной 2015 года. Турция — первая страна НАТО, которой Россия продала С-400. Российские зенитно-ракетные системы С-300 есть и у Греции, но попали они туда через Кипр, куда были поставлены в 1990-е годы.

Москва в последнее время ежегодно продает оружия более чем на 15 млрд долларов — по этому показателю Россия уступает лишь Соединенным Штатам.

На подписание контракта между Москвой и Анкарой достаточно нервно отреагировали в Вашингтоне. В Пентагоне сообщили, что «довели беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400». А министр обороны США Джеймс Мэттис ранее заявлял, что российские системы оперативно несовместимы ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью.