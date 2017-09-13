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13 сентября 2017, 19:10

Топ новостей 13 сентября

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vk.com/rt_russian

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня волна звонков с угрозами о заложенных бомбах докатилась из регионов России до Москвы, и эвакуации продолжаются до сих пор – как и пикировки между Минкультом и депутатом Госдумы Натальей Поклонской по поводу фильма «Матильда», причем спор становится все жестче.

Волна звонков о заложенных в зданиях бомбах докатилась до Москвы

Сегодня «телефонный терроризм», от которого в последние дни страдали многие российские регионы, добрался до столицы, причем очень резко: во второй половине дня началась эвакуация сразу десятков объектов – крупных торговых центров, вузов, вокзалов. В общей сложности поступило, как сообщают СМИ, более 20 звонков с угрозами взрывов, включая один о Красной площади.

Эвакуированы посетители торговых комплексов «Афимолл Сити», ГУМ, «Город Лефортово», «Капитолий», «Метрополис», «Кожевники», «Фестиваль», «Золотой Вавилон» и «Щелково», студенты и преподаватели РЭУ им. Плеханова и МГИМО, а также люди с Казанского, Ярославского и Киевского железнодорожного вокзалов.

Поклонская посоветовала Мединскому повысить себе зарплату и уволить всех остальных

 
Наталья Поклонская, депутат ГД / ntv.ru

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский и депутат Госдумы Наталья Поклонская сошлись в заочном клинче из-за фильма Алексея Учителя «Матильда». Министр накануне заявил, что его терпение иссякло, а сегодня пояснил: давление на киносети, получившие разрешение на показ картины, недопустимо, как и «истерия» вокруг нее.

Мединский поведал, что сам посмотрел скандальный фильм и не увидел там ничего крамольного по отношению к императору Николаю II и монархии в целом. Поклонская, комментируя его слова, посоветовала министру доверить экспертизу тем, кто имеет соответствующие компетенции.

«Он же эксперт во всех областях, во всех сферах. Если так, то, конечно, ему надо увеличить зарплату и удалить всех остальных экспертов», – сыронизировала депутат, возмутившись тем, что решение о выдаче «Матильде» прокатного удостоверения было принято за сутки.

Оскорбление в адрес Путина оправдали «непереводимой игрой слов»

Немецкий журнал Focus объяснился по поводу оскорбительного содержания одной из опубликованных на его страницах статей, в которой говорилось, что Ангела Меркель боится собаку Путина. Фраза была выстроена таким образом, что слово «собака» употреблялось как бы в качестве эпитета относительно российского лидера. Редакция же утверждает, что это просто «непереводимая игра слов», которая не содержит в себе ничего оскорбительного.

В Кремле так не думают, дал понять пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Игру слов» немецких журналистов он назвал недопустимой, а само издание обвинил в русофобии, добавив, что из-за этого оно пользуется определенной репутацией и не рассматривается российскими властями как источник информации.

Миллионы рублей, элитные часы и оружие изъяты у замглавы ФСИН при обыске

 
Часы и деньги изъятые при обыске

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов был задержан сегодня по подозрению в растрате крупной суммы с использованием служебного положения, что чревато для чиновника десятью годами лишения свободы и крупным штрафом.

Известно, что задерживали Коршунова в яхтклубе, сотрудников которого он на прощание попросил закрыть его яхту. При обыске у него обнаружили и изъяли «3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны».

В ОНК Москвы рассказали, что Коршунов некоторое время назад подал заявление на увольнение, потому что к нему накопилось слишком много претензий.

Генпрокуратуру попросили проверить и упорядочить рэп-баттлы

 
Кадр из фильма "Восьмая миля" / kinopoisk.ru

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить рэп-баттл исполнителей Oxxxymiron и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих.

По словам народного избранника, неплохо было бы так же, если бы следственные органы установили некие правила, по которым рэперы впредь могли бы состязаться в проявлении своих талантов. «Чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», – пояснил депутат.

Путин побил рекорд Брежнева по длительности управления страной

Президент России Владимир Путин сегодня 6602-й день руководит страной – и, как подсчитали СМИ, он побил соответствующий рекорд, ранее числившийся за генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым (тот пробыл у власти 6601 день).

Впрочем, другой рекорд – по численности наград – по-прежнему останется за Брежневым и вряд ли может быть побит: у генсека, питавшего пристрастие к орденам и медалям, за годы правления их накопилось не менее 114 штук, а у нынешнего президента РФ – как минимум втрое меньше.

Египет предложил отменить въездные визы для россиян

 
Отель на Красном море / pixabay.com

Египетские власти рассчитывают в ближайшее время восстановить авиасообщение с Россией и в связи с этим предлагают временно отменить въездные визы для туристов из РФ (сейчас они оформляются в аэропорту при прохождении паспортного контроля и стоят 25 долларов за однократный въезд или 60 долларов за право посетить страну несколько раз в течение полугода).

Министр туризма Египта Яхья Рашед заверил, что ранее анонсированное решение – наоборот, повысить стоимость оформления въездных виз, – реализовано не будет. Кроме того, египетские туроператоры пообещали россиянам удешевление туров на 30% после возобновления авиасообщения между двумя странами.

Госдума решила брать в повестку дня итоги соцопросов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что повестка работы нижней палаты российского парламента впредь будет основываться на результатах социологических исследований, чтобы депутаты могли решать в первую очередь те вопросы, которые волнуют россиян сильнее всего.

В качестве примера спикер привел специально проведенный ВЦИОМом по заказу Госдумы опрос о «наиболее значимых вопросах осенней повестки». Оказалось, что россиян волнуют законопроекты об обращении с животными, о безопасности дорожного движения, о носителях русского языка.

Ритейлеры начали снижать цены на iPhone старых моделей

После вчерашней презентации новинок компании Apple СМИ сообщают о снижении розничных цен на старые модели iPhone.

Например,  iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти подешевел на 6 тысяч - с 50 до 44 тысяч, с накопителем на 128 гигабайт – стал дешевле на 5,5 тысяч (52 тысячи рублей). iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами памяти теперь стоит 53 тысячи рублей вместо 58, а на 128 гигабайт — 61 тысячу вместо 64.

Кроме того, младшая модель смартфона iPhone 6s с 32 гигабайтами памяти подешевела на 5 тысяч – до 36 тысяч. iPhone SE подешевел на 2 тысячи рублей и теперь его можно приобрести по цене от 28 тысяч.

Главный осведомитель WADA по допинговому делу в отношении России, похоже, пропал

Экс-глава антидопинговой московской лаборатории Григорий Родченков оказался недоступен для дачи показаний, хотя на его рассказах во многом строились доклады комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о систематическом сокрытии случаев употребления запрещенных веществ российскими спортсменами в рамках РУСАДА.

Сегодня стало известно, что WADA сняла обвинения с 95 россиян, пересмотрев 96 дел, заведенных по обвинению в употреблении допинга.

В Олимпийском комитете России уже заявили, что доклад Макларена в целом безоснователен и неправдоподобен, потому что те тысяча российских спортсменов, имена которых были там упомянуты, продолжают участвовать в международных соревнованиях, и ни один из них не дисквалифицирован.

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