Видео дня. Поляки запустили колесо обозрения в Припяти

Туристы из Польши, побывавшие в зоне отчуждения в Припяти (Украина), сумели привести в движение находящееся там колесо обозрения – причем в отсутствие электричества. Один из поляков снимал движение колеса на камеру мобильного телефона и затем выложил ролик в YouTube, где он произвел фурор.

Автор видео утверждает, что аттракцион не получил каких-либо повреждений при запуске, а после остановки был возвращен в прежнее состояние.

Тем не менее выходка поляков вызвала негодование у украинских активистов, которые собираются обратиться с жалобой в Государственное агентство по управлению зоной отчуждения Украины. Авторы инициативы возмутились тем, что при пуске колеса обозрения, техническое состояние которого долгие годы не проходило проверку, могли пострадать находившиеся рядом люди.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС до сих пор закрыта для свободного доступа, поскольку сильно пострадала при катастрофе в 1986 году, подвергнувшись заражению радионуклидами. Припять расположена внутри зоны, туда часто пробираются путешественники-энтузиасты в сопровождении местных гидов, а в последнее время проводятся организованные экскурсии.

Отметим, что припятское колесо обозрения и раньше привлекало внимание туристов, которые забирались в его кабинки, рискуя жизнью и здоровьем. Но запустить неработающий ржавый аттракцион до сих пор никому не удавалось.