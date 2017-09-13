Во вторник в избирательной комиссии столичного района Измайлово прошла крайне редкая процедура не только для России, но и для всего мира: победитель на муниципальных выборах определялся при помощи жребия. Перед двумя кандидатами положили два конверта, в одном из которых была бумажка со словом «депутат». Ее вытянула самовыдвиженка Екатерина Ахапкина, выдвинутая «Единой Россией» Людмила Наконечная осталась без мандата. В итоге у ЕР в районном совете только 3 места из 12.

Этот случай, конечно, будет использован для демонстрации полной открытости и прозрачности прошедших выборов, причем не только в Москве, но и по всей России. Действительно, оппозиционного кандидата зарегистрировали, позволили провести кампанию, не стали фальсифицировать итоги голосования, а потом еще и честно провели жребий. Это действительно крайне показательный кейс, но не стоит забывать, что страна большая, да и в Москве, если приглядеться, все не так гладко.

Членов ТИК с правом совещательного голоса, представителей СМИ и избранных депутатов не пускают на заседение ТИК Измайлово, где должна состояться жеребьевка Dmitry Nesterov

Например, в столице, где проходили многомандатные выборы, есть участки, где все 100% избирателей проставили ровно столько «галочек», сколько могли — то есть, например, 5 из 5. Учитывая, что в среднем в пятимандатном округе избиратель голосует за четырех кандидатов, выглядит это странно.

Леонид Каганов, кандидат в районный совет Центрального Чертанова, пишет, как проходил подсчет голосов на участках района: «Цифры почти по всем участкам Чертаново Центральное были подрисованы по пути в ТИК. Доказать это сейчас очень сложно, потому что комиссия пойдет на все, чтобы не дать сделать контрольный пересчет хотя бы одного участка. Есть фото и видеофиксация нарушений: не дают наблюдателям видеть, как идет подсчет, толпы людей сидят за столом с бюллетенями, держа в руках пишущие принадлежности, бюллетени подсчитывают в два потока в одной комнате, бормоча фамилии разных листов хором — все это есть, но доказать будет сложно», — пишет он.

Сводная таблица результатов голосования в Центральном Чертаново Леонид Каганов

В районах Арбат и Левобережный зафиксировано массовое голосование военнослужащих — на участки пришло так много военных, что в райсовет Арбата, который состоит из 10 депутатов, например, прошло в результате не двое единороссов, а пятеро.

Юлия Галямина, которая избиралась депутатом в Тимирязевском районе, заявила, что у ее соратницы Ольги Смирновой отняли 28 голосов в пользу кандидата от «Единой России» в процессе ручного пересчета бюллетеней. Коммунисты жаловались на аналогичную ситуацию в Капотне — там после сбоя КОИБов и пересчета голосов в одном из округов не прошел кандидат КПРФ.

Оппозиция заявляет о нарушениях не только в Москве. Причем, по информации «Коммерсанта», куратор внутриполитического блока АП Сергей Кириенко на встрече с лидерами парламентских партий, которая прошла уже после голосования, пообещал уделить внимание результатам выборов в нескольких регионах.

Ручной подсчет голосов в УИК 316 Саратова Фото Анастасии Лухминской / fn-volga.ru

Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на встрече с фракцией рассказал, что комиссия, состоящая из членов Центризбиркома и депутатов Госдумы, должна будет поехать в Мордовию (там избрали губернатора), в Северную Осетию и Краснодарский край (там избрали региональные парламенты). Также отдельно будут разбираться с тем, как проходило голосование на муниципальных выборах в Великоустюгском районе Вологодской области, а также на выборах гордумы Барнаула. В Алтайском крае оппозиция жаловалась на высокую долю голосующих досрочно, в ЦИКе уже обратили на это внимание.

А местные отделения КПРФ и «Яблока» попросили ЦИК произвести контрольный подсчет голосов на ряде избирательных участков в Ярославле, где прошли выборы в городскую думу. Оппозиция считает, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) были запрограммированы на победу «Единой России». В облизбиркоме уверяют, что это технически невозможно.

Очень интересный эксперимент был произведен в Свердловской области: там в некоторых районах проводилась лотерея для участников выборов. Называлась она, правда, по-другому, потому что закон запрещает проводить лотерею во время голосования, но суть была именно такой. Судя по всему, розыгрыш позволил увеличить явку почти на 6 п.п. — очень хороший и недорогой результат. Правда, далеко не все пришедшие улучшали показатели действующего губернатора.