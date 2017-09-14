Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 сентября 2017, пятница, 10:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменцев просят помочь в поисках пропавшего в июле мужчины
Самая высокая инфляция остается в Тюменской области и Ханты-Мансийске
В Тюмени будет ограничено движение по улице 50 лет Октября
На тюменской площади выставили обувь в память о нерожденных детей
Тюменке вернули 53 тысячи рублей за «чудодейственную» посуду
Один день в ВУЗ-банке
Обещают обнародовать результаты расследования массового телефонного терроризма
Мэр Хабаровска: программа ввода детсадов в городе выполнена
И ВЭФ угостили
David Gilmour: Live AtPompeii. Свидание с призраками далекого и недавнего прошлого
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 сентября 2017, 19:46
Алексей Улюкаев Кировская область коррупция Никита Белых
Дмитрий Абзалов

Как Улюкаев Белых помешал

Н.Белых в суде
Н.Белых в суде
АГН "Москва"

Деньги, полученные от предпринимателей, были не взяткой, а добровольными пожертвованиями в благотворительный фонд. Об этом заявил, выступая в суде, бывший  губернатор Кировской области Никита Белых. По его словам, он просто предлагал бизнесменам поучаствовать в проекта фонда «Вятка» по ремонту фасадов, строительству памятников и установке фонтанов.

В том числе Белых предложил участвовать в проектах владельцу Нововятского лыжного комбината Юрию Зудхаймеру. Как передает интернет-издание «Репаблик», Белых заявил, что Зудхаймер согласился, но решил передать деньги лично, отказываясь перечислять их на счет фонда. А 24 июня во время встречи в ресторане Белых получил пакет от Зудхаймера, но ожидал, по его словам, что там будет подарок ко дню рождения и вино, но даже не трогал содержимое пакета.

С этим пакетом Белых и был задержан прямо в ресторане; на следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение в получении взятки и он был арестован. По версии следствия, за поддержку Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании Белых получил 600 тысяч евро.

Как утверждает Следственный комитет России, взятки Белых передавали бывший владелец НЛК Альберт Ларицкий и нынешний владелец предприятия Юрий Зюдхаймер. Кстати говоря, Ларицкого осудили за мошенничество с задолженностью НЛК и хищении кредитов Сбербанка и приговорили к трем годам лишения свободы.

Выступая в суде 13 сентября, Никита Белых заявил, что «нелепа» сама идея о том, что он взяточник. Он пояснил свои слова рассказом о том, как вкладывал личные средства в реализацию полезных, с его точки зрения, для региона инициатив.

«В 2009-м я добровольно задекларировал свои доходы за 2008-й, хотя в 2008-м я еще не был федеральным государственным служащим и на меня не распространялся закон [об обязательном декларировании доходов]. Декларацию я опубликовал в своем блоге, дал довольно большое количество комментариев по этому поводу. Я рассказал, что перед вступлением в должность продал активы, которые у меня были. Получил доход в размере 72 миллионов рублей.

 
Н.Белых и А.Ларицкий / slivcompromata.com

Я это делал для того, чтобы было понятно: я пришел эффективно управлять регионом, а не получать деньги. Мной двигали понятные человеческие амбиции, и в рамках тех целей, которые я перед собой ставил, коррупционных вопросов вообще не должно было существовать. Я действительно планировал за свой счет финансировать проекты, которые считаю важными, но дефицит бюджета не позволял их финансировать. Для этого создан фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области. Его единственным донором был я», – приводит отрывок из речи Белых интернет-издание «Медуза».

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем согласился политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По его мнению, ссылки Белых на собственное желание заниматься благотворительностью и тратить личные средства на благо региона едва ли изменят отношение к нему суда и вряд ли скажутся на приговоре.

 
Дмитрий Абзалов

«Позиция Белых – самая слабая из всех в процессах о коррупции, которые сейчас идут. Ее не стоит сравнивать, например, с позицией Улюкаева – тот повысокопоставленнее будет. Но у Белых даже на уровне губернаторов не самое резонансное дело: самое резонансное на уровне губернаторов оно, наверное, у Хорошавина – с точки зрения обвинений. Плюс ко всему у Белых слабая юридическая позиция. То, что он вносил своими руками денежные средства в фонл поддержки губернатора – это личная проблема Белых. Он не может брать какие-то деньги на внешнем направлении в каком-то ресторане, чтобы вносить их в какой-то фонд. Да если это – свой фонд.

Зачем надо делать это вручную? Почему инвесторы не могли сами все внести? Почему это вообще ни разу упоминается во время разговора? Все это и говорит об очень слабой позиции бывшего губернатора в деле доказательства того, что эти деньги – не взятка, а попытка через губернатора внести средства в благотворительный фонд. Что касается упоминаний, что он сам вносил и собственные средства в этот фонд, то ведь все губернаторы в той или иной форме вносят свои средства в подобные фонды – это политическое решение в массе своей. Но никто берет при этом чужие деньги и не вносит их как свои.

И непонятно, зачем это делать. Можно же жертвовать фонду анонимно, и это даже правильнее с точки зрения юридической – потому что человек ведь может жертвовать, рассчитывая на налоговые льготы. А кэшировать и передавать средства в ручном режиме – это странное дело и оно дает странный результат. Вопрос ведь не только в том, насколько позиция юридически сильна – вопрос в том, насколько реально она воспринимается в обществе. Расскажите какой-нибудь фокус-группе, что губернатор взял денежные средства где-то в другом субъекте федерации вечером в ресторане – для того, чтобы внести эти средства в свой же благотворительный фонд. Значительная часть группы будет сомневаться в том, что это «чистое» решение.

Так что у Белых ситуация достаточно сложная. Ему даже, возможно, сильно не повезло, что одновременно с его делом в суде разбирается дело Улюкаева. С точки зрения Белых необходимо было вызвать серьезный резонанс у своего процесса. Если бы дела Улюкаева не было и Белых был бы единственным с таким процессом, резонанс можно было бы обеспечить. «Правый» губернатор, мстят за «Кировлес» – вот это все могло бы сыграть и за счет этого можно было бы как-то выплывать. Но на фоне ситуации с Улюкаевым, которая перекрывает аппаратную, политическую составляющую, дело Белых идет как непростое. И это – самая большая проблема.

Без политической составляющей, без «подкачки» с этой стороны шансов на победу не очень много. Потому что именно резонансность дела могла стать защитной составляющей. И с этой точки зрения Белых не повезло со временем проведения судебного процесса. Поэтому и его заявления тонут в информационном поле, во-первых, а во-вторых, выглядят не так уж убедительно. И дров в огонь добавляет то, что его отказались защищать два адвоката. Это можно было разыграть как политическую историю, но так не сделали, и так как процесс Белых все больше выглядит юридическим, а не политическим, то и это решение адвокатов воспринимается как свидетельство слабости.

В конечном счете надо сказать, что: у Белых изначально было слабые позиции; резонансность этого дела тоже не удалось разыграть; плюс на процесс еще наложилась повестка муниципальных выборов. Словом, плохая новость для экс-губернатора в том, что если так и дальше пойдет, он вполне может получить реальный срок. Причем ему сложно будет избежать достаточно серьезного приговора.

 
Н.Белых в суде / /mskagency.ru

Его основанная задача сейчас, я бы сказал, – как можно больше затягивать судебный процесс, потому что за президентской кампанией у него еще шансы есть. Можно пытаться также переждать другие аналогичные процессы и отчасти надеяться, что потом историю спустят на тормозах. Но, правда, я сомневаюсь, что это удастся. Скорее, мне кажется, могут урегулировать ситуацию с Евтушенковым или Серебрениковым, чем будут размениваться на Белых. В этом смысле время им выбрано не очень удачно. Можно ведь было затягивать процесс, можно было ускорять его; можно было подумать о том, насколько это скоррелировало бы  с избирательной кампанией.

Да, Белых пытался что-то предпринять, добавить личную составляющую в процесс – связанную с женой, вот эти попытки жениться, попытки показать бывшего губернатора как человека. И это была бы хорошая история, если бы не было такого сильного информационно фона. То есть если бы он сделал все либо значительно раньше, либо значительно позже, это могло бы «выстрелить». Но сейчас, к сожалению, ситуация такова, что в ближайшие несколько месяцев ему будет трудно выиграть. Так что думаю, что если у него есть какая-то стратегия, то он станет теперь затягивать судебный процесс», – сказал Дмитрий Абзалов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Главред Focus принес Путину извинения за статью о собаке
Посольство США в Москве
Москва объяснила общедоступность парковки у посольства США
Санкции Европейского союза
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Замглавы ФСИН Олег Коршунов
Замглавы ФСИН арестован на два месяца
Российские биатлонисты, взявшие медали на Олимпиаде в Сочи
Антидопинговые агентства потребовали отстранить Россию от Игр-2018
10:16 Российские ритейлеры предложили закрывать AliExpress и eBay за неуплату НДС
10:13 СМИ узнали о попытке Трампа выгнать генпрокурора США
10:04 Лукашенко может не приехать в Россию на финал учений «Запад-2017»
09:40 Москва объяснила общедоступность парковки у посольства США
09:39 Главред Focus принес Путину извинения за статью о собаке

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Бутлеров
Александр Михайлович Бутлеров
15 сентября 1828 года родился Александр Бутлеров, выдающийся химик.
14.09 21:09 Лидер SERB подрался с адвокатом и мундепом у памятного для Немцова дома
14.09 21:01 Калифорнийские белки тщательно сортируют свои запасы
14.09 20:42 В Мурманской области обезвредили склад немецких боеприпасов
14.09 20:24 Замглавы ФСИН арестован на два месяца
14.09 20:20 В ходе трех терактов в Ираке погибли 50 человек
14.09 20:03 Российский ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом
14.09 19:44 Эвакуация затронула столичный «Детский мир»
14.09 19:32 Строители Крымского моста признали использование иностранной техники
14.09 19:07 В «Зарядье» назвали домыслами воровство растений из парка
14.09 18:44 В Кремле прокомментировали запрет на «Антивирус Касперского» для госслужащих США
14.09 18:22 Путин может приехать на российско-белорусские военные учения «Запад-2017»
14.09 18:17 В Калуге открылся международный форум «Автоэволюция-2017»
14.09 17:56 К Тельману Исмаилову пришли с обыском
14.09 17:41 Московский суд заблокировал «Компромат.ру»
14.09 17:28 Путина проинформировали о волне телефонного терроризма в стране
14.09 17:13 Антидопинговые агентства потребовали отстранить Россию от Игр-2018
14.09 16:37 ЕС продлил индивидуальные санкции против России до марта 2018 года
14.09 16:26 Российские подлодки ударили ракетами по боевикам в Сирии
14.09 16:20 Центробанк объяснил резкий рост дыры в капитале «Югры»
14.09 15:53 На нефтяной шахте в Коми произошло обрушение горной породы
14.09 15:38 ФСБ нашла подозреваемых в телефонном терроризме
14.09 15:30 МВД возьмет под охрану демонстрирующие «Матильду» кинотеатры
14.09 15:14 ВС Украины отказался рассматривать желобу «Газпрома» по штрафу на 6,6 млрд долларов
14.09 15:01 Дыра в капитале «Югры» выросла в 42 раза
14.09 14:40 КНДР пригрозила «утопить» Японию и «стереть в пепел» США
14.09 14:21 Компании из Нидерландов заподозрили в поставках для моста в Крым
14.09 14:04 В Петербурге эвакуировали более десятка ТЦ
14.09 13:54 Поклонская поспорила с ТАСС о дате встречи с Учителем
14.09 13:41 На дне океана найдено второе коллективное поселение мрачных осьминогов
14.09 13:38 Мэр Львова допустил коалицию с Саакашвили
14.09 13:21 Создатели «Игры престолов» снимут несколько концовок
14.09 13:19 В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков о бомбах
14.09 13:08 Власти Петербурга объяснили ликвидацию парковки у генконсульства США
14.09 12:52 Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
14.09 12:34 Появилось фото встречи Поклонской и Учителя
14.09 12:17 Счетная палата сообщила о срыве строек тюрем и СИЗО на 30,8 млрд рублей
14.09 11:50 Возможным организатором убийства Вороненкова назвали бывшего мужа Максаковой
14.09 11:30 Православный активист связал звонки о бомбах с протестом против «Матильды»
14.09 11:15 Восемь постояльцев дома престарелых в Голливуде стали жертвами урагана «Ирма»
14.09 11:00 Умер актер Фрэнк Винсент из «Клана Сопрано»
14.09 10:48 РБК нашел путевки за границу по 100 рублей
14.09 10:46 Михаил Задорнов займет руководящую должность в банке «Открытие»
14.09 10:23 Макаревич увидел плагиат на свой клип в новой работе Radiohead
14.09 10:09 В Калужской области запустили производство нового препарата от рака легких
14.09 10:07 Из-за ложных звонков о минировании в Москве за день эвакуировали 100 тысяч человек
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.