Деньги, полученные от предпринимателей, были не взяткой, а добровольными пожертвованиями в благотворительный фонд. Об этом заявил, выступая в суде, бывший губернатор Кировской области Никита Белых. По его словам, он просто предлагал бизнесменам поучаствовать в проекта фонда «Вятка» по ремонту фасадов, строительству памятников и установке фонтанов.

В том числе Белых предложил участвовать в проектах владельцу Нововятского лыжного комбината Юрию Зудхаймеру. Как передает интернет-издание «Репаблик», Белых заявил, что Зудхаймер согласился, но решил передать деньги лично, отказываясь перечислять их на счет фонда. А 24 июня во время встречи в ресторане Белых получил пакет от Зудхаймера, но ожидал, по его словам, что там будет подарок ко дню рождения и вино, но даже не трогал содержимое пакета.

С этим пакетом Белых и был задержан прямо в ресторане; на следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение в получении взятки и он был арестован. По версии следствия, за поддержку Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании Белых получил 600 тысяч евро.

Как утверждает Следственный комитет России, взятки Белых передавали бывший владелец НЛК Альберт Ларицкий и нынешний владелец предприятия Юрий Зюдхаймер. Кстати говоря, Ларицкого осудили за мошенничество с задолженностью НЛК и хищении кредитов Сбербанка и приговорили к трем годам лишения свободы.

Выступая в суде 13 сентября, Никита Белых заявил, что «нелепа» сама идея о том, что он взяточник. Он пояснил свои слова рассказом о том, как вкладывал личные средства в реализацию полезных, с его точки зрения, для региона инициатив.

«В 2009-м я добровольно задекларировал свои доходы за 2008-й, хотя в 2008-м я еще не был федеральным государственным служащим и на меня не распространялся закон [об обязательном декларировании доходов]. Декларацию я опубликовал в своем блоге, дал довольно большое количество комментариев по этому поводу. Я рассказал, что перед вступлением в должность продал активы, которые у меня были. Получил доход в размере 72 миллионов рублей.

Н.Белых и А.Ларицкий / slivcompromata.com

Я это делал для того, чтобы было понятно: я пришел эффективно управлять регионом, а не получать деньги. Мной двигали понятные человеческие амбиции, и в рамках тех целей, которые я перед собой ставил, коррупционных вопросов вообще не должно было существовать. Я действительно планировал за свой счет финансировать проекты, которые считаю важными, но дефицит бюджета не позволял их финансировать. Для этого создан фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области. Его единственным донором был я», – приводит отрывок из речи Белых интернет-издание «Медуза».

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем согласился политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По его мнению, ссылки Белых на собственное желание заниматься благотворительностью и тратить личные средства на благо региона едва ли изменят отношение к нему суда и вряд ли скажутся на приговоре.

Дмитрий Абзалов

«Позиция Белых – самая слабая из всех в процессах о коррупции, которые сейчас идут. Ее не стоит сравнивать, например, с позицией Улюкаева – тот повысокопоставленнее будет. Но у Белых даже на уровне губернаторов не самое резонансное дело: самое резонансное на уровне губернаторов оно, наверное, у Хорошавина – с точки зрения обвинений. Плюс ко всему у Белых слабая юридическая позиция. То, что он вносил своими руками денежные средства в фонл поддержки губернатора – это личная проблема Белых. Он не может брать какие-то деньги на внешнем направлении в каком-то ресторане, чтобы вносить их в какой-то фонд. Да если это – свой фонд.

Зачем надо делать это вручную? Почему инвесторы не могли сами все внести? Почему это вообще ни разу упоминается во время разговора? Все это и говорит об очень слабой позиции бывшего губернатора в деле доказательства того, что эти деньги – не взятка, а попытка через губернатора внести средства в благотворительный фонд. Что касается упоминаний, что он сам вносил и собственные средства в этот фонд, то ведь все губернаторы в той или иной форме вносят свои средства в подобные фонды – это политическое решение в массе своей. Но никто берет при этом чужие деньги и не вносит их как свои.

И непонятно, зачем это делать. Можно же жертвовать фонду анонимно, и это даже правильнее с точки зрения юридической – потому что человек ведь может жертвовать, рассчитывая на налоговые льготы. А кэшировать и передавать средства в ручном режиме – это странное дело и оно дает странный результат. Вопрос ведь не только в том, насколько позиция юридически сильна – вопрос в том, насколько реально она воспринимается в обществе. Расскажите какой-нибудь фокус-группе, что губернатор взял денежные средства где-то в другом субъекте федерации вечером в ресторане – для того, чтобы внести эти средства в свой же благотворительный фонд. Значительная часть группы будет сомневаться в том, что это «чистое» решение.

Так что у Белых ситуация достаточно сложная. Ему даже, возможно, сильно не повезло, что одновременно с его делом в суде разбирается дело Улюкаева. С точки зрения Белых необходимо было вызвать серьезный резонанс у своего процесса. Если бы дела Улюкаева не было и Белых был бы единственным с таким процессом, резонанс можно было бы обеспечить. «Правый» губернатор, мстят за «Кировлес» – вот это все могло бы сыграть и за счет этого можно было бы как-то выплывать. Но на фоне ситуации с Улюкаевым, которая перекрывает аппаратную, политическую составляющую, дело Белых идет как непростое. И это – самая большая проблема.

Без политической составляющей, без «подкачки» с этой стороны шансов на победу не очень много. Потому что именно резонансность дела могла стать защитной составляющей. И с этой точки зрения Белых не повезло со временем проведения судебного процесса. Поэтому и его заявления тонут в информационном поле, во-первых, а во-вторых, выглядят не так уж убедительно. И дров в огонь добавляет то, что его отказались защищать два адвоката. Это можно было разыграть как политическую историю, но так не сделали, и так как процесс Белых все больше выглядит юридическим, а не политическим, то и это решение адвокатов воспринимается как свидетельство слабости.

В конечном счете надо сказать, что: у Белых изначально было слабые позиции; резонансность этого дела тоже не удалось разыграть; плюс на процесс еще наложилась повестка муниципальных выборов. Словом, плохая новость для экс-губернатора в том, что если так и дальше пойдет, он вполне может получить реальный срок. Причем ему сложно будет избежать достаточно серьезного приговора.

Н.Белых в суде / /mskagency.ru

Его основанная задача сейчас, я бы сказал, – как можно больше затягивать судебный процесс, потому что за президентской кампанией у него еще шансы есть. Можно пытаться также переждать другие аналогичные процессы и отчасти надеяться, что потом историю спустят на тормозах. Но, правда, я сомневаюсь, что это удастся. Скорее, мне кажется, могут урегулировать ситуацию с Евтушенковым или Серебрениковым, чем будут размениваться на Белых. В этом смысле время им выбрано не очень удачно. Можно ведь было затягивать процесс, можно было ускорять его; можно было подумать о том, насколько это скоррелировало бы с избирательной кампанией.

Да, Белых пытался что-то предпринять, добавить личную составляющую в процесс – связанную с женой, вот эти попытки жениться, попытки показать бывшего губернатора как человека. И это была бы хорошая история, если бы не было такого сильного информационно фона. То есть если бы он сделал все либо значительно раньше, либо значительно позже, это могло бы «выстрелить». Но сейчас, к сожалению, ситуация такова, что в ближайшие несколько месяцев ему будет трудно выиграть. Так что думаю, что если у него есть какая-то стратегия, то он станет теперь затягивать судебный процесс», – сказал Дмитрий Абзалов.