Кандидаты от парламентских партий проиграли на муниципальных выборах в столице из-за непродуманной кампании, не учитывающей специфику города, уверен глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«На мой взгляд, здесь проблема в том, что была провалена кампания, очень странные кандидаты, неправильно выбрана специфика, вообще никак не адаптирована тактика ведения избирательной кампании для Москвы», — сказал он в среду на круглом столе, посвященном итогам единого дня голосования.

Константин Костин ФоРГО

Напомним, 10 сентября в столице прошли выборы в 125 районах, всего распределялось 1502 мандата. Первое место по числу набранных мандатов заняла «Единая Россия» (77%), на втором месте оказалась партия «Яблоко» (около 12%).

При этом если суммировать все голоса, отданные за кандидатов, то отрыв получается не таким большим. «Единая Россия» получила в городе 41,8% голосов, а самовыдвиженцы, представители КПРФ и «Яблока» — 13-16%. Если отдельно посчитать «список Гудкова», представители которого шли от разных партий, то окажется, что он набрал почти 20% голосов.

«Второй результат, на мой взгляд, это, конечно, не победа, как об этом пишут многие СМИ либеральной коалиции, но ее очевидный успех — очевидно совершенно, что 15% мест в муниципалитетах города Москвы получает оппозиция — условно, — это "Яблоко", "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова и так далее», — отметил Костин.

Впрочем, политическое будущее занявшей второе место коалиции пока туманно. Только в октябре, когда пройдут первые заседания новых районных советов, можно будет понять, смогут ли депутаты в районах, где оппозиция взяла большинство, договориться хотя бы на ближайшее время.

По мнению Костина, сейчас либеральная коалиция представляет из себя «лоскутное одеяло», и политическое будущее этой коалиции пока под большим вопросом. «Но, тем не менее, даже то, что на период выборов сумели объединиться и вместе поработать, это большое достижение, которого ждали их сторонники более десяти лет», — уточнил глава ФоРГО.

Но, как бы то ни было, особо бросается в глаза провал парламентской оппозиции на столичных выборах. «Отделения партий парламентской оппозиции и их кандидаты в Москве провалились. Какая ситуация: "Единая Россия" на несколько сотен мест увеличила свое присутствие в депутатском корпусе, заметный успех этого либерального объединения, но если мы говорим о нашей думской оппозиции — три партии — это порядка 3% мест. Это, конечно, очень мало», — пояснил Костин.

Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве 10 сентября 2017 ЛДПР

«На мой взгляд, здесь проблема в том, что была провалена кампания, очень странные кандидаты, неправильно выбрана специфика, вообще никак не адаптирована тактика ведения избирательной кампании для Москвы», — заявил эксперт.

Представитель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов на круглом столе отметил, что курс на обновление губернаторского состава оказался востребован избирателями. Также он обратил внимание на сокращение числа нарушений. По его словам 1620 на «Карте нарушений», которую ведет ассоциация «Голос», это «на порядок меньше, чем раньше».