24 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Их приближение ознаменовалось публикацией в СМИ длинных и обстоятельных материалов, освещающих биографию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уверенно претендует на переизбрание. Например, большой лонгрид с картинками опубликован на BBC. The Economist тоже весьма многословно поведал о роли Меркель в жизни Германии. По всей видимости, это связано с тем, что в этих выборах СМИ не видят материала для интриги, зато видят сюжет о стабильности среди хаоса.

Когда Меркель недавно выступала с речью на встрече с избирателями, рассказывает Financial Times, в нее бросили два помидора. Один в цель не попал, второй попал, но почти не оставил следов, благо одежда у нее была красного цвета. Меркель ничего на это не сказала, а через несколько часов появилась в том же облачении на следующей встрече. Этот эпизод в своем роде очень показателен. Нынешняя предвыборная кампания Меркель отличается мягкостью, спокойствием и размеренностью. Критики даже называют ее «сонной кампанией». Но специфика в том, что эта скучная кампания, по всей видимости, идет Меркель на пользу; она явно собирается победить на выборах и снова стать канцлером.

В последнее время сюрпризы на голосованиях стали очень обсуждаемым явлением, отмечает автор. Началось с того, что на британском референдуме о членстве в ЕС победили сторонники выхода из блока, хотя по прогнозам, они должны были проиграть. Потом в США на президентских выборах победил Дональд Трамп, хотя все прочили победу его оппонентке Хиллари Клинтон. Перед президентскими выборами во Франции, где соперниками оказались Марин Ле Пен от ультраправых и центрист-либерал Эммануэль Макрон, СМИ массово писали о превратностях прогнозов, которые склонялись скорее в пользу победы Макрона, и приводили в пример прецеденты неожиданностей в Британии и США.

Но в применении к Германии аналитики с большой уверенностью предрекают Меркель легкую победу. Если она действительно победит, это только укрепит ее репутацию в качестве несравненного лидера Германии, главного политика в ЕС и главной силой международного сотрудничества в мире, где буйствует национализм и изобилуют политические кризисы.

Относительная безмятежность этой кампании Меркель, комментирует автор, особенно удивительна на фоне той критики, которая обрушилась на нее всего год назад, прежде всего, по итогам ее политики миграционной открытости, увенчавшейся миграционным кризисом в Европе. В октябре 2016 г. ее популярность была на рекордно низком уровне. Правые демонстранты призывали ее уйти. В начале 2017 г. в предвыборный контекст вступил выдвинутый от социал-демократов Мартин Шульц, и почти сразу взлетел в рейтингах, едва не обогнав Меркель. Были все основания ожидать, что ей предстоит трудная кампания.

Предвыборные плакаты Мартина Шульца и Ангелы Меркель Markus Spiske CC-BY

Но в итоге получилась тихая «сонная кампания». Шульц быстро опустился в рейтингах. Обошлось не без некоторых издержек. Меркель по-прежнему пользуется поддержкой избирателей, но вызывает у них меньше энтузиазма, чем раньше. Миграционная история все же пошатнула ее позиции и снизила доверие к ней избирателей, особенно из числа консерваторов, которым наплыв беженцев очень не понравился. На прошлых выборах, в 2013 г., она была объединяющей силой. Теперь она больше вызывает противоречия. Тем не менее, сейчас практически ни у кого нет сомнений в том, что победит именно Меркель и что нет оснований бояться сюрпризов со стороны Германии.