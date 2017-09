«Коммерсантъ» в статье «Северный переток» пишет, что Участникам Nord Stream 2 придется вкладывать в проект свои деньги вместо банковских.

«Банкам не хватает резервной мощности»: на переоценке кредитных рисков они могут потерять 2,5 трлн рублей.

«Верховный суд сверился с Apple Watch»: устройство отказались признать часами.

«Страховые взносы по пути в налоговую обросли долгами»: предприниматели жалуются на проблемы взаимодействия ФНС и ПФР.

РБК в статье «Путешествие на свой страх» разбирается, почему не работает система защиты прав туристов.

«Демография добавила вакансий»: HeadHunter зафиксировал рост спроса на персонал.

«Экcпортер теряет на импорте»: АКРА оценило потенциал российских производителей алюминия.

«Известия»: «Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году». Москва не будет финансировать организацию, пока права российских парламентариев полностью не восстановят.

«Негасимый долг»: задолженность потенциальных банкротов достигла 29 миллиардов рублей.

«Крымский мост и "Сила Сибири" разогрели металлургию»: инвестиции в эти два проекта составляют уже более триллиона рублей.

«Газета.ru»: «Юнкер решил посадить ЕС на вертикаль». Глава Еврокомиссии предложил глубокие реформы для Евросоюза.

«США перекроют "Газпрому" потоки»: схема финансирования «Северного потока-2» может быть пересмотрена из-за американских санкций.

The Economist: «Без конкуренции. Только один сингапурец годится в президенты» (No contest: Only one Singaporean is fit to be president). По крайней мере, так считает правительство.

«Цифровые технологии могут облегчить решение финансовых проблем» (Digital technology can make financial struggles easier to manage). Но в богатых странах эти возможности почти не используются.

Bloomberg: «У Европы нет легкого пути к финансовому союзу» (For Europe, There Are No Shortcuts to Fiscal Union). Примерно через две недели состоятся выборы в Германии. Вопрос в том, согласится ли после этого Берлин приступить к созданию финансового союза для дальнейшей интеграции участников еврозоны и предотвращения серьезных экономических потрясений.

«Когда Трамп ругает СМИ, это он от любви» (When Trump Slams the Media, It's an Act of Love). Президент США Дональд Трамп снова обрушился на прессу с критикой.

The Wall Street Journal: «По мере приближения выборов соперники Меркель все больше ругают ее политику в отношении России» (As Election Nears, Merkel Rivals Target Her Russia Policy). По мнению предвыборных оппонентов канцлера Германии Ангелы Меркель, она заняла в отношении России слишком жесткую позицию.

«Индонезия, некогда служившая образцом умеренного ислама, склоняется у более радикальной его форме» (Indonesia, Once a Model of Moderate Islam, Slides Toward a Harder Line). Законодательная власть под давлением инициативных групп консерваторов обретает все больше сходства с законодателями ближневосточных стран, где религия сильно политизирована.