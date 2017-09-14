Оборот розничной торговли в России во втором квартале стал расти. Правда, россияне не стали больше зарабатывать и даже не начали тратить накопления (тем более, что их, как правило, нет). Потребление растет за счет кредитования, сообщает Институт социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

Жизнь к кредит в условиях медленно растущей экономики и почти не растущих реальных доходов — крайне спорная затея. Конечно, кто-то сможет вернуть долг за счет повышения зарплаты. Но куда чаще кредит на телефон или автомобиль в итоге будет невозможно отдать — потому что зарплата, в отличии от обязательств, не растет. Вот где пригодилась бы финансовая грамотность населения, но ее нет.