Центральный банкир
Звездой банковского форума ассоциации «Россия» в Сочи стала глава Банка России Эльвира Набиуллина. В этом, конечно, нет ничего странного — форум в Сочи является профильным для ЦБ, но все-таки в очередной раз стало понятно, что ЦБ — один из ключевых институтов государственной власти в современной России.
Средства массовой информации растиражировали слова Набиуллиной о бывшем министре финансов Михаиле Задорнове, который пока возглавляет ВТБ4, но теперь перейдет в национализированное «Открытие». Сейчас, конечно, любая новость про «Открытие» интересна, но это кадровое решение обсуждалось уже несколько недель и никого особо не удивило.
Также закономерно заявление Набиуллиной о том, что обновленная Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») станет эффективной площадкой взаимодействия банков и ЦБ. «На наш взгляд, очень важно, чтобы рыночные участники, добросовестные, которые своей целью видят долгосрочное успешное развитие своего бизнеса в конкурентных условиях, приняли решение о том, что ассоциация станет площадкой диалога между крупными и малыми банками, помогая находить баланс интересов разных игроков, а также быть эффективной площадкой взаимодействия банков и регулятора», — считает Набиуллина.
Действительно, если в предыдущей «главной» банковской ассоциации, АРБ, допускалось членство любых организаций, то в «России» членство неблагонадежных банков, которые могут не справиться со своими обязательствами, будет приостанавливаться. Это крайне важно для современного банковского рынка, где под угрозой находятся даже крупнейшие кредитные организации.
Говоря как раз о таких банках, Набиулина пообещала до конца года провести полную оценку качества системы управления рисков и оценки достаточности капитала крупнейших банков с активами выше 500 миллиардов рублей. Таких банков в России около 20. По словам главы ЦБ, регулятор по итогам стресс-тестов может индивидуально повысить требования к достаточности капитала. «Если мы выявим, что объем имеющегося капитала у банка недостаточен для покрытия принятых рисков или недостаточен уровень и качества процедур риск-менеджмента, и в перспективе банк может столкнуться с нехваткой капитала, то для таких организаций будут устанавливаться индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала. Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям», — заявила Набиуллина.
Таким образом глава ЦБ, с одной стороны, признала, что существующая сейчас система контроля банков работает не в полной мере, а с другой, выразила готовность ситуацию исправить.
При этом россияне, судя по данным Эльвиры Набиуллиной, в целом доверяют банковской системе страны. Во всяком случае объем депозитов населения продолжает рост, за восемь месяцев они выросли на 5%, почти до 25 триллионов рублей. А вот объем депозитов и средств организаций на счетах вырос всего на 0,9%. Впервые за долгое время доля вкладов населения в пассивах банков превысила долю корпоративного фондирования — то есть главными клиентами банков стали граждане, а не компании.
Видимо с учетом этого ЦБ намерен развивать конкуренцию на финансовом рынке, даже в Москве, соответствующая позиция включена в стратегические цели Банка России. По словам Набиуллиной, ЦБ планирует тесно взаимодействовать по данному направлению с Федеральной антимонопольной службой, поскольку «конкурентная среда является необходимым условием для эффективного функционирования и развития финансового рынка».
А вот конкуренцию на валютном рынке ЦБ не потерпит. Набиуллина заявила, что Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам. Более того, нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки «финансовой пирамиды», уверена Набиуллина.
«Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках», — сказала Набиуллина.