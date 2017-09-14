Звездой банковского форума ассоциации «Россия» в Сочи стала глава Банка России Эльвира Набиуллина. В этом, конечно, нет ничего странного — форум в Сочи является профильным для ЦБ, но все-таки в очередной раз стало понятно, что ЦБ — один из ключевых институтов государственной власти в современной России.

Средства массовой информации растиражировали слова Набиуллиной о бывшем министре финансов Михаиле Задорнове, который пока возглавляет ВТБ4, но теперь перейдет в национализированное «Открытие». Сейчас, конечно, любая новость про «Открытие» интересна, но это кадровое решение обсуждалось уже несколько недель и никого особо не удивило.

Также закономерно заявление Набиуллиной о том, что обновленная Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») станет эффективной площадкой взаимодействия банков и ЦБ. «На наш взгляд, очень важно, чтобы рыночные участники, добросовестные, которые своей целью видят долгосрочное успешное развитие своего бизнеса в конкурентных условиях, приняли решение о том, что ассоциация станет площадкой диалога между крупными и малыми банками, помогая находить баланс интересов разных игроков, а также быть эффективной площадкой взаимодействия банков и регулятора», — считает Набиуллина.

Действительно, если в предыдущей «главной» банковской ассоциации, АРБ, допускалось членство любых организаций, то в «России» членство неблагонадежных банков, которые могут не справиться со своими обязательствами, будет приостанавливаться. Это крайне важно для современного банковского рынка, где под угрозой находятся даже крупнейшие кредитные организации.

Съезд Ассоциации банков России / mskagency.ru

Говоря как раз о таких банках, Набиулина пообещала до конца года провести полную оценку качества системы управления рисков и оценки достаточности капитала крупнейших банков с активами выше 500 миллиардов рублей. Таких банков в России около 20. По словам главы ЦБ, регулятор по итогам стресс-тестов может индивидуально повысить требования к достаточности капитала. «Если мы выявим, что объем имеющегося капитала у банка недостаточен для покрытия принятых рисков или недостаточен уровень и качества процедур риск-менеджмента, и в перспективе банк может столкнуться с нехваткой капитала, то для таких организаций будут устанавливаться индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала. Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям», — заявила Набиуллина.

Таким образом глава ЦБ, с одной стороны, признала, что существующая сейчас система контроля банков работает не в полной мере, а с другой, выразила готовность ситуацию исправить.

При этом россияне, судя по данным Эльвиры Набиуллиной, в целом доверяют банковской системе страны. Во всяком случае объем депозитов населения продолжает рост, за восемь месяцев они выросли на 5%, почти до 25 триллионов рублей. А вот объем депозитов и средств организаций на счетах вырос всего на 0,9%. Впервые за долгое время доля вкладов населения в пассивах банков превысила долю корпоративного фондирования — то есть главными клиентами банков стали граждане, а не компании.

Видимо с учетом этого ЦБ намерен развивать конкуренцию на финансовом рынке, даже в Москве, соответствующая позиция включена в стратегические цели Банка России. По словам Набиуллиной, ЦБ планирует тесно взаимодействовать по данному направлению с Федеральной антимонопольной службой, поскольку «конкурентная среда является необходимым условием для эффективного функционирования и развития финансового рынка».

Обмен валюты / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

А вот конкуренцию на валютном рынке ЦБ не потерпит. Набиуллина заявила, что Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам. Более того, нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки «финансовой пирамиды», уверена Набиуллина.

«Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках», — сказала Набиуллина.