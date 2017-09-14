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14 сентября 2017, 18:45
допинг Олимпийские игры
Николай Пешин, Михаил Прокопец

Макларену не хватило доказательств

Ричарда Макларен, глава комиссии WADA
Ричарда Макларен, глава комиссии WADA
НТВ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласно признать недоказанность обвинений в отношении 95 российских спортсменов, имена которых упоминаются в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена. Всего антидопинговым агентством при этом были пересмотрены дела 96 спортсменов из 1000, передает газета The New York Times.

«Имеющиеся свидетельства недостаточны, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», – такое мнение генерального директора агентства Оливье Ниггли приводится во внутреннем отчете WADA.

Напомним, в феврале 2017 года WADA уже признавало, что в докладе комиссии Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера. Однако лишь сейчас были разобраны случаи конкретных спортсменов.

Имена этих спортсменов и даже виды спорта не называются. В то же время отмечается, что закрытие дел может вызвать споры в спортивном мире по поводу эффективности российской схемы уничтожения улик и смягчении позиции WADA.

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу этих новостей согласился Николай Пешин, проректор по научной работе Российского международного олимпийского университета, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ, приглашенный профессор МГИМО, приглашенный профессор Афинского университета, доктор юридических наук.

«Почему WADA приняло решение о недоказанности обвинений в применении допинга в отношении 95 российских спортсменов только сейчас, хотя еще в феврале заявило, что доказательств в докладе Макларена недостаточно? У них свои внутренние процедуры, и как это организовано, со стороны мало кто разберется. Тем более что WADA – общественная некоммерческая организация, и у нее есть какой-то регламент ее собственной деятельности. Они его сегодня сами приняли, завтра – поменяли, и никому ничего докладывать не должны.

Думаю, что эти 95 спортсменов из 96, о которых пишут СМИ, – это те, в отношении которых представителям WADA казалось, что обвинения бесспорно докажут. Но их имена не упомянуты, их «дел» никто не видел – разве что кто-то что-то слышал. Исходя из того, что доказательств никаких нет и что все это надо очень быстро раскручивать (собственно, сейчас уже сентябрь, через пару месяцев надо заявляться на Зимние Олимпийские игры), думаю, что и МОК требует какой-то определенности – ему ведь тоже надо принимать решение о допуске или недопуске, основываясь на чем-то. Мол, если есть доказательственная база, то представляйте ее, оценивайте, выносите решение. Сейчас все это таким вот образом реализуется.

 
Шприц и лекарства / pixabay.com

Успеют ли рассмотреть в оставшееся время ту тысячу случаев, которая упоминалась в печати? Не знаю, что именно в WADA собираются делать. Сложно комментировать, не видя, что на той стороне происходит, а все это – довольно закрытая история. Вполне возможно, что все по-тихому будет свернуто и никогда больше не вернется в публичную сферу. Мы же не знаем, ни обвинения в адрес кого именно рассматривали сейчас, ни что это были за обвинения, ни что за доказательства – ничего. Ну, а что касается допуска спортсменов к Олимпиаде, то если действительно нет доказательств, думаю, их обязаны будут уже допустить к выступлениям.

Вообще сейчас возникла парадоксальная ситуация: одним из условий допуска российских спортсменов к соревнованиям является восстановление в России антидопинговой деятельности по стандартам WADA. И в то же время требование WADA, относящееся к аккредитации этой антидопинговой структуры, состоит в том, что Россия должна признать доклад Макларена, признать приведенные в нем обвинения. Однако складывается странная история: получается, что они сами не признают приведенные в докладе свидетельства достаточными доказательствами по обвинениям, а мы должны признать.

Есть ли смысл тогда нам признавать эти обвинения? Нет, конечно. Если у вас есть доказательства – давайте показывайте. Если нет, то что тогда мы признаем?»

Свое мнение о происходящем высказал «Полит.ру» и Михаил Прокопец, представитель юридической компании «Сила», не раз защищавший спортсменов в случае обвинений в применении допинга. По его оценке, это действительно хорошая новость.

«Во-первых, я уточнил был, что WADA ни с кого ничего не снимало, как пишут СМИ, потому что ни на кого не может наложить никаких санкций. Если помните, доклад Макларена заключался в том, что WADA проводила расследование и передавало данные его федерациям – Федерации легкой атлетики, Федерации паралимпийских видов спорта. Сама же WADA, повторю, не налагала никаких санкций, так что и сейчас не может их снимать. Новость же, которую распространили СМИ, по сути, заключалась в том, что в WADA поступила информация от этих федераций.

Федерации информировали WADA, что, основываясь на доказательной базе, изложенной в докладе Макларена, они не могут наложить санкции на 95 спортсменов. То есть для этих 95 спортсменов у них не хватает доказательств, Макларен не предоставил этих доказательств. Так что обвинения с 95 спортсменов федерации снимают. То есть это не WADA в чем-то там раскаивается или нечто подобное делает, а это федерации, которые используют доклад как доказательственную базу, информируют ее, что не могут наказать спортсменов, потому что доказательств не хватает.

Это хорошая новость, говорящая о том, что в докладе Макларена по мнению руководства федерации недостаточно доказательств для наказания части спортсменов. Что касается остальных спортсменов, то, возможно, в их отношении доказательств достаточно.

К сожалению, нынешняя ситуация не очень благоприятна для того, чтобы давать подробный комментарий – потому что мы не знаем, что это за спортсмены, не знаем даже, что это за виды спорта. У нас есть только общая информация. А ведь санкции накладываются в отношении каждого отдельного спортсмена, это индивидуально. И каждого из спортсменов федерации рассматривают в отдельности и принимают решение по каждому отдельно. Вот в отношении 95 человек нет доказательств.

 
Спортсмены. Результат / pixabay.com

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что акцент, который сейчас дается в печати, неверен: не «WADA признала», нет – ничего WADA не признала. Она и не должна была ничего признавать. И то, что появилось в прессе, – это внутренняя информация от WADA, которой генеральный директор обменивается с коллегами. Мол, вот, 95 человек мы не смогли наказать. Так что – не все так оптимистично, как сообщают СМИ. Однако повторю и вот что: это действительно хорошая новость о том, вообще уделяется большое внимание тому, что это за доклад Макларена такой был, хорошо ли он подготовлен и какова его доказательная база.

Что касается следующей Олимпиады и возможности участия в ней российских спортсменов, то тут пока сложно что-либо сказать: нужно смотреть каждый вид спорта и каждого спортсмена в отдельности», – объяснил Михаил Прокопец.

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