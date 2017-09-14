Топ новостей 14 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня православный активист связал волну эвакуации в России с протестами против «Матильды», СМИ сообщили об обнаружении источника звонков с угрозами, а российский премьер Дмитрий Медведев отмечает день рождения.
ФСБ нашла подозреваемых в телефонном терроризме
ФСБ установила источник звонков о минировании общественных зданий в 25 городах России, включая Москву. Об этом сообщают источники, близкие к службе. Источник не привел подробностей о том, кого именно подозревает спецслужба.
Из-за ложных звонков о минировании в Москве за день эвакуировали 100 тысяч человек
В Москве за минувшие сутки из-за звонков о минировании общественных зданий были эвакуированы свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщает информированный источник. По данным собеседника агентства, 13 сентября в экстренные службы столицы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов. Звонившие утверждали, что бомбы заложены более чем на 70 объектах — в учебных заведениях, торговых центрах, гостиницах, на вокзалах и в других зданиях.
ФСБ завела уголовные дела по поводу звонков об угрозах взрывов в Москве, повлекшие за собой массовые эвакуацииhttps://t.co/Pc5j6BjBD8 pic.twitter.com/85ikasNjO1— Лентач (@oldLentach) 13 сентября 2017 г.
Православный активист связал звонки о бомбах с протестом против «Матильды»
Массовые звонки о якобы заложенных бомбах, которые привели к эвакуации тысяч людей в крупных городах России, могут быть делом рук православных активистов, выступающих против показа фильма «Матильда». Об этом 13 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин.
у россии свой «особый» путь... pic.twitter.com/EQYkdMQc0J— kE? (@kequestion) 14 сентября 2017 г.
МВД возьмет под охрану демонстрирующие «Матильду» кинотеатры
Министерство внутренних дел России пообещало оказать содействие кинотеатрам и местным властям в охране порядка «в связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма "Матильда"».
Ну что, посмотрев на пожары в кинотеатрах, вы уже соскучились по безобидному хипстеру Димитрию Энтео?— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 14 сентября 2017 г.
Поклонская поспорила с ТАСС о дате встречи с Учителем
Фотография встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Натальи Поклонской, опубликованная агентством ТАСС в соцсетях, была сделана недавно. В свою очередь, Поклонская заявила, что снимок был сделан на праздновании Дня России в Кремле 12 июня.
Не умеешь - научим, не хочешь - заставим. Придется Поклонской смотреть #Матильда pic.twitter.com/aSI1I27xed— Zev✈ (@ElenaZev) 14 сентября 2017 г.
Мемория. Дмитрий Медведев
14 сентября 1965 года родился Дмитрий Медведев, председатель правительства России. Премьеру исполнилось 52 года.
Дмитрий Анатольевич! Вам сегодня 52. Мы знаем, что у вас все хорошо. У одного из немногих в нашей стране pic.twitter.com/eb5dEThqeb— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 сентября 2017 г.
14 сентября празднует свой день рождения третий президент России Дмитрий #Медведев. #юмор #приколы pic.twitter.com/wiLEucLFx8— секретные маргиналы (@secretmarginal) 14 сентября 2017 г.
Создатели «Игры престолов» снимут несколько концовок
Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько вариантов концовки. Блойс заявил: «Я знаю, что в «Игре престолов» — в конце — они намерены снять множество версий, чтобы никто не знал, что действительно происходит».
Создатели "Игры престолов" снимут несколько финалов, чтобы избежать спойлеров https://t.co/k8UiBQN134— 🐉Daharisi🐉 (@Tl1RmiITXsIol32) 14 сентября 2017 г.
Хммм🤔Чудно#gots8 #gameofthrones pic.twitter.com/6PncSGMvHA
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась с 62-го на 64-е место, обновив собственный антирекорд списка.
Наше новое место в Рейтинге ФИФА. Между Алжиром и Гвинеей. Уганда тоже неподалеку. pic.twitter.com/WzGHXyxN65— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 14 сентября 2017 г.
РБК нашел путевки за границу по 100 рублей
С весны 2017 года туроператоры обязаны предоставлять Ростуризму информацию об отправленных за границу клиентах и общей цене всех проданных им туров. В отчетности нашлись туры стоимостью менее 100 рублей с человека.
Макаревич увидел плагиат на свой клип в новой работе Radiohead
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил британских рокеров Radiohead в копировании идеи музыкального клипа. Речь идет о ролике на песню Lift, который Radiohead выпустили 12 сентября.