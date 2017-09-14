Топ новостей 14 сентября

IP телефония / pixabay.com

ФСБ установила источник звонков о минировании общественных зданий в 25 городах России, включая Москву. Об этом сообщают источники, близкие к службе. Источник не привел подробностей о том, кого именно подозревает спецслужба.

Обстановка у здания торгового центра «Ритейл Парк», откуда из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди / mskagency.ru

В Москве за минувшие сутки из-за звонков о минировании общественных зданий были эвакуированы свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщает информированный источник. По данным собеседника агентства, 13 сентября в экстренные службы столицы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов. Звонившие утверждали, что бомбы заложены более чем на 70 объектах — в учебных заведениях, торговых центрах, гостиницах, на вокзалах и в других зданиях.

ФСБ завела уголовные дела по поводу звонков об угрозах взрывов в Москве, повлекшие за собой массовые эвакуацииhttps://t.co/Pc5j6BjBD8 pic.twitter.com/85ikasNjO1 — Лентач (@oldLentach) 13 сентября 2017 г.

Массовые звонки о якобы заложенных бомбах, которые привели к эвакуации тысяч людей в крупных городах России, могут быть делом рук православных активистов, выступающих против показа фильма «Матильда». Об этом 13 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин.

Кресла в кинотеатре / pixabay.com

Министерство внутренних дел России пообещало оказать содействие кинотеатрам и местным властям в охране порядка «в связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма "Матильда"».

Ну что, посмотрев на пожары в кинотеатрах, вы уже соскучились по безобидному хипстеру Димитрию Энтео? — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 14 сентября 2017 г.

Фотография встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Натальи Поклонской, опубликованная агентством ТАСС в соцсетях, была сделана недавно. В свою очередь, Поклонская заявила, что снимок был сделан на праздновании Дня России в Кремле 12 июня.

14 сентября 1965 года родился Дмитрий Медведев, председатель правительства России. Премьеру исполнилось 52 года.



Дмитрий Анатольевич! Вам сегодня 52. Мы знаем, что у вас все хорошо. У одного из немногих в нашей стране pic.twitter.com/eb5dEThqeb — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 сентября 2017 г.

Игрушки, изображающие героев сериала "Игры престолов" / pixabay.com

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько вариантов концовки. Блойс заявил: «Я знаю, что в «Игре престолов» — в конце — они намерены снять множество версий, чтобы никто не знал, что действительно происходит».

Сборная России по футболу / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась с 62-го на 64-е место, обновив собственный антирекорд списка.

Наше новое место в Рейтинге ФИФА. Между Алжиром и Гвинеей. Уганда тоже неподалеку. pic.twitter.com/WzGHXyxN65 — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 14 сентября 2017 г.

С весны 2017 года туроператоры обязаны предоставлять Ростуризму информацию об отправленных за границу клиентах и общей цене всех проданных им туров. В отчетности нашлись туры стоимостью менее 100 рублей с человека.

Клип группы Radiohead / YouTube.com

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил британских рокеров Radiohead в копировании идеи музыкального клипа. Речь идет о ролике на песню Lift, который Radiohead выпустили 12 сентября.