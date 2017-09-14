Во вторник администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести еще больше санкций против Китая, если Пекин не начнет всерьез давить на свои банки и иные компании, которые продолжают сотрудничать с Северной Кореей. Обязательство прекратить такого рода помощь КНДР Китай в своем роде взял на себя, когда поддержал введение дополнительных санкций ООН. Президентская администрация уже некоторое время выражала недовольство поведением Китая.

Перед тем как обратиться к Китаю с угрозами, напоминает Wall Street Journal, США озвучили в понедельник новый список предлагаемых ООН санкций против КНДР, причем эти санкции оказались мягче, чем США прежде настаивали. По мнению дипломатов, на которых ссылается автор, смягчение было нужно для того, чтобы Россия и Китай не противились.

Между тем, появились сообщения от ООН, что Китай недостаточно усердно следит за изоляцией КНДР. Китай на это возразил, что он, наоборот, точно следует всем предписаниям. Так или иначе, Вашингтон намерен добиваться полной финансовой изоляции Пхеньяна, даже если ради этого придется в одностороннем порядке бойкотировать компании Китая, второй по размеру экономике в мире. Американское казначейство уже ввело санкции против одного китайского банка и нескольких фирм. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать Китаю серьезность намерений.

Совместная выставка народных товаров Китая и КНДР / ntv.ru

Китай, который входит в состав Совета безопасности ООН, поддержал ужесточение финансового давления на Северную Корею. В понедельник он одобрил дополнительный запрет ООН на торговлю текстилем, а также ограничения на поставки нефти. Первоначально США добивались полного нефтяного эмбарго, но этому Китай воспротивился. Ему не нравятся меры, которые могут привести к коллапсу в КНДР, потому что для него это грозит миграционным кризисом.

BBC пишет, что китайские банки опасаются американских санкций. Собственно на такие угрозы они реагируют гораздо более живо, чем на резолюции ООН, и это свидетельствует о том, что у Китая нет непосредственной мотивации давить на Северную Корею. Главный неприятный для Китая момент в том, что когда иностранная компания попадает в черный список американского казначейства, американские компании сразу теряют желание с ней взаимодействовать, потому что за это они могут подвергнуться серьезным штрафам.

Китайские банки сейчас не могут себе позволить ссориться с США. На вопросы BBC сотрудники некоторых из этих банков отвечали, что северокорейские счета они заморозили и открывать их в ближайшее время не собираются. Таким образом, по крайней мере, на декларативном уровне Китай пытается выглядеть покладистым.

Артистка китайского цирка снимает маску / pixabay.com

Но обходные пути, отмечает BBC, все равно остаются. Речь идет только о прекращении трансграничных операций. Говоря технически, северокорейскому служащему достаточно пересечь китайскую границу и передать деньги посреднику, который откроет на его имя счет. Это уже не будет запрещенной трансграничной операцией. Кроме того, неизвестно, насколько эффективно китайские банки блокируют существующие северокорейские счета.