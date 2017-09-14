Столичный парк «Зарядье», который открылся несколько дней назад, на День города, вынужден изменить режим работы. Директор парка Павел Трехлеб говорит, что это связано с необходимостью срочно восстановить природу, ландшафт и архитектуру парка, которые уже серьезно пострадали от вандалов и недобросовестных посетителей за первые два дня работы парка.

Теперь вход на территорию парка, на Парящий мост и в павильоны будет осуществляться с интервалом в 15 минут. С 18 сентября по понедельникам парк будет открыт только с 14:00, тогда же начнутся восстановительные работы.

Вход в парк "Зарядье" в день открытия 9 сентября 2017 Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Ландшафт парка — его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — сказал Трехлеб и призвал посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.

Информация об изменении режима работы парка появилась на сайте столичной мэрии.

Накануне, напомним, руководство «Зарядья» сообщило, что за неполные первые три дня работы посетители нанесли серьезный ущерб 10 тысячам растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Посетители парка вытоптали их или выкопали для того, чтобы унести с собой. Ранее сообщалось, что неизвестные повредили часть стеклянного купола парка, который был сконструирован по специальной технологии. Стекло выдерживает нагрузку в 300 кг — так что трещина означает, что на него кто-то не просто зашел, но и, например, попрыгал.

Стеклянный купол в парке "Зарядье" Сергей Киселев / АГН "Москва"

И, в целом, в этом сообщении не было бы вообще ничего интересного — работники Аптекарского огорода на проспекте Мира или Ботанического сада РАН могут часами рассказывать о том, какие именно растения любят выкапывать москвичи для пересадки на дачи и как они протаптывают тропинки на газонах — если бы «Зарядье» не было столь знаковым проектом. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнцев открыто говорил: нынешнее поколение должно не стесняться оставить свой след в архитектуре столицы.

Парк «Зарядье» с его Парящим мостом, безусловно, вписываются в эту концепцию. Есть, правда, одно но.

Парк "Зарядье" в день открытия Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Зарядье», конечно, теперь является образцом для подражания не только в Москве, но и во всей России. И именно в этом его главная проблема. Сейчас тысячи человек в день просто хотят посмотреть на достопримечательность, но, как показывает практика, поток не схлынет и тогда, когда все желающие прогуляются по парку. Дело в том, что в Москве катастрофически не хватает общественных пространств.

Если спросить у любого москвича, в какой парк сходить погулять, ответы будут одинаковыми вне зависимости от того, в каком районе спрашивать — все любят Парк Горького, ВДНХ, вот теперь «Зарядье». Там можно приятно провести время, там красиво, там постоянно происходит что-то интересное. Значительная часть остальных парков — это просто деревья, газоны, тропинки и, в лучшем случае, скамейки. Даже публичные мангалы столичные власти догадались ставить в парках только недавно — хотя, казалось бы, шашлык давно стал национальным русским блюдом.

Каскадный парк в Братеево Фото Москвы / Moscow-Live

Так и получается, что «Зарядье» будет притягивать к себе намного больше людей, чем может вместить. Московские власти научились строить парки мирового класса — но не могут пока обеспечить местами для отдыха весь город.

Отсюда и не предусмотренные проектировщиками тропинки, и выкапывание растений. У этой проблемы есть два решения — поставить солдата у каждого цветка или развернуть строительство парков и скверов действительно по всему городу, чтобы у каждого москвича был выбор. Пока мэрия вынуждена идти по первому пути. Сможет ли она однажды воплотить в жизнь второй — большой вопрос.