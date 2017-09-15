Федеральное правительство обсуждает предложение онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу «налога на Google». Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Если предложение будет принято, то сайты компаний, которые откажутся платить налоги, могут быть заблокированы через Роскомнадзор — соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон «Об информации» разработаны Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Противники этого нововведения считают, что новые налоги могут вынудить иностранные торговые площадки уйти с российского рынка.

АКИТ объединяет 37 российских ритейлеров (в том числе «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.). В ассоциации уверены, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками, так как не платят НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 кг. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках, напомним, иностранные компании, которые продают электронный контент или софт через интернет пользователям из России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Сайт онлайн-ритейлера Amazon Simon / pixabay.com

Причем интернет-магазинам, которые сами предлагают доставку из-за границы, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. А Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если ответ не будет получен, то налоговая сможет обратится в суд и, в случае положительного исхода процесса, Роскомнадзор заблокирует страницу неплательщика для российских пользователей. Если продавец все-таки уплатит НДС, то его страничку можно будет разблокировать в течение трех дней.

Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов считает, что усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — сказал он «Коммерсанту». Дело в том, что в стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы и, вдобавок, всегда стоит учитывать комиссию за использование интернет-площадки и платежной системы. «На выбор покупки из-за рубежа влияет стоимость доставки и период ее ожидания: отсутствие этих факторов у российских магазинов — их конкурентное преимущество, о чем постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», — указывает Кретов.

Поcылки в аэропорту pixabay

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов уверен, что предложения АКИТ фактически носят запретительный характер. Он уверен, что регистрация плательщиков в ФНС де-факто невозможна. «Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — убежден он. Иванов напоминает, что российский e-commerce занимает примерно в 0,7% от мирового. Он считает, что гигантские компании не будут изменять систему своей работы ради того, чтобы сохранить эти 0,7%.

При этом желание отрегулировать этот рынок объяснимо. Он растет гигантскими темпами: по данным АКИТ, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 млрд рублей. По результатам 2017 года, по прогнозу АКИТ, доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд рублей.