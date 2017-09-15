Чуть менее двух недель назад, 3 сентября, курс биткоина впервые превысил 5 тысяч долларов. Для криптовалюты (или псевдовалюты, как кому удобнее), которая еще 4 года назад стоила 130 долларов, а 2 года назад — 250 долларов, это, конечно, замечательный результат. Правда, история финансовых рынков знает десятки и сотни случаев, когда активы дорожали столь же быстро — обычно эти феномены обобщаются термином «пузырь». Один из признаков пузыря — это его конечность, в какой-то момент пузырь лопается.

По всему получается, что сейчас мы как раз являемся свидетелями того, как лопается пузырь криптовалют. Причем, что интересно, обрушивают его, главным образом, монетарные власти Китая. В принципе, часто власти занимаются «протыканием» пузырей: так обвал рынка оказывается хотя бы под каким-то контролем.

Итак, 4 сентября власти Китая запретили местным компаниям проводить ICO, то есть привлекать средства в криптовалюте. Курс биткоина отреагировал мгновенно: уже через несколько часов за единицу самой популярной валюты давали не 5 тысяч долларов, а 4,5 тысячи. Позже, правда, китайские власти уточнили, что запрет временный — но биткоин, как и другие криптовалюты, это уже не спасло.

Артист китайской оперы / pixabay.com

11 сентября в деловой прессе прошла информация о том, что китайские власти собираются запретить торговлю криптовалютами на внутренних биржах. Хотя в Народном банке Китая отказались комментировать эти сообщения, курс биткоина продолжил падать.

Наконец, 14 сентября одна из крупнейших и старейшая биржа криптовалют Китая BTCC объявила, что прекращает торги для резидентов Китая с 30 сентября. Представители биржи заявили, что приняли такое решение после тщательного изучения заявления Народного банка Китая о запрете на проведение ICO, сделанного 4 сентября. После BTCC аналогичное заявление сделали другие китайская криптовалютные биржы ViaBTC и Yunbi. По некоторым данным, китайские финансовые власти все-таки негласно требуют от местных бирж запретить резидентам страны торговать криптовалютами.

В итоге в пятницу, 15 сентября, курс биткоина уже пробил отметку в 3000 долларов — то есть меньше чем за две недели биткоин потерял 40% своей стоимости.

На этом фоне, конечно, особенно забавно выглядят люди, которые все еще агитируют вкладывать деньги в криптовалюты. С одной стороны, логика понятна: покупать надо пока дешево, потом останется только подождать. У биткоина уже так случалось: в конце 2013 года курс валюты взлетел со 120 долларов до более чем 1000, но потом стал постепенно падать и снова вернулся к отметке 1000 долларов за биткоин лишь на рубеже 2016-2017 гг, в самом начале лихорадки, которая привела к курсу 5000 за биткоин. С другой стороны, криптовалюты, как и все остальные фиатные валюты, ничем не обеспечены. Но если за национальными валютам стоят политические институты и целые страны, то за современными криптовалютами стоит только красивая идея открытости, доверия и верификации всех транзакций, которая, в конечном счете, может не стоить ничего. Так что если биткоин через несколько месяцев будет стоить меньше российского рубля никто, в принципе, не удивится.

Треснувший биткоин / pixabay.com

Собственно даже опытные финансисты не берутся предсказать, какая именно траектория ждет биткоин в будущем. Так, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил недавно, что инвестиции в криптовалюты сегодня — сверхрискованные вещи, сравнимые с игрой в казино. «Это не вполне пирамида, не по закону пирамиды все развивается. Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения. <…> Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью», — объяснил он.