«Единая Россия» получила конституционное большинство в законодательных собраниях всех шести регионов, где 10 сентября проводились выборы в местные парламенты. Это Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области, а также в Северная Осетия и Удмуртия. Без нарушений не обошлось, но вряд ли они и на этот раз приведут к пересмотру результатов.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, из 309 мандатов единороссам досталось 240. «Это позволит везде сформировать конституционное большинство, что даст и дальше возможность реализовывать курс президента страны», — сказал Неверов.

Заседание президиума генсовета "Единой России" по вопросу о предварительных итогах Единого дня голосования ЕР

Кроме этого, единороссы получили 261 из 360 мандатов в собраниях административных центров 11 российских регионов. На муниципальных выборах в столице ЕР получила 1154 из 1502 мандатов, хотя за нее проголосовали только 42% избирателей.

Впрочем, российские выборы в любом случае еще далеки от кристальной чистоты. Внимательные наблюдатели уже обратили внимание на Северную Осетию, где, как кажется, по крайней мере в одном из районов, Левобережном, результаты голосования просто написаны под копирку: явка и результаты девяти партий на избирательных участках этого района совпадают вплоть до десятой доли процента.

Собственно нарушения были засняты и на видео: наблюдатели снимали десятки вбросов по всей республике. В знак протеста против масштабных фальсификаций председатель фракции «Патриоты России» (основного конкуента ЕР в регионе) в заксобрании Маргарита Кулова в среду отказалась от депутатского мандата.

Вброс бюллетеней на участке 323 во Владикавказе Кадр видеосъемки Vrednyj nablyudatel

Лидеры парламентских партий, вроде бы, донесли информацию о ситуации в Северной Осетии до первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко и он пообещал отреагировать на происходящее.

Действительно, в трех регионах в связи с многочисленными жалобами на фальсификации начали работу комиссии Центризбиркома. Представители Москвы отправились в Северную Осетию, Мордовию и Краснодарский край.

Комиссии ЦИКа еще не завершили свою работу, но уже известно, что аннулированы итоги выборов на двух избирательных участках Владикавказа, а их председатели, скорее всего, будут привлечены к уголовной ответственности. В полном составе отправлены в отставку избиркомы Пригородного и Правобережного районов республики.

В краснодарском избиркоме началась проверка по жалобе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о нарушениях на выборах в заксобрание края. В жалобе партии в ЦИК говорится о воспрепятствовании работе представителей партии на участках, отказе в приеме жалоб, существенном количестве проголосовавших на дому и большом проценте испорченных бюллетеней.

Цитата из заявления Сергея Миронова на странице "Справедливой России" в Facebook

В Мордовии в минувшее воскресенье выбирали главу республики. Там на ход голосования пожаловались коммунисты — они обвинили комиссию избирательного участка №527 в фальсификации бюллетеней. Глава отделения КПРФ Валентина Зайцева стала свидетелем того, что члены комиссии раздавали бюллетени с проставленными отметками в пользу врио главы республики Владимира Волкова группе людей, которых подвезли к участку на автобусе. Эта комиссия уже распущена, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов.

А избирательная комиссия Барнаула решила не дожидаться комиссии из столицы и уже признала недействительными результаты выборов в гордуму на трех участках. Одна из причин — высокий процент проголосовавших досрочно, из-за которого, по мнению оппозиции, она потеряла девять мандатов.

Об отмене выборов не на конкретном участке, а в целом регионе речи пока не идет. Если правда, что ЦИК хочет добиться от всех российских избирательных комиссий прозрачной работы, то сделать это, судя по всему, предполагается мягко, «без резких движений».