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15 сентября 2017, пятница, 10:24
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15 сентября 2017, 09:02
алкоголь Великобритания налоги Украина шнобелевская премия Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 15 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «В посылки подкладывают НДС» пишет, что правительство обсудит «налог на AliExpress».

«Безлимитное пиво»: для онлайн-продаж алкогольного напитка может не потребоваться лицензия.

«Контроль и надзор оснащают пряниками»: для безупречных проверяемых компаний готовятся поощрения.

«Союзное государство защитит себя само»: в России и Белоруссии начались совместные военные маневры.

РБК: «Еще два года маяться». В правительстве готовы пролонгировать президентские указы 2012 года.

«Гуманитарный отбой»: Минфину поручили отказаться от поддержки Донбасса.

Зачем американскому президенту поддержка оппозиции объясняется в статье «Дональд Трамп накормил демократов обещаниями».

«Известия»: «Банкиры ответят имуществом». В Госдуме готовят законопроект, ужесточающий требования к владельцам кредитных организаций.

«Некондицию уничтожат своими руками»: некачественные продукты хотят утилизировать за счет владельцев.

«Инфляция в регионах на рекордном минимуме»: рост цен оказался ниже ожиданий Центробанка почти по всей стране.

Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2017 года. Прочитать о них можно в статье «Шнобель-2017: жидкие коты и дудка от храпа».

Прогноз погоды в Москве на выходные и следующую неделю, с 18 по 24 сентября, помещен под заголовком «Москва бурерожденная».

«Неотвратимое наказание: банкиры ответят рублем». Депутаты накажут банкиров за недобросовестную деятельность.

The Economist: «Бабье лето г-на Юнкера» (Mr Juncker’s Indian summer). Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спустя несколько лет уныния взял уверенный тон.

«The Economist объясняет: почему пострадавшая итальянская экономика приходит в себя» (The Economist explains: Why Italy’s troubled economy is returning to form). Италии становится лучше за счет общего улучшения ситуации в ЕС. Но на горизонте маячат политические проблемы.

Bloomberg: «Банк Англии может повысить ставки в пределах нескольких месяцев» (Bank of England May Hike Rates Within Months). Британский центробанк собирается в обозримом будущем повысить ставку впервые за более чем десять лет.

«Почему Макрон не боится французских профсоюзов» (Why Macron Doesn't Fear France's Unions). Среди французских профсоюзов нет единодушия, и это облегчает президенту Франции Эммануэлю Макрону проведение трудовых реформ.

The Wall Street Journal: «Банк Англии говорит, что процентные ставки могут подняться в пределах нескольких месяцев» (BOE Says Interest Rates Could Rise Within Months). Банк Англии дал понять, что готовится к повышению ставок в скором времени, чтобы сдержать инфляцию.

«В Узбекистане признаки оттепели после десятилетий репрессий» (In Uzbekistan, Signs of a Thaw After Decades of Repression). Узбекистан долгое время был одним из самых закрытых обществ. Но теперь там начали освобождать политзаключенных и налаживать связи с США.

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