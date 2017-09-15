Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов, до 8,5%. «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении регулятора, а значит к президентским выборам страна подойдет именно со ставкой в 8,5%.

Пока же можно констатировать, что с инфляцией руководство ЦБ действительно справилось: столь низких показателей, как сейчас в стране, не было много десятилетий, если учитывать скрытую инфляцию 70-80-х годов.

Теперь цель №1 — обеспечение долгосрочной устойчивости рубля. А за это уже отвечает не ЦБ, а все политические институты и то, как они отреагируют, например, на снижение потребления нефти в ближайшие десятилетия.