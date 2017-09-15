В пятницу Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо. Собственно, это был уже второй случай, когда северокорейская ракета прошла над территорией Японии, первый имел место в самом конце августа. Незадолго до этого запуска ООН ужесточила международные экономические санкции против Северной Кореи.

Financil Times пишет, что в ответ на очередной запуск Южная Корея заявила, что в такой ситуации считает невозможным выстраивание диалога с КНДР. Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выражал готовность к сближению с Северной Кореей, напоминают авторы. Теперь Южная Корея менее чем через десять минут после северокорейского испытания выстрелила в воду ракетой малой дальности и предупредила, что у нее есть возможность полностью разрушить КНДР. Новый запуск ракеты над Японией состоялся через два дня после того, как Пхеньян пригрозил уничтожить Японию и США.

Ким Чен Ын после успешного запуска баллистической ракеты. Июль 2017 Rodong Sinmun

Этот демарш Северной Кореи был предсказуемым событием, отмечается в материале. Она должна была так или иначе отреагировать на ужесточение санкций ООН, из-за которых 90% ее экспорта оказались под эмбарго. Все это способствует росту напряженности, прежде всего, на Корейском полуострове. В глобальном масштабе это значит, что США будут стремиться еще сильнее давить на Китай, чтобы он, в свою очередь, не делал КНДР экономических уступок.

Журнал Time пишет, что новый запуск одновременно выражал непримиримость КНДР по отношению к ее оппонентам и свидетельствовал о ее внушительных технических успехах. Это была ракета средней дальности, и снаряд преодолел рекордно большое для северокорейских испытаний расстояние (3700 км.), пролетев над Японией и упав в северной части Тихого океана. Особенно впечатляющие военные успехи КНДР начала демонстрировать после того, как президент США Дональд Трамп минувшим летом пригрозил ей «огнем и яростью».

Подготовка к запуску баллистической ракеты в КНДР. Июль 2017 Rodong Sinmun

Возрастающая частота и успешность северокорейских испытаний могут говорить, по мнению автора, о воплощении давних страхов некоторых правительств и экспертов. Они опасались, что Северной Корее удастся серьезно приблизиться к созданию военного арсенала, который сможет по-настоящему угрожать американским силам в союзнических азиатских странах, а также в самих США. В таких обстоятельствах у КНДР появляется в регионе больше свободы действий. Подразумевается, что новые возможности КНДР заставят американских союзников — Южную Корею и Японию — сомневаться в готовности Вашингтона соблюдать свои союзнические обязательства, если он сам окажется под угрозой.

Запуск баллистической ракеты в КНДР, июль 2017 Rodong Sinmun

CNN пишет о том, что по большей части непосредственная реакция на новое северокорейское испытание была декларативной. Все непосредственно причастные стороны (Сеул, Токио и Вашингтон) осудили запуск и заявили о необходимости сплоченного международного ответа на агрессию. Под ответом понимается, в первую очередь, усиление экономического давления. Подразумевается, что давление в итоге должно привести к разоружению КНДР. Пока, впрочем, каждый последующий раунд ужесточения санкций вызывает новое испытание северокорейского оружия, после чего появляется потребность в новом ужесточении и т.д.