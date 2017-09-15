Правительство России решило отказаться от финансирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а сэкономленные таким образом средства планируется направить на проекты в Крыму и Калининграде. Такое сообщение со ссылкой на собственные источники распространило информационное агентство РБК.

Формально речь идет о том, чтобы «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям». Такое поручение Минфину России было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у агентства есть копия протокола, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника).

Однако, по словам источника РБК, «гуманитарной помощью отдельным территориям» назвались субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автотрасс и железных дорог), строительство домов. Эти субсидии, пояснил источник, кабмин утвердил практически с начала конфликта на востоке Украины. Источник утверждал, что они проходили через резервный фонд правительства, и высказывал мнение, что речь идет об отмене именно этих целевых субсидий.

Прокомментировать для «Полит.ру эту информацию согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его оценке, сокращение финансирования самопровозглашенных республик в преддверие выборов президента вполне вероятно, хотя о полном его прекращении речи все же не зайдет.

Павел Салин

«Думаю, значительная доля реальности в данном слухе есть: речь действительно идет о самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, но не идет о полном отказе от их финансовой поддержки.

В случае с этими самопровоглашенными республиками Россия оказалась не в самой простой ситуации, де-факто взяв на себя ответственность за их социально-экономическое состояние. Я бы не говорил об ответственности за их развитие – потому что никакое развитие там в нынешних условиях невозможно – с учетом полной деградации как инфраструктуры, так и человеческого потенциала. Все, кто мог что-то делать, как-то что-то развивать, оттуда уехали – остались лишь те, кто не может уехать, ну, и конформисты. А с таким человеческим потенциалом территорию развивать невозможно, даже если будет такое намерение и будут на это деньги.

Но и отказаться Россия тоже не может. И, самое главное, план России, связанный с реализацией Минских соглашений, когда Украина берет на себя социально-экономическое развитие территории, а военно-политические рычаги остаются у России, пробуксовывает. Потому что Киев прекрасно понимает этот замысел. И что делать с этими территориями, где живет достаточно много людей, в перспективе пяти или десяти лет, еще большой вопрос.

Сожженная машина на территории Луганска

Так что думаю, что отчасти эта информация правдива. И это – точка зрения той части российской элиты, аппаратных игроков, которые считают, что самопровозглашенные республики – это обуза, и необходимо их постепенно сбрасывать и отказываться от их поддержки вне зависимости от того, как поведет себя Киев. Хотя есть и другая часть элит, которая считает, что мы эти территории ни в коем случае не должны бросать, что престиж превыше всего и необходимо поддерживать траты по этому направлению на нынешнем уровне.

Словом, отчасти в этой информации отражена объективная реальность – с учетом того, что денег все меньше, и перед выборами нужно увеличивать финансирование других вещей. А отчасти в ней, этой информации, видны признаки борьбы различных точек зрения по поводу поддержки Россией этих самопровозглашенных республик.

Почему средства могут быть перенаправлены именно на Крым и Калининград? Тут все довольно прозрачно – причины называются, и они вполне реальны. Есть такие «территориальные витрины», которые необходимы для того, чтобы демонстрировать внешним наблюдателям (а отчасти – и жителям самих этих территорий), что они находятся в приоритете внимания у федерального центра. И что федеральный центр не только хочет, но и может улучшать там жизнь. Поскольку есть территории с разной степенью свободы маневра по отношению к федеральному центру.

Есть, условно говоря, Кировская область, которая никуда не денется – у нее не очень хорошее социально-экономическое состояние, но она никуда не денется. А есть территории, которые достаточно свободно себя чувствуют по отношению к центру. В частности, так обстоят дела в анклаве Калининградской области, где население поглядывает в сторону Европы и чисто гипотетически имеет возможность сделать европейских выбор. И есть Крым, который с географической точки зрения тоже может достаточно свободно себя чувствовать – к России он инфрастуктурно мало привязан, и не будет сильно привязан даже после того, как построят мост.

Строительство опор Крымского моста / most.life

Словом, здесь нужно, как говорится, «городу и миру» показать, что эти территории являются передовыми. То есть убедить в этом и другие страны, и население самих этих территорий, показать ему, что оно не зря в целом ориентируется на Москву, на сохранение статус-кво, текущей ситуации. Что им это выгоднее, чем заглядываться куда-то на сторону. Допустим, жителям той же условной Кировской области это доказывать не нужно – они и так никуда не денутся. А вот Калининград и Крым могут чисто гипотетически куда-то деться.

Кстати, об этом не говорят, но такая же проблема назревает на Дальнем Востоке, где заметны растущие амбиции Китая и не только одного Китая. Там окраинные территории, и их также придется как-то умасливать, иначе они начнут смотреть на восточных соседей. Там складывается такая же ситуация, как с некоторыми западными российскими регионами. И в те же Приморье, Сахалин и прочие регионы в перспективе нескольких лет тоже станет необходимо вкладывать средства, чтобы доказать их жителям, что Москва, которая от них далеко, про них не забыла и напоминает, что они – часть территории Российской Федерации.

Что касается помощи ДНР и ЛНР и восстановления там инфрастуктуры, то притом, что эти территории сейчас фактически отрезаны от всего, особого смысла восстанавливать там инфраструктуру нет. Это во-первых; а во-вторых, на это нужны колоссальные средства, гораздо большие, нежели деньги на развитие крымской инфраструктуры. И, самое главное, просто не под кого восстанавливать эту инфраструктуру.

Сгоревшие дома в пригороде Донецка / osce.org

Чтобы она приносила пользу, надо, чтобы были люди, которые могут ею пользоваться. А там человеческий потенциал, как я уже говорил, деградировал – и, скорее всего, деградация уже даже прошла точку невозврата. То есть если ситуация там системно улучшится, людей перестанут убивать и станет ясно, что их жизни ничего не угрожает даже в перспективе нескольких лет, что перемирие не временное, все равно значительная, а то и большая часть тех, кто оттуда уехал, уже не вернутся – они освоились на новом месте. А уехали ведь как раз те, кто лучше всего адаптируется к ситуации и может брать на себя инициативу.

Так что, условно говоря, даже если удастся восстановить эту инфраструктуру, пользоваться ею, работать там будет некому. Там действительно налицо деградация человеческого потенциала. И, скорее всего, с этой точки зрения назад уже не отмотаешь. Это самое печальное. Ну, а сейчас и на это денег нет. Есть деньги на сохранение статус-кво, финансирование пенсий и тому подобное. Но и это уже ощущается как серьезное бремя, и сейчас уже идут неявные дискуссии о том, нужно ли нам это бремя. Ну, допустим, финансируются социальные расходы, финансируется поддержание статус-кво. А дальше что? Это дорого, а перспективы каковы? Чтобы развивать территорию, даже больших денег может не хватить», – сказал Павел Салин.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном сокращении гуманитарной помощи Донбассу. «Идет определенное перераспределение, но это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то других направлений. Речь идет просто об упорядочивании», – приводит «Российская газета» его ответ журналистам по поводу сути публикации РБК.

По словам Пескова, речь об отказе помогать жителям Донбасса идти и не может. «По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», – сказал Песков.

Добавим, что идеи изменения ситуации в Донбассе путем введения туда миротворцев ООН, которую недавно поддержал российский президент, также вызывает определенную обеспокоенность. В частности, бывший госсекретарь США Джон Керри высказал опасения, что она может оказаться «какой-то ловушкой». Об этом он заявил 15 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает информационное агентство РИА Новости.