В Центральной Греции археологи открыли одну из крупнейших гробниц микенского периода. Она датируется XIV веком до нашей эры и, что делает ее особенно интересной, не была разграблена в древности. Об открытии сообщает пресс-релиз Британской археологической школы в Афинах.

За последние полтора века, начиная со Шлимана, археологи откопали более четырех тысяч гробниц микенской эпохи. Нынешняя находка, получившая название Просилион-2, занимает девятое место по величине среди них. Гробница была обнаружена у деревни Просилион в номе Беотия. Недалеко от этого места располагался древних город Орхомен (Ὀρχομενός). Она устроена по «типовому проекту» микенских гробниц: длинный горизонтальный коридор в скале («дромос») ведет к входу («стомион») в прямоугольную погребальную камеру. Дромос гробницы Проксилион-2 имеет длину 20 метров, а площадь самой погребальной камеры составляет 42 квадратных метра. Вдоль всех четырех стен погребальной камеры была сделана каменная оштукатуренная скамья. Камера была покрыта каменной плитой, длина которой первоначально составляла около 3,5 метров. В какой-то момент, еще в древности, плита разломилась, и гробница была засыпана рухнувшими сверху обломками камня. Ученые предполагают, что причиной этого было землетрясение. Но именно стихия, разрушившая свод гробницы, уберегла ее от разграбления или повторного использования для нового захоронения.

Фасад гробницы. Фото: Yannis Galanakis

В погребальной камере обнаружены кости мужчины 40 – 50 лет. Необычно, что он был похоронен один, так как микенские гробницы, как правило, использовались для погребения членов одной семьи на протяжении нескольких поколений. Зато теперь археологи получили уникальную возможность уверенно связать все предметы погребального инвентаря с одним человеком. А инвентарь довольно богат: в центральной камере находились десяток керамических сосудов, бронзовые удила, детали лука, стрелы, различные украшения, печать.

Владелец гробницы, несомненно, был знатным жителем находящегося неподалеку Орхомена. В микенскую эпоху это был один из ведущих греческих городов. Он упомянут в «Илиаде» Гомера:

Град Аспледон населявших и град Миниеев Орхомен

Вождь Аскалаф предводил и Иялмен, Ареевы чада;

………….

С ними тридцать судов прилетели, красивые, рядом (II, 511-512, 516, перевод Н. И. Гнедича).

В древности Орхомен был постоянным соперником находившихся в той же Беотии Фив. Археологические исследования показывают, что окружающая город болотистая местность была осушена при помощи специально проложенных каналов и стала пригодной для земледелия. Также археологи обнаружили свидетельство древней трагедии Орхомена, около 1200 года до н. э. город был разрушен и сожжен.

С VI века до нашей эры город чеканил собственную монету с изображением колоса. Окрестные же города, входившие в Беотийский союз под началом Фив, чеканили монеты с одинаковым рисунком – «беотийским щитом» – и первой буквой названия города. Известна надпись из храма Зевса в Олимпии о даре, сделанном жителями Орхомена в честь победы над городом Коронея, входившим в состав союза. Вскоре Фивы стали сильнее Орхомена и вынудили его вступить в Беотийский союз.

Однако в Коринфской войне 395 – 387 годов до н. э. Орхомен присоединился к Пелопонесскому союзу во главе со Спартой и воевал против своих старинных соперников – фиванцев. В 364 году фиванцы разрушили город и продали его жителей в рабство, в 355 он был восстановлен, но в 349 фиванцы уничтожили его снова. Неудивительно, что во время войны Александра Македонского с Фивами в 335 году до н. э. орхоменцы встали на сторону македонцев. За это Александр помог им восстановить город, выстроив театр и крепостные стены, остатки которых сохранились до наших дней. Но прежней значимости Орхомен уже не вернул. До конца римской эпохи он оставался небольшим городком. Известно, что городской театр еще использовался в IV веке нашей эры, но позднее Орхомен был покинут жителями.

Павсаний в «Описании Эллады» упоминал в качестве достопримечательностей города храм Харит (древнейший в Орхомене), храм Диониса, а также необычные объекты культа: «больше же всего орхоменцы почитают <простые> камни и говорят, что при Этеокле они упали с неба; а статуи, сделанные по всем правилам искусства, они воздвигли уже в мое время» (перевод здесь и далее С. П. Кондратьева). Особенно Павсаний выделяет так называемую сокровищницу Миния – одного из легендарных царей Орхомена. «Наиболее замечательное сооружение не только из тех, которые мы знаем в Элладе, но и всех других, находящихся в иных местах, – рассказывает о ней Павсаний, – построена следующим образом: материалом ей послужил камень, сама она круглая, верхушка ее не очень острой формы, а самый верхний камень, говорят, является сводным камнем всего сооружения. Там находятся могилы Миния и Гесиода». Кости Гесиода, согласно Павсанию, орхоменцы перевезли в свой город по совету пифии, чтобы прекратить эпидемию.

Орхомен. Фото: Gerhard Haubold/Wikimedia Commons

В 1880 и 1886 годах в Орхомене проводил раскопки знаменитый Генрих Шлиман. Ему удалось обнаружить руины той самой купольной гробницы, которую под названием «сокровищница Миния» описывал Павсаний. Но она была разрушена и разграблена уже в древности, поэтому сенсационных находок, подобных сделанным в Трое или Микенах, в Орхомене Шлиман не раздобыл. Историки считают, что гробница действительно предназначалась для представителей царской династии Орхомена микенских времен. Построена она была в 1250 году до нашей эры, то есть она на столетие младше, чем гробница Просилион-2. В 1970 – 1973 годах греческие археологи под руководством Теодора Спиропулоса открыли в Орхомене царский дворец микенского периода, сожженный при разрушении города около 1200 года до н. э., театр, доисторические захоронения и другие сооружения.