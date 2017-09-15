Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 сентября 2017, пятница, 17:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
15 сентября 2017, 11:12
античность археология Греция история
Максим Руссо

Гробница Просилион-2

Найденная в гробнице амфора
Найденная в гробнице амфора
Yannis Galanakis

В Центральной Греции археологи открыли одну из крупнейших гробниц микенского периода. Она датируется XIV веком до нашей эры и, что делает ее особенно интересной, не была разграблена в древности. Об открытии сообщает пресс-релиз Британской археологической школы в Афинах.

За последние полтора века, начиная со Шлимана, археологи откопали более четырех тысяч гробниц микенской эпохи. Нынешняя находка, получившая название Просилион-2, занимает девятое место по величине среди них. Гробница была обнаружена у деревни Просилион в номе Беотия. Недалеко от этого места располагался древних город Орхомен (Ὀρχομενός). Она устроена по «типовому проекту» микенских гробниц: длинный горизонтальный коридор в скале («дромос») ведет к входу («стомион») в прямоугольную погребальную камеру. Дромос гробницы Проксилион-2 имеет длину 20 метров, а площадь самой погребальной камеры составляет 42 квадратных метра. Вдоль всех четырех стен погребальной камеры была сделана каменная оштукатуренная скамья. Камера была покрыта каменной плитой, длина которой первоначально составляла около 3,5 метров. В какой-то момент, еще в древности, плита разломилась, и гробница была засыпана рухнувшими сверху обломками камня. Ученые предполагают, что причиной этого было землетрясение. Но именно стихия, разрушившая свод гробницы, уберегла ее от разграбления или повторного использования для нового захоронения.

 
Фасад гробницы. Фото: Yannis Galanakis

В погребальной камере обнаружены кости мужчины 40 – 50 лет. Необычно, что он был похоронен один, так как микенские гробницы, как правило, использовались для погребения членов одной семьи на протяжении нескольких поколений. Зато теперь археологи получили уникальную возможность уверенно связать все предметы погребального инвентаря с одним человеком. А инвентарь довольно богат: в центральной камере находились десяток керамических сосудов, бронзовые удила, детали лука, стрелы, различные украшения, печать.

Владелец гробницы, несомненно, был знатным жителем находящегося неподалеку Орхомена. В микенскую эпоху это был один из ведущих греческих городов. Он упомянут в «Илиаде» Гомера:

Град Аспледон населявших и град Миниеев Орхомен
Вождь Аскалаф предводил и Иялмен, Ареевы чада;
………….

С ними тридцать судов прилетели, красивые, рядом (II, 511-512, 516, перевод Н. И. Гнедича).

В древности Орхомен был постоянным соперником находившихся в той же Беотии Фив. Археологические исследования показывают, что окружающая город болотистая местность была осушена при помощи специально проложенных каналов и стала пригодной для земледелия. Также археологи обнаружили свидетельство древней трагедии Орхомена, около 1200 года до н. э. город был разрушен и сожжен.

С VI века до нашей эры город чеканил собственную монету с изображением колоса. Окрестные же города, входившие в Беотийский союз под началом Фив, чеканили монеты с одинаковым рисунком – «беотийским щитом» – и первой буквой названия города. Известна надпись из храма Зевса в Олимпии о даре, сделанном жителями Орхомена в честь победы над городом Коронея, входившим в состав союза. Вскоре Фивы стали сильнее Орхомена и вынудили его вступить в Беотийский союз.

Однако в Коринфской войне 395 – 387 годов до н. э. Орхомен присоединился к Пелопонесскому союзу во главе со Спартой и воевал против своих старинных соперников – фиванцев. В 364 году фиванцы разрушили город и продали его жителей в рабство, в 355 он был восстановлен, но в 349 фиванцы уничтожили его снова. Неудивительно, что во время войны Александра Македонского с Фивами в 335 году до н. э. орхоменцы встали на сторону македонцев. За это Александр помог им восстановить город, выстроив театр и крепостные стены, остатки которых сохранились до наших дней. Но прежней значимости Орхомен уже не вернул. До конца римской эпохи он оставался небольшим городком. Известно, что городской театр еще использовался в IV веке нашей эры, но позднее Орхомен был покинут жителями.

Павсаний в «Описании Эллады» упоминал в качестве достопримечательностей города храм Харит (древнейший в Орхомене), храм Диониса, а также необычные объекты культа: «больше же всего орхоменцы почитают <простые> камни и говорят, что при Этеокле они упали с неба; а статуи, сделанные по всем правилам искусства, они воздвигли уже в мое время» (перевод здесь и далее С. П. Кондратьева). Особенно Павсаний выделяет так называемую сокровищницу Миния – одного из легендарных царей Орхомена.  «Наиболее замечательное сооружение не только из тех, которые мы знаем в Элладе, но и всех других, находящихся в иных местах, – рассказывает о ней Павсаний, – построена следующим образом: материалом ей послужил камень, сама она круглая, верхушка ее не очень острой формы, а самый верхний камень, говорят, является сводным камнем всего сооружения. Там находятся могилы Миния и Гесиода». Кости Гесиода, согласно Павсанию, орхоменцы перевезли в свой город по совету пифии, чтобы прекратить эпидемию.

Орхомен. Фото: Gerhard Haubold/Wikimedia Commons

В 1880 и 1886 годах в Орхомене проводил раскопки знаменитый Генрих Шлиман. Ему удалось обнаружить руины той самой купольной гробницы, которую под названием «сокровищница Миния» описывал Павсаний. Но она была разрушена и разграблена уже в древности, поэтому сенсационных находок, подобных сделанным в Трое или Микенах, в Орхомене Шлиман не раздобыл. Историки считают, что гробница действительно предназначалась для представителей царской династии Орхомена микенских времен. Построена она была в 1250 году до нашей эры, то есть она на столетие младше, чем гробница Просилион-2. В 1970 – 1973 годах греческие археологи под руководством Теодора Спиропулоса открыли в Орхомене царский дворец микенского периода, сожженный при разрушении города около 1200 года до н. э., театр, доисторические захоронения и другие сооружения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.