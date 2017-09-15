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15 сентября 2017, 18:00
взрыв Дмитрий Песков Дональд Трамп Олимпийские игры теракт шнобелевская премия

Топ новостей 15 сентября

Полиция рядом с местом взрыва в Лондоне
Полиция рядом с местом взрыва в Лондоне
zn.ua

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Взрыв в лондонской подземке разбудил Дональда Трампа, Совет Федерации напал на «американский след» в российских выборах, Центробанк понизил ключевую ставку и зафиксировал инфляцию, а москвичей обрадовали возможностью расширить жилплощадь при реновации — но за свой счет.

Взрыв в метро Лондона: Трамп требует убрать «слабоумных» из интернета

Президент США прокомментировал взрыв самодельной бомбы в вагоне лондонской подземки. По его словам, это очередное подтверждение его правоты по поводу того, что давно пора ужесточить миграционное законодательство. С террористами, которых Трамп назвал слабоумными, больными и неудачниками, надо обращаться жестко, пишет американский лидер в своем твиттере. Его главное предложение (помимо усиления барьеров на границах) — лишить упомянутых «слабоумных» доступа в интернет, чтобы они не вербовали там себе подобных.

О взрыве: бомба была небольшой, лежала в пластиковом ведре, спрятанном в пакет. Ее оставили в вагоне, как будто забыв. Горение после детонации было сильным, и стоявшие рядом пассажиры получили ожоги. Кроме того, возникла паника, и при давке пострадали около 20 человек. В больницах находятся 18 раненых, россиян среди них нет. Полиция Лондона однозначно оценивает случившееся как теракт.

Совфед нашел «американский след» в российских выборах

 
Сенатор от Пермского края Андрей Климов

Глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сенатор Андрей Климов сообщил, что США пытались повлиять на исход российских региональных выборов 10 сентября путем финансирования определенных организаций.  «Деньги приходят от иностранной организации из страны, где нет закона об иностранных агентах», — пояснил сенатор.

Центробанк поставил инфляцию в 4% постоянной целью

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила: «Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Почему вблизи? Потому что она может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%».

Станция Cassini сгинула в атмосфере Сатурна

 
Станция "Кассини". Компьютерное моделирование

Решение затопить исследовательскую станцию Cassini в атмосфере Сатурна было принято, чтобы предотвратить загрязнение его спутников — Энцелада и Титана, где могут существовать примитивные формы жизни. Гибель Cassini — знаковое событие для НАСА и в целом космической науки: за 13 лет работы станция помогла совершить ряд сенсационных открытий, а собранные ею данные ученые будут анализировать еще много лет.

Шнобель-2017: жидкие кошки, «обнимашки» с крокодилами и музыка в интимных местах

 
Рассмотрение результатов 27-й Шнобелевской премии

В Гарварде прошло торжественное вручение 27-й Шнобелевской премии за остроумные или нелепые научные исследования.

Премию по физике получил французский учёный Марк Антуан Фардин за исследование «О реологии кошек», в котором утверждается, что кошки могут считаться и твёрдым телом, и жидкостью благодаря способности принимать форму сосуда, в котором лежат. Премию в сфере экономики получили учёные из Австралии, исследовавшие связь между успехом в азартных играх и объятиями с крокодилом. А премию в области акушерства получили испанские исследователи, выяснившие, что плод активнее реагирует на музыку, которая играет не снаружи, а внутри влагалища матери.

Москвичам позволят докупать метры к новому жилью в рамках реновации

 
Строительство по программе реновации в районе Бескудниково / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

80% процентов будущих переселенцев высказали желание приобрести дополнительные площади при переезде, и власти Москвы решили пойти им навстречу. «Часть дополнительных метров по программе реновации будет предложена москвичам для докупки сразу с началом переселения, то есть в следующем году», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Песков обещал посмотреть «Матильду» сразу после выхода в прокат

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он посмотреть выходящий в прокат с 26 октября фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». «Как только выйдет — сразу посмотрю», — пообещал Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин тоже пока не видел картину, но ждет ее появления на экранах. «Мы все его ждем, это фильм разрекламированный», — признал он.

Лукашенко может не приехать в Россию на финал учений «Запад-2017»

 
Учения Запад-2017 / topwar.ru

«За финальной частью учений на одном из российских полигонов будет наблюдать президент России Владимир Путин. Его коллега Александр Лукашенко будет наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах и в Россию, скорее всего, не приедет», — рассказал высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. Впрочем, после этого стало известно, что Белоруссия получила от России 700 млн долларов, — поэтому кто знает…

Главред Focus принес Путину извинения за статью о собаке

 

Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер

Возглавляющий редакцию немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за некорректную формулировку в статье о канцлере ФРГ Ангеле Меркель и президенте РФ Владимире Путине.

По словам Шнайдера, редакция «Фокуса» сожалеет из-за допущенной оплошности, но она «ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства». Главред журнала подчеркнул, что сам лично считает употребленное автором материала выражение о Путине и собаке «исключительно некорректным». Напомним, речь идет о статье, в которой присутствовала фраза, характеризующая отношение Ангелы Меркель к президенту РФ: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Овечкин официально отказался от участия в Олимпиаде-2018

 
Александр Овечкин / YouTube.com

Российский хоккеист Александр Овечкин намерен подчиниться требованию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — не пропускать ее матчей из-за участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. На Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан нападающий «Вашингтон Кэпиталс» решил не ехать, хотя раньше грозился это сделать вопреки условиям лиги.

«Меня и всех игроков НХЛ поставили в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — говорится в заявлении Овечкина. Он отметил, что считает «весьма печальным» отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх в Южной Корее, поскольку их участие «хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады».

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