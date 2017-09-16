Британский центробанк (Банк Англии) в четверг намекнул на то, что он собирается в пределах нескольких месяцев повысить процентную ставку. Это заявление произвело сильное впечатление на СМИ, потому что названные сроки оказались неожиданно короткими. Комментаторы теперь обсуждают вопрос, насколько серьезно следует относиться к таким высказываниям Банка Англии.

Когда Банк Англии заговорил о том, что хорошо бы поднять ставки ввиду ускорения инфляции и снижения уровня безработицы, это никого не удивило, пишет Financial Times. Полемику среди наблюдателей, скорее, вызывает вопрос о том, действительно ли центробанк собирается воплощать свою риторику в жизнь. Особенно их впечатлила категоричность заявлений банка, а также то, что повышение ставки может произойти так скоро. Еще неделю назад рынок рассчитывал, что ставка повысится самое раннее к концу 2018 г.

Таким образом, хотя центробанк в итоге решил не совершать сразу резких движений, эта встреча оказалась значительно более интересной, чем ожидалось. Она породила два вопроса: поднимет ли банк ставку в ноябре и если да, то будет ли это разовым повышением или за ним последуют новые. Специфика ситуации в том, что Банк Англии грозится повысить ставки начиная с 2013 г., но до сих пор ему все время что-то мешало. Из-за этого некоторые экономисты скептически относятся и к новым обещаниям. Одни из них считают, что риторика банка в принципе никак не соотносится с его действительными намерениями; другие считают, что банк ошибся в оценках и скоро передумает.

Комплекс зданий биржи Лондона

Впрочем, примерно столько же лондонских экономистов считают, что в этот раз банк вполне может выполнить обещания. В связи с этим они начали менять прогнозы с учетом того, что повышение может произойти существенно раньше, чем ожидалось. Часть из них — это те, кто еще до последней встречи ЦБ предсказывали, что он скоро захочет перейти к радикальным действиям.

Таким образом, мнения экономистов насчет серьезности банковских намерений разделились. Однако все они сходятся на том, что даже если ужесточение кредитно-денежной политики в ноябре произойдет, это в любом случае нельзя будет считать сигналом о скором возвращении к докризисному уровню ставок. Финансовые рынки по-прежнему убеждены, что ставка не превысит 1% вплоть до 2020-х гг., а до тех пор она будет повышаться постепенно.

Bloomberg в исходящем от Банка Англии заявлении усмотрел сигнал о том, что в Британии по итогам решения отделиться от ЕС замедлилась экономика и теперь ускоряется инфляция, так что центробанку приходится принимать меры — впервые за более чем десять лет. Инвесторы первоначально полагали, что повышение произойдет гораздо позднее. Поэтому разговоры о возможном скором (уже в этом ноябре) повышении привели к повышению курса фунта.

Английский фунт / pixabay.com

Как и FT, Bloomberg оговаривает, что у Банка Англии есть склонность бить ложную тревогу, обещая скорое повышение ставки и в итоге не повышая ее. Например, о повышении ставки «раньше, чем ожидают рынки», очень серьезно говорили в июне 2014 г. Но повышения не просто не последовало, а в итоге произошло обратное: два года спустя банк смягчил политику после референдуме о членстве Британии в ЕС.