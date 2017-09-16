Деньги часто становятся причиной раздоров среди взрослых членов семьи, но и с детьми мамы часто ссорятся именно из-за денег. Когда дети не понимают, почему нужно вести себя тихо и не мешать, если мама работает дома. И в магазинах, если ребенок отказывается спокойно воспринимать отказ купить еще одну шоколадку или игрушку. Иногда мамам кажется, что сложнее, чем научить ребенка ценить ее труд и деньги, только приучить ребенка помогать по дому. Но стоит маме показать на практике, какое место занимают деньги и ее работа в жизни ребенка, как малыши стремительно обучаются и быстро становятся помощниками и союзниками.

Дети знают, зачем я работаю

Меня спрашивают мамы, которые подумывают совмещать работу и воспитание ребенка — как мне удается объяснить детям, что я дома работаю, а не нахожусь в их полном распоряжении. Сразу скажу, что все зависит не только от воспитания, но и возраста малыша. Так до семи лет «отгородиться» от ребенка сложно. До четырех — невозможно. В этот период вы можете либо нанять няню, либо смириться с тем, что декретный отпуск дают не просто так. Работать полноценно с годовалым ребенком на руках, двухлеткой или трехлетней крохой вы не сможете. Когда дети становятся чуть старше — можно вступать в переговоры и объяснять интересы сторон.

Только после 6 лет мои дети начали понимать, что если мы сходили погулять, на горке покатались, а теперь нам пора идти, значит, быстро пора идти — у мамы переговоры по скайпу через двадцать минут. Дети осознали, что моя работа — это деньги, на которые мы живем. Отвлекли, начали мешать — денежный поток останавливается, и страдают интересы тех, кто виноват в остановке рабочего процесса. Следовательно, дети в минусе по карманным деньгам, подаркам, поездкам и вкусному.

Я четко разграничивала рабочее и нерабочее время и пространство. И предупреждала, что во время работы меня отвлекать нельзя. Если отвлекаешь, остаешься без карманных денег. Вечером были штрафные санкции за нарушение режима дня. После того, как дети засыпают, у меня начинается время, когда я концентрируюсь на рабочих вопросах. Следовательно, если кто-то замешкался, я начинала считать: раз, два, два с половиной, два с паутиной, и на этом месте всегда раздавался топот — побежали по кроватям. Потому что за каждую минуту, проведенную после 21-00 вне кровати, я штрафовала на небольшую сумму. И работала такая полушуточная-полуигровая форма куда лучше, чем если мама будет авторитарно гавкать.

Дети и их деньги

Четыре года — возраст, на мой взгляд, вполне подходящий для того, чтобы начать обучать ребенка финансовой грамотности. Мои дети к четырем годам уже умели читать и писать печатными буквами. Поэтому я довольно быстро завела правило, чтобы дети каждую неделю составляли свои финансовые отчеты. Сколько денег и от кого ими получено, на что потрачено, итого. У меня моментально исчезли все конфликты в магазинах, не было никаких истерик на тему покупки чего бы то ни было. Более того, я избавилась и от необходимости запрещать детям сладости.

Наоборот, я говорила, что даю им полную свободу распоряжения финансами и выбора покупок. Вот деньги как твоя, будем считать, зарплата. Покупай, что считаешь нужным. Я не вмешиваюсь. И ребенок решает самостоятельно, чего хочет больше, машинку или куклу, сникерс или чуть-чуть подождать, но зато накопить себе на вожделенный планшет. Наш диалог в магазине выглядел первое время примерно так:

— Мама, купи шоколадку!

— Покупай за свои деньги, а я-то тут при чем?

— Нет, за свои не хочу.

— Тогда не покупай.

Подобный формат воспитания хорошо действует на ребенка и снижает число конфликтных ситуаций. Ребенок самостоятелен, у него нет чувства ущербности, зависимости от родителей. И нет смысла что-либо выпрашивать из-за того, что нет собственных денег. Деньги есть, и есть даже невероятное — свобода лично решать, на что эти деньги будут истрачены. Я от своих троих детей не слышала ни одной истерики в магазине.

Золотые помощники

Дети быстро научатся помогать по дому, если не заставлять их из-под палки. Наоборот, помощь будет в радость. Для того, чтобы так случилось, достаточно поймать момент, когда ребенок хочет помочь. Да, у него пока плохо получается, но он старается освоить новый навык. Обычно мамы раздражаются и начинают ребенка прогонять — не мешай, не сори, не устраивай мне потоп на кухне! Какое же после этого желание помочь?

Ребенку нужно выдавать задания — как именно помочь ровно в том объеме, с которым он справится. Умеет раскатывать тесто для пирожков? Скалку в руки — раскатывай, мама будет лепить. Умеет управляться с пылесосом — агрегат в руки и вот этот ковер вычисти самостоятельно.

Как настроить детей добровольно помогать

Домашняя работа для моих детей — это не скучная обязанность, от которой хочется отлынивать, а вклад в общие семейные ресурсы. Я им объяснила однажды, что ресурс времени у меня ограничен. И я могу потратить его, скажем, на работу и уборку, тогда у меня не будет тех нескольких часов в запасе, которые я могу выделить на поход в кино или на каток. Но, если дети мне помогут убраться и помыть посуду, пока я доделываю работу, то мы как раз к трем часам все дружно освободимся и как свободные люди пойдем кататься, смотреть фильм и есть мороженое.

Дети понимают, что если я буду тратить много времени на домашние дела, мои ресурсы рабочего времени пострадают. А если найму домработницу и кухарку, я буду отдавать часть заработанных денег на зарплату наемному персоналу. Следовательно, меньше будет денег на развлечения. Сознательный выбор — помочь маме или отказаться от своих желаний — куда лучше работает, чем все то же привычное авторитарное рычание или родительское занудство на тему «кто же тебя замуж возьмет такую лентяйку».

Сейчас дети с домашней работой справляются преотлично и без малейшего моего участия. Они понимают, что помочь по хозяйству — их вклад в общее семейное дело, в общий финансовый ресурс, который мы потом честно поделим на всех.

Маленького ребенка привлечь к домашней работе можно и без лишних объяснений — природа позаботилась о том, чтобы дети с удовольствием копировали поведение взрослых, учились, постигали, понимали. И задача взрослых — оказывать помощь в этом обучении. Каждый день давать ребенку посильные задачи. И благодарить за помощь. Не отмахиваться, как от само собой разумеющегося, а «спасибо, детка» — два слова не уронят ваш авторитет в глазах ребенка, и пользы от искренней благодарности будет огромное количество. Ребенок, получив «огромное спасибо» от мамы, в следующий раз будет помогать с еще большим энтузиазмом. Превратить детей в помощников и союзников довольно просто.

Так же легко приучить ребенка не отвлекать вас во время работы, если показать ему на простейшем опыте, что от вашей работы и его умения не мешать ей напрямую зависит, получит он десерт после ужина или нет, заработает карманные деньги или останется без них, потому что шумел и ныл. Дети хорошо понимают свои интересы, и если объяснять им на практике, а не в теории, быстро учатся понимать маму с полуслова.