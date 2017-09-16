Очередные испытания ядерных ракет, которые были выпущены с территории Северной Кореи, приблизили страну к завершению создания ядерных сил. С таким заявлением выступил глава государства.

«Мы должны показать великодержавным шовинистам, как наша страна достигает своих целей, несмотря на бесконечные санкции и блокаду. Наша высшая цель — достичь баланса сил с США, чтобы исключить возможность силового решения проблемы Корейского полуострова», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Накануне, напомним, северокорейские военные запустили ракету «Хвасон-12», которая пролетела над Японией, покрыв более 3,5 тысячи километров. Некоторые эксперты предположили, что КНДР уже готова в техническом плане выполнить свои угрозы в адрес США и нанести удар по военным базам на острове Гуам. Однако часть специалистов считают, что ракетно-ядерная программа КНДР еще не добралась до такого уровня.

«Теоретически КНДР обладает возможностью ударить по Гуаму, входящему в состав тихоокеанских территорий Соединенных Штатов. Однако Пхеньян по-прежнему не решил множество проблем, препятствующих осуществлению этого плана.

Во-первых, северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты прошли испытание всего два раза, а это значит, что отсутствует гарантия их безопасности для самой КНДР при применении в целях проведения полноценной боевой операции.

Во-вторых, ПРО США могут уничтожить ракеты КНДР еще на стадии подготовки к пуску, либо уже в воздухе», — сказал в интервью китайскому изданию Global Times эксперт по ракетным вооружениям Сун Чжунпин.

В свою очередь, в США подтверждают, что гипотетически готовы применить силу к КНДР, но пока не хотят этого делать. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

«Мы активно используем все возможные дипломатические и экономические рычаги. Как мы уже сказали, санкции начинают действовать. На это нужно время. В своем дипломатическом подходе мы приблизились к тому, что варианты исчерпываются. Военное решение — тоже вариант, но мы бы не хотели его использовать», — сказал он в интервью CNN.

С аналогичным настроем выступил и президент США Дональд Трамп на встрече с личным составом американской военной базы Эндрюс в штате Мэриленд.

«Америку и ее союзников никогда не запугать. Мы будем защищать свои народы, свои страны и свою цивилизацию от всех, кто осмеливается угрожать нашему образу жизни. Это включает и режим Северной Кореи, который вновь показал полное презрение к соседям и мировому сообществу в целом», — приводит его слова официальный сайт Белого дома.

Представители Америки в очередной раз воззвали к России и Китаю — еще до внеочередного собрания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Японии в пятницу, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился в адрес двух стран.

«Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих. Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры», — цитирует его BBC.

Впрочем, Россия готова выполнять требования по санкциям в отношении Северной Кореи, прописанные в последней резолюции ООН, но в Кремле ждут, когда США приступит к политическим шагам по ликвидации кризиса отношений с КНДР, про которые также сказано в документе.

«Мы ответственный член международного сообщества, и мы честно выполняем резолюции, которые принимаем в Совете Безопасности, но эта резолюция предусматривает и политические меры, которые также должны выполняться.

Поэтому мы призвали наших американских и других партнеров выполнять политические и дипломатические решения, которые предусмотрены резолюцией. Без их выполнения мы также будем считать это неподчинением резолюции, неполным ее осуществлением», — сказал ТАСС постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.