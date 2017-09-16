Россияне не меняют планов из-за теракта в метро Лондона, который стал уже четвертым за полгода. Эксперты туристического бизнеса не фиксируют ни экстренной отмены уже начатых поездок, ни снижения спроса к предстоящим турам.

«Никаких тревожных сигналов от них не поступало, аннуляций туров тоже нет», — сказал «Газете.Ru» представитель ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин, уточнивший, что в настоящее время в британской столице находятся около тысячи граждан РФ.

Ранее в Ростуризме рассказали о том, что среди пострадавших от взрыва в подземке Лондона нет россиян. Ведомство не выпускало рекомендаций тем, чтобы покидать Альбион, однако предупредило, что необходимо быть осторожнее.

«Посольство РФ в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует российским гражданам проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, в ближайшее время стараться не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости и внимательно следить за оповещениями и информацией, поступающей от правоохранительных органов.

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся на территории Великобритании, не поддаваться панике, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Отреагировали на теракт в метро и американцы. Так, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых выразил сочувствие пострадавшим, а до этого сделал неожиданное заявление в твиттере.

«С неудачниками-террористами необходимо обращаться жестче. Их основным инструментом вербовки является Интернет, мы должны отключить его и использовать лучше», — написал он в микроблоге.

Тем временем в самой Великобритании был повышен уровень террористический угрозы с «серьезного» до «критического» — такое заявление сделала Тереза Мэй, сообщает Reuters. По ее словам, к расследованию привлечен не только «Скотленд Ярд», но и «Ми-5».

В свою очередь, запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона — об этом также написало Reuters со ссылкой на сообщение информационного агентства Amaq, связанного с боевиками.

Ранее издание Sky News со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщало, что личность террориста установлена — его отследили по камерам видеонаблюдения. Однако пока он не найден. Сегодня утром полицейские задержали вооруженного мужчину в метро. Вероятно, впрочем, что он не был причастен к терактам в подземке.

«Полицейские Дэйв и Чим задержали мужчину, который ранее был замечен в метро с ножом. Мужчина заявил, что носил нож для самообороны», — говорится в твиттере лондонских правоохранителей.

Напомним, взрыв в метро Лондона произошел в поезде возле станции «Парсонс Грин» — состав двигался с запада британской столицы к ее центру. Позднее службы, расследующие происшествие, рассказали, что это было самодельное взрывное устройство, замаскированное под ведро для краски.

В нем находился, по некоторым данным, часовой механизм, приведший в действие бомбу. К счастью, никто не погиб во время инцидента, но власти аттестовали его как теракт. По данным Национальной службы здравоохранения, ожоги и травмы получили 29 человек, но жизни ни одного из них сейчас ничто не угрожает, сообщает BBC News.