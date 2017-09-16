Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 сентября 2017, суббота, 21:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Премьерой фильма Бориса Хлебникова «Аритмия» продолжился фестиваль «Заповедник» в Пскове (ФОТО)
Торговля без привязи
«Налоговые каникулы» для бизнесменов. В Оренбуржье начали действовать новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства
Почему плакал маэстро
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
16 сентября 2017, 18:13
кино Никита Михалков РПЦ

Михалков высказался по «Матильде»

Патриарх Кирилл и Никита Михалков
Патриарх Кирилл и Никита Михалков
фото: Благовест-Инфо

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков подключился к обсуждению еще не вышедшего фильма «Матильда».

Сначала он обвинил Фонд кино — правительственную организацию, которая выделяет деньги на российские фильмы и занимается их продвижением, — в том, что тот выделил деньги на «Матильду». Не выделил бы, не было бы ни фильма, ни скандала.

«Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино», — отметил Михалков.

23 августа режиссер сообщил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино — из-за того, что туда вошла пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, с помощью которой «под прикрытием демократии идут разрушительные процессы» (она, в частности, защищала «Ельцин-центр», Михалков был категорически против).

Тимакова вошла в совет в апреле, с тех пор, по ее словам, Михалков в заседаниях не участвовал. Всего в составе совета, решающего, кому выделить деньги на съемки, 16 человек, 10 из которых — чиновники.

При этом, как сообщил сегодня РИА Новости источник, близкий к попечительскому совету Фонда кино, Михалков, когда еще участвовал в работе фонда, поддержал фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Странно, что Никита Сергеевич пытается переложить всю ответственность на фонд, так как он лично голосовал за проект "Матильда"», — заявил собеседник агентства.

На этом история с Михалковым и фильмом об увлечении Николая II балериной не закончилась.

13 сентября возмущенный действиями религиозных фанатиков Мединский выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с «Матильдой».

Этому предшествовал отказ крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от демонстрации картины «в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров».

«Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении Мединского.

Он не обошел и Наталью Поклонскую, затеявшую историю с гонениями на фильм, который якобы порочит православных святых.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя православными», — сообщил министр.

Он добавил, что такие «активисты» дискредитируют как церковь, так и государственную политику в области культуры.

На следующий день, 14 сентября замглавы пресс-службы РПЦ Александр Щипков заявил на ТВ-шоу, что ответственность за ситуацию с «Матильдой» лежит на министерстве культуры и лично Мединском.

«На мой взгляд, вся ситуация с "Матильдой" — это политическая ошибка Мединского. Ее надо было предвидеть, предусмотреть и сделать так, вести так культурную политику, чтобы всей этой ситуации не произошло», — заявил Щипков, по большому счету повторив тезис Михалкова о том, что без фильма не было бы и тех, кто возмутится его содержанием.

Однако эту мысль из уст представителя РПЦ Михалков не оценил.

По словам режиссера, «когда представитель РПЦ обвиняет Мединского в совершении политической ошибки, связанной с "Матильдой", это, да простят меня иерархи, легкомысленное заявление, и, к сожалению, во многом подливающее масло в огонь для тех людей, которые пытаются опорочить РПЦ».

Ранее Михалков и вовсе поддерживал Учителя в конфликте с Поклонской.

«Взять и запретить, потому что тебе не нравится картина, — это безумие. Тем более что ты ее не видел», — заявлял глава Союза кинематографистов (цитата по «Интерфаксу»).

«Самое глупое и неправильное — когда Учитель предложил Поклонской посмотреть "Матильду", она отказалась. Тут сразу говорить нечего. Вопрос снят», — добавил режиссер.

При этом РПЦ официально в конфликт не вмешивается. Недаром и Щипков начал свою отповедь фильму и Мединскому со слов «на мой взгляд».

Как сообщил в своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, один из митрополитов Русской православной церкви заявил ему «(растягивая слоги) — «ты не понимаешь, Олексей. Поклонская одержима диаволом. И она — испытание для нашей Церкви».

Некоторые, как журналист Олег Кашин и вовсе видят в ситуации запугивания киношников и мелкого террора акцию, спланированную властями перед президентскими выборами.

По мнению журналиста, из истории с «Христианским государством», лидер которого открыто угрожает поджогами кинотеатров за показ «Матильды», «торчат уши ее [Поклонской] думского начальника Вячеслава Володина, который уже почти год, с тех пор как он возглавил Госдуму, постоянно пытается превратить ее в альтернативный Кремлю политтехнологический центр, и история с "Матильдой", дословно повторяющая первый большой скандал володинских времен — дело Pussy Riot — выглядит настолько искусственно, что прямо стыдно за тех, кто принимает это все за чистую монету и начинает говорить на языке лозунгов о терроризме».

В пользу этой версии может говорить то, что полиция и ФСБ не торопятся найти и привлечь к ответственности активистов, бросающих посреди Москвы «коктейли Молотова» и вынуждающих кинотеатры отказаться от показа кассового фильма.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Член миссии ОБСЕ на Украине
С начала года в Донбассе погибли около 70 мирных жителей
Эвакуация в Тюмени
В Тюмени эвакуировали шесть торговых центров
Скотланд-Ярд
По делу о теракте в Лондоне задержан 18-летний подозреваемый
Як-130
Военный самолет Як-130 рухнул в Волгоградской области
70-й отдел полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга
Шестеро полицейских задержаны за пытки в Петербурге
21:06 Шестеро полицейских задержаны за пытки в Петербурге
20:36 Иран сообщил о создании гигантской неядерной бомбы
20:18 В Москве установили памятник Калашникову
19:55 Генпрокурор Украины пообещал не выдворять Саакашвили
19:37 Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор Мурси

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Кутузов
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов
16 сентября 1745 года родился полководец Михаил Кутузов
19:19 В Тюмени эвакуировали шесть торговых центров
18:58 В Подмосковье загорелось около гектара торфяников
18:38 Навальный при поддержке Ройзмана провел митинг в Екатеринбурге
17:01 С начала года в Донбассе погибли около 70 мирных жителей
16:27 Украденные из «Зарядья» растения нашли на Avito
16:10 После угроз минирования в Казани эвакуировали торговые центры и гостиницы
15:56 ФБК потребовал ужесточить статью о нападении на Ляскина
15:40 Военный самолет Як-130 рухнул в Волгоградской области
15:34 Россиянка пыталась проехать в Грузию в чемодане
15:07 Михалков увидел легкомыслие в заявлении представителя РПЦ по «Матильде»
14:52 В Мюнхене открылся «Октоберфест»
14:31 Российский летчик отговаривал погибшего пилота США от высшего пилотажа на Су
14:08 Путин рассказал о любви к надежности в людях
13:57 «Газпром» вложит в газификацию Киргизии до 100 млрд рублей
13:38 По делу о теракте в Лондоне задержан 18-летний подозреваемый
13:24 Руководитель красноярского главка СК отстранен на время проверки
13:04 Из-за санкций США Венесуэла стала оценивать свою нефть в юанях
12:42 В ДНР отвергли предложение Меркель по миротворцам в регионе
12:28 Минкульт стал потерпевшим по делу Серебренникова
12:01 В МИДе отказались поддерживать предложенную Трампом реформу ООН
11:34 Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил КНДР
11:17 Президент Эквадора нашел камеру наблюдения в своем кабинете
11:03 США засекретили катастрофу тренировочного российского Су-27
10:40 Скончался актер из «Твин Пикса» Гарри Дин Стэнтон
10:20 Полиция завела дело после нападения с трубой на лидера московского штаба Навального
10:00 Россия проиграла полуфинал Евробаскета
09:39 В Калужской области открыт первый в России Центр антимикробной обработки продуктов питания
09:35 Полиция выявила подозреваемых в подготовке взрыва в лондонском метро
09:17 При пожаре в ивановском доме престарелых погибли два человека
15.09 21:45 Главу московского штаба Навального ударили «железной трубой»
15.09 21:40 СМИ сообщили о разбившемся в США российском истребителе
15.09 20:51 Во Франции мужчина напал на женщин с молотком и криком «Аллах акбар»
15.09 20:35 Михалков обвинил Фонд кино в скандале вокруг «Матильды»
15.09 20:33 Аппарат Сassini заснял свою гибель на фото
15.09 19:51 МВФ предписал Украине урезать зарплаты на благо экономики
15.09 19:49 Лукашенко пригласил Путина к себе на «Запад-2017»
15.09 19:48 Самый популярный Telegram-канал «Бывшая» перепродан за 5,5 млн рублей
15.09 19:46 Число пострадавших от ураганного ветра в Москве выросло до 15
15.09 19:12 Порошенко назвал возвращение Крыма одной из целей на 2018 год
15.09 19:06 Тиллерсон назвал Россию угрозой соседним демократиям
15.09 18:39 Киносеть в Югре получила от властей рекомендацию не показывать «Матильду»
15.09 18:38 РПЦ будет добиваться монополии на слово «православный»
15.09 18:07 Подозреваемого в организации взрыва в метро Лондона нашли по видеокамерам
15.09 17:48 Спасатели вытащили из пруда сбежавшего от полиции лося
15.09 17:10 От поваленных ветром деревьев в Москве пострадали шесть человек
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.