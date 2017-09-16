Михалков высказался по «Матильде»

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков подключился к обсуждению еще не вышедшего фильма «Матильда».

Сначала он обвинил Фонд кино — правительственную организацию, которая выделяет деньги на российские фильмы и занимается их продвижением, — в том, что тот выделил деньги на «Матильду». Не выделил бы, не было бы ни фильма, ни скандала.

«Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино», — отметил Михалков.

23 августа режиссер сообщил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино — из-за того, что туда вошла пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, с помощью которой «под прикрытием демократии идут разрушительные процессы» (она, в частности, защищала «Ельцин-центр», Михалков был категорически против).

Тимакова вошла в совет в апреле, с тех пор, по ее словам, Михалков в заседаниях не участвовал. Всего в составе совета, решающего, кому выделить деньги на съемки, 16 человек, 10 из которых — чиновники.

При этом, как сообщил сегодня РИА Новости источник, близкий к попечительскому совету Фонда кино, Михалков, когда еще участвовал в работе фонда, поддержал фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Странно, что Никита Сергеевич пытается переложить всю ответственность на фонд, так как он лично голосовал за проект "Матильда"», — заявил собеседник агентства.

На этом история с Михалковым и фильмом об увлечении Николая II балериной не закончилась.

13 сентября возмущенный действиями религиозных фанатиков Мединский выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с «Матильдой».

Этому предшествовал отказ крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от демонстрации картины «в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров».

«Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении Мединского.

Он не обошел и Наталью Поклонскую, затеявшую историю с гонениями на фильм, который якобы порочит православных святых.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя православными», — сообщил министр.

Он добавил, что такие «активисты» дискредитируют как церковь, так и государственную политику в области культуры.

На следующий день, 14 сентября замглавы пресс-службы РПЦ Александр Щипков заявил на ТВ-шоу, что ответственность за ситуацию с «Матильдой» лежит на министерстве культуры и лично Мединском.

«На мой взгляд, вся ситуация с "Матильдой" — это политическая ошибка Мединского. Ее надо было предвидеть, предусмотреть и сделать так, вести так культурную политику, чтобы всей этой ситуации не произошло», — заявил Щипков, по большому счету повторив тезис Михалкова о том, что без фильма не было бы и тех, кто возмутится его содержанием.

Однако эту мысль из уст представителя РПЦ Михалков не оценил.

По словам режиссера, «когда представитель РПЦ обвиняет Мединского в совершении политической ошибки, связанной с "Матильдой", это, да простят меня иерархи, легкомысленное заявление, и, к сожалению, во многом подливающее масло в огонь для тех людей, которые пытаются опорочить РПЦ».

Ранее Михалков и вовсе поддерживал Учителя в конфликте с Поклонской.

«Взять и запретить, потому что тебе не нравится картина, — это безумие. Тем более что ты ее не видел», — заявлял глава Союза кинематографистов (цитата по «Интерфаксу»).

«Самое глупое и неправильное — когда Учитель предложил Поклонской посмотреть "Матильду", она отказалась. Тут сразу говорить нечего. Вопрос снят», — добавил режиссер.

При этом РПЦ официально в конфликт не вмешивается. Недаром и Щипков начал свою отповедь фильму и Мединскому со слов «на мой взгляд».

Как сообщил в своем Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, один из митрополитов Русской православной церкви заявил ему «(растягивая слоги) — «ты не понимаешь, Олексей. Поклонская одержима диаволом. И она — испытание для нашей Церкви».

Некоторые, как журналист Олег Кашин и вовсе видят в ситуации запугивания киношников и мелкого террора акцию, спланированную властями перед президентскими выборами.

По мнению журналиста, из истории с «Христианским государством», лидер которого открыто угрожает поджогами кинотеатров за показ «Матильды», «торчат уши ее [Поклонской] думского начальника Вячеслава Володина, который уже почти год, с тех пор как он возглавил Госдуму, постоянно пытается превратить ее в альтернативный Кремлю политтехнологический центр, и история с "Матильдой", дословно повторяющая первый большой скандал володинских времен — дело Pussy Riot — выглядит настолько искусственно, что прямо стыдно за тех, кто принимает это все за чистую монету и начинает говорить на языке лозунгов о терроризме».

В пользу этой версии может говорить то, что полиция и ФСБ не торопятся найти и привлечь к ответственности активистов, бросающих посреди Москвы «коктейли Молотова» и вынуждающих кинотеатры отказаться от показа кассового фильма.