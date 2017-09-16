27-я церемония вручения «Игнобелевских премий» (Ig Nobel Prizes) за открытия, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься», прошла в Театре Сандерса Гарвардского университета.

Премию в области физики получил Марк-Антуан Фарден (Marc-Antoine Fardin) из Лионского университета, опубликовавший в издании Rheology Bulletin краткое сообщение на тему «О реологии кошек». Реология изучает пластические деформации, упругость и текучесть веществ. Как заключает Фарден, кошки могут одновременно проявлять свойства как твердого тела, так и жидкости. Подобным образом ведут себя, например, ледники, которые, оставаясь твердыми, медленно текут, как жидкость. Свои выводы ученый подтверждает фотографиями кошек, демонстрирующими, как они принимают форму сосуда, в котором находятся.

Текучесть кошки

В приложении Фарден сообщает, что при написании работы ни одна кошка не пострадала, и приводит протокол эксперимента, позволяющего наблюдать за тем, как кошка заполняет емкость. Он краток: «1. Возьмите пустую коробку. 2. Ждите».

Отдельная премия была вручена за достижение в области гидроаэродинамики. Лауреатом ее стал Дживон «Джесси» Хан из Южной Кореи. В 2016 году журнал Achievements in the Life Sciences опубликовал работу, которую Джесси Хан выполнил, еще учась в школе. Она посвящена динамике плесканий кофе в чашке, которую несет человек, и условиям, при которых напиток выплескивается. Автор не только приводит уравнения, описывающие поведение кофе при переноске, но и дает рекомендации, которые позволяют снизить вероятность проливания. В частности, он предложил новый способ держать чашку, дав ему название «рука-клешня».

Эксперименты Джесси Хана. Поведение кофе в сосудах разной формы при колебаниях частотой 2 и 4 герца.

Способ рука-клешня

Группа швейцарских авторов получила игнобелевскую премию мира за попытку устранить частую причину конфликтов между людьми – ночной храп. В состав группы вошли ученые из Цюрихского университета и одной из больниц Цюриха, а также преподаватель игры на диджериду – народном австралийском музыкальном инструменте. Собственно, именно диджериду и должен служить, по данным исследователей, средством от ночного храпа и апноэ.

Диджериду – духовой инструмент длиной от одного метра до трех, в аутентичном варианте он делает из ствола дерева, сердцевину которого выели термиты, и снабжается мундштуком из пчелиного воска. Современные модификации диджериду делают из пластика, алюминия или дерева, обработанного без помощи термитов. Игра на нем использует необычный для европейцев исполнительский прием, когда раздутые щеки играют роль мехов для запаса воздуха, позволяя извлекать звук непрерывно, даже во время вдоха. Чтобы вдохнуть, музыканту, естественно, нужно прекратить выдыхание воздуха из легких, поэтому он, сжимая щеки и используя содержавшийся в них резерв воздуха, продолжает играть и при этом делает вдох через нос. Повышение или понижение основного тона звука происходит за счет более или менее сильного сжатия губ исполнителя и изменения силы выдоха.

Австралиец и европеец, играющие на диджериду

В эксперименте, проведенном цюрихской командой в 2005 году, участвовало 25 пациентов, страдавших от храпа и апноэ. Часть из них на протяжении четырех месяцев брали уроки игры на диджериду продолжительностью около получаса в день и тренировали свои верхние дыхательные пути. Представители контрольной группы на диджериду не играли. В результате оказалось, что навыки игры на диджериду значительно улучшает ситуацию, как с храпом, так и с апноэ, правда, качество сна не изменилось ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Итоги исследования были опубликованы в научном журнале The BMJ.

В том же журнале, только в 1995 году, была опубликована статья «Почему у стариков большие уши?» врача из Кента Джеймса Хискота (James A. Heathcote), принесшая автору игнобелевскую премию в области анатомии. Автор доказал, что с возрастом размер ушей действительно увеличивается.

Премию по биологии принес своим исследователям, энтомологам из Бразилии, Японии и Швейцарии, род небольших насекомых из отряда сеноедов, найденный в бразильских пещерах. У рода Neotrogla, насчитывающего четыре вида, уникальный способ спаривания. Самки этих насекомых имеют сложный орган, напоминающий пенис. Он получил название гиносома. Самки проникают своей гиносомой в самцов, у которых имеется свой совокупительный орган в виде отверстия. Расположен он на спине самца. Самка садится на самца сверху и вставляет свой копулятивный орган в это отверстие. Мембраны органа набухают, и он прочно закрепляется в теле самца. Дополнительным креплением служат крючки на кончике гиносомы. Когда исследователи однажды попытались разъединить спаривающихся самку от самца, самец в результате был разорван пополам, но его гениталии все равно остались прикрепленными к самке. Конечно, сперма при спаривании все равно поступает от самца к самке, но при этом именно самка инициирует контакт. Спаривание у Neotrogla длится от 40 до 70 часов.

Спаривание представителей рода Neotrogla. Самка сверху.

В мире насекомых ранее были известны инверсии поведенческих ролей при спаривании, когда самки активно привлекали или преследовали партнера, а самцы вели себя пассивно. Но в данном случае изменение поведения сопровождается и анатомическими изменениями. Ученые объясняют это явление дефицитом питательных веществ в условиях пещер. Самки необходимо дополнительное питание для вынашивания яиц, эту роль играет семенная жидкость, поступающая к ней вместе со спермой. Описания необычной биологии этих насекомых было опубликовано в 2014 году в журнале Current Biology. Ученые сообщали тогда, что они пытаются разводить этих существ в условиях лаборатории, чтобы исследовать их жизнь детально, но проблему составляет кормление. Нужно было найти замену помету летучих мышей, которым они питаются в естественной среде.

Летучие мыши были объектом исследования ученых, получивших премию в области науки о питании. Бразильские исследователи Фернанда Ито (Fernanda Ito), Энрико Бернард (Enrico Bernard) и Родриго Торрес (Rodrigo A. Torres) обнаружили, что летучая мышь мохноногий вампир (Diphylla ecaudata) иногда может питаться человеческой кровью.

Мохноногие вампиры широко распространены в Центральной и Южной Америке. Обычной их пищей служит кровь диких птиц. Однако авторы работы, изучив фекалии мохноногих вампиров, обнаружили, что там присутствует ДНК домашних кур и человека. Они предполагают, что прибегнуть к новым источникам пищи вампиров заставило сокращение численности птиц в лесах Каатинга на северо-востоке Бразилии, где проводилось исследование. А оно вызвано хозяйственной деятельностью людей, разрушающих местные экосистемы. Работа была опубликована в 2016 году в журнале Acta Chiropterologica, посвященного исследованиям летучих мышей.

Мохноногий вамрир (Diphylla ecaudata)

Австралийские ученые Мэтью Роклофф (Matthew Rockloff) и Нэнси Грир (Nancy Greer) получили премию в области экономики за экспериментальное исследование того, как контакт с живыми крокодилами влияет на готовность человека к азартным играм. Эксперимент проходил на крокодиловой ферме в штате Квинсленд, а участниками были посещавшие ее туристы (всего более сотни человек). Часть участников играла в азартную компьютерную игру до посещения фермы, а другими давали сыграть после того, как они подержали в руках метрового крокодила. Выяснилось, что общение с крокодилом приводит к повышению среднего размера денежной ставки игрока. Исследование было опубликовано в специализированном научном журнале Journal of Gambling Studies в 2010 году.

Группа французских ученых, которую возглавлял Жан-Пьер Ройе (Jean-Pierre Royet) из Лионского университета, посвятила свои эксперименты изучению работы мозга у людей, которые ненавидят сыр, и получила премию в области медицины. В эксперименте участникам, среди которых были любители сыра, и те, кто его не переносит, предлагались стимулы в виде фотографий сыра и сырных запахов. В контрольных опытах показывали фотографии других видов пищи. Одновременно проводилась функциональная магнитно-резонансная томография их мозга. Как оказалось, у ненавистников сыра гораздо сильнее возбуждалась мозговая структура, известное под названием бледный шар (globus pallidus), а также зона, которая называется черная субстанция (substantia nigra). Поскольку эти структуры задействованы в системе вознаграждения, которая формирует положительные реакции на определенные действия, авторы работы считают, что вид ненавистных субъектов дезактивирует систему вознаграждения. Также авторы полагают, что результаты их работы могут быть использованы при изучении патологических случаев отвращения к пище. Итоги исследования опубликованы в 2016 году в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Образец фотографий, демонстрировавшихся участникам исследования

Работа итальянских ученых, получившая премию в области когнитивных наук, была посвящена способности однояйцевых близнецов отличать на фотографиях себя от своего близнеца. Как оказалось, для них это нелегкое задание. Из полученных результатов авторы делают выводы об особенностях самоидентификации у близнецов. Работа опубликована в электронном научном журнале PLOS ONE в 2015 году.

Премия в области акушерства досталась ученым из Испании. О реакции плода на музыку, транслируемую через живот матери, известно давно, даже предлагаются специальные наушники для беременных, поместив которые на живот, можно дать своему еще не рожденному ребенку послушать какие-нибудь приятные композиции. Теперь же Мариса Лопес-Техон (Marisa López-Teijón), Алекс Гарсиа-Фаура (Álex García-Faura), Альберто Прац-Галино (Alberto Prats-Galino) и Луис Палларес Аниорте (Luis Pallarés Aniorte) изучили воздействие на плод музыки, которая игралась через устройство, введенное в материнское влагалище. В терминологии, которую используют авторы работы, первый метод музыкального воздействия на плод назывался «абдоминальной музыкой» (abdominal music), а второй – интравагинатльной музыкой (intravaginal music).

Реакция определялась по изменениям выражения лица эмбриона (движения губ и высовывание языка), которые отслеживали при помощи УЗИ. В исследовании приняли участие 106 беременных женщин на сроках от 14 до 39 недель. «Абдоминальная музыка» передавалась через стандартные наушники (монофонический звук, 98,6 дБ), «интравагинальная музыка» – через специальное устройство (моно, 53,7 дБ). Исследование показало, что на «интравагинальную музыку» эмбрионы реагируют активнее и проявляют эту реакцию на более раннем сроке беременности, чем при «абдоминальной музыке». Это позволило ученым сделать вывод, что нейронные пути, участвующие в восприятии звука и двигательной реакции на него, формируются уже на 16 неделе внутриутробного развития. Итоги исследования были опубликованы в журнале Ultrasound в 2015 году, и на их основе был получен патент.

Авторы предлагают использовать новую технологию для пренатальной диагности слуха у детей и дальнейшего исследования реакций эмбриона на неврологическую стимуляцию. Также они изготовили прибор Babypod, который предлагают приобрести родителям, желающим, чтобы их ребенок полноценно наслаждался музыкой до своего рождения.