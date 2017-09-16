Во время осенней сессии Госдума будет поддерживать и расширять межпарламентское сотрудничество. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал наполнять отношения с другими странами конкретным содержанием, чтобы прекратить практику «парламентского туризма». «Визиты и поездки должны быть обоснованными, иметь конкретные цели и задачи, чтобы там принимались решения в интересах нашей страны», — сказал Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии в этом году.

Спикер отметил, что необходимо повышать эффективность работы российских делегаций в Парламентских ассамблеях ОДКБ, ОБСЕ, СНГ. Особенное внимание при этом, по его словам, следует обратить на борьбу с терроризмом.

Россия на сегодняшний день является одним из лидеров на международной политической арене и это, конечно, радует. В свое время наша страна выступила инициатором и организатором таких крупных международных организаций как Евразийский союз, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), а так же ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Участие России в этих организациях придает им большой авторитет.

В настоящее время ОДКБ является крупнейшей организацией по укреплению мира, международной и региональной безопасности и не остается без внимания международного сообщества, которое в первое время выступало как простой наблюдатель. Сейчас ОДКБ вызывает большой интерес многих стран, так как организация показала свою значимость и эффективность. Например, благодаря ей, один из членов этой организации - Белоруссия - продемонстрировала, что какие бы ни прилагались усилия извне по дестабилизации политической и экономической ситуации в стране, Белоруссия сохранила стабильность и неприкосновенность, как и другие члены ОДКБ – Казахстан, Киргизия. Благодаря совместной работе участники организации защищены от влияния НАТО, а также радикальных организаций - Аль-Каиды, ИГИЛ. Общими усилиями ОДКБ страны-участники этой организации свели на нет действия и усилия Хизбутахри, которая представляет огромную опасность для всей Средней Азии. Сегодня уже другие страны проявляют большой интерес и желание стать участником этой организации, в том числе Япония и Корея.

Все устали от однополярного мира, хотят справедливости, защиты и спокойствия, хотят вносить свой вклад в мироустройство. ОДКБ наращивает свой авторитет день изо дня, показывая свою справедливость к участникам и к неучастникам тоже, претендуя на то, чтобы стать в скором времени одной из самых крупных миротворческих организаций в мире. В этой сфере нужна совместная работа, координация дальнейших шагов.

В ноябре в Исламабаде вопросы борьбы с главной угрозой мировому сообществу будут обсуждаться на совещании с участием глав парламентов России, Ирана, Пакистана, Турции. А в октябре в Санкт-Петербурге пройдёт 137 ассамблея Межпарламентского союза, участие в которой уже подтвердили 76 глав парламентов иностранных государств. Вячеслав Володин назвал это событие «глобальным съездом парламентариев», так как речь идёт о самой представительной ассамблее за последние годы. Что ж, поживем – увидим.

Маис Курбанов,

политолог