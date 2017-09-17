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17 сентября 2017, 15:00
Катерина Норсеева

Европа и волки

Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
pixabay.com

Новая атака в лондонском метро, ставшая уже четвертой с начала года, подтолкнула европейских экспертов к обсуждению новых форм терроризма. Очевидно, что тщательно планируемые спецоперации экстремистов отходят на второй план, уступая место так называемому индивидуальному джихаду. 

О подобном же пишет сегодня французская Le Parisien. Газета сообщает, что в начале месяца в главном управлении полиции Франции было распространено спецзаявление для внутреннего пользования, в семистраничном документе рассказывалось о том, что радикалы намерены усыплять бдительность европейцев, втираясь к ним в доверие, а после нанося неожиданные удары. К такому выводу пришли правоохранители, изучая материалы исламистской пропаганды. Также они выяснили, что террористы намерены совершать атаки в поездах, поджигать леса и отравлять пищу. То есть действовать всеми доступными способами при минимальных затратах и подготовке. 

Подобные одиночные атаки уже были — в Великобритании и в России этим летом. Но явление, как говорят эксперты, совсем не новое.

«Интифада ножей» — волна атак, в рамках которой террористы-одиночки атакуют военных и гражданских лиц. Впервые опробована в Израиле. Нападения сторонников Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) становятся постоянным фоном сообщений СМИ в Европе. География таких нападений только ширится и включает новые страны и регионы», — пишут в «Телеграфе» авторы канала «Опер слил». 

Авторы материала напоминают, что в интернете множество обучающих роликов, на которых джихадисты показывают, как отрабатывать ножевые удары на безоружных людях — например, прохожих на улице, у которых перед ударом можно спросить дорогу. 

О том, что терроризм приобретает новые формы, пишет и корреспондент «Нового времени» Иван Яковина, который считает, что «тяжелых последствий удалось избежать лишь благодаря криворукости самих террористов». 

«Сейчас уже не надо создавать тайные организации, которые бы переправляли взрывчатку и оружие, и достаточно того, что террористы начитываются пропаганды в интернете, а потом хватают ножи и бросаются на людей», — считает он. 

Боле того, некоторые СМИ полагают, что серия телефонных лже-минирований, которая прокатилась по разным городам России на прошлой неделе, могла быть одним из тех самых методов, которые помогают усыплять бдительность, как в притче про мальчика, который все время кричал «Волки!». Напомним, звонки о якобы заложенных в местах массового скопления людей бомбах были получены во Владивостоке, Омске, Екатеринбурге, Брянске, Перми, Калининграде и в других городах. 

«Очевидно, что это заранее спланированная и подготовленная акция, у которой наверняка есть идеологи. Фактически цель теракта достигается без самого теракта: в обществе поднимается высокая степень психоза, люди постоянно живут в тревоге. Кроме того, наносится экономический ущерб, ведь любая эвакуация стоит денег, да и во время эвакуации люди не могут работать», — сообщил «Газете.Ru» бывший начальник управления ФСБ РФ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов. 

Добавим, что в воскресенье вечером в аэропорту Шарля де Голля были эвакуированы пассажиры самолета British Airways, который должен был отправиться в Лондон. По некоторым данным, людей пришлось выводить из салона, поскольку неизвестный сообщил о том, что есть угроза безопасности, передает News.com.au

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