На саммите, посвященном глобальному потеплению, который проходит в эти дни в Монреале, представители американской власти дали понять, что не будут выходить из Парижского соглашения по климату.

В саммите принимает участие целая делегация от Белого дома во главе со старшим советником Эвереттом Эйссенстатом. Представители США побывали на встрече с 30 министрами разных стран мира, в том числе Канады и Китая, а также членов ЕС. В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что Америка лишь пересмотрит условия своего участия в соглашении, об этом пишет The Wall Street Journal.

«США заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия своего участия в рамках этого соглашения», — приводят РИА Новости слова комиссара ЕС по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Канье.

В Белом доме, впрочем, указали, что «позиция США по Парижскому соглашению не изменилась», и президент Дональд Трамп по-прежнему придерживается мнения о том, что участие в договоре надо прекращать, поскольку это невыгодно для Америки.

«Президент ясно дал понять, Соединенные Штаты уходят, если мы не сможем вернуться на более выгодные для нашей страны условия», — прокомментировала представитель Белого дома Линдсей Уолтерс, ее слова приводит Daily News.

Ранее пресс-секретарь американского правительства Сара Сандерс также подчеркивала, что выход из соглашения неизбежен, если условия не будут пересмотрены. «США уходят, если мы не получим проамериканских условий», — писала она в своем твиттере.

Директор «Сьерра-клуба», который занимается вопросами глобального изменения климата, Джон Коукит напомнил, что многие ждали, что ущерб от ураганов «Харвис» и «Ирма» заставит Белый дом пересмотреть свою позицию, но этого не произошло.

«Для тех, кто надеялся, что два этих разрушительных шторма, поразивших нашу нацию, разбудят администрацию Трампа и докажут ей реальность климатического кризиса, подумайте еще раз», — сказал Коукит CNN.

В августе Госдеп США уведомил ООН о намерении покинуть Парижское соглашение, поскольку оно создает «невыгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков». О том же, что Трамп негативно относится к документу стало известно еще во время его кампании, однако в течение полугода он воздерживался от заявлени о выходе из соглашения, но в июне обнародовал решение о том, что США отказываются от участия в программе по снижению вредных выбросов, поскольку иначе Америка к 2025 году потеряет около 2,7 миллиона рабочих мест.

Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано 195 странами в 2015 году, придя на смену действовавшему тогда Киотскому протоколу. Документ накладывает ограничения на государства по выбору парниковых газов, чтобы удержать рост температуры на Земле в пределах 2˚ по Цельсию. Документ вступил в силу меньше года назад — в ноябре 2016-го. Согласно нему, развитие страны должны до 2020 года собирать по 100 млрд долларов ежегодно для поддержки тех стран, которые самостоятельно не могут модернизировать промышленность и снизить выбросы.

«Если удастся договориться и выполнить эти договоренности, это будет означать снижение сальдо выброса парниковых газов до нуля в течение нескольких десятилетий. Это находится в русле представленных нами научных выкладок», — ранее говорил BBC директор научно-исследовательского Института климатических изменений в Потсдаме Джон Шенхубер.