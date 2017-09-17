Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 сентября 2017, воскресенье, 18:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Пиарщица Юлия Гаязова: «Если идет дождь, сложно бегать, прыгать и радоваться, а хочется закутаться в плед, пить кофе, читать книги». В Екатеринбурге +12. ФОТО, ВИДЕО
На улице Республики отключат два светофора
Снова медведь: косолапый гость заглянул в дачное товарищество под Тюменью
Саакашвили придет в суд Львова на рассмотрение дела о прорыве границы
Виртуальная лавочка: тюменцы жалуются на полулегальный интернет-магазин
«мама!»: между реальностью и библейским кошмаром
Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном»
Защищающие от разблокировки iPhone маски появились в Сети
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Лето. Самое время устроиться на работу
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 сентября 2017, 12:00
Елена Сычева

Замечательно выходит

Ветряки и трубы
Ветряки и трубы
pixabay.com

На саммите, посвященном глобальному потеплению, который проходит в эти дни в Монреале, представители американской власти дали понять, что не будут выходить из Парижского соглашения по климату.

В саммите принимает участие целая делегация от Белого дома во главе со старшим советником Эвереттом Эйссенстатом. Представители США побывали на встрече с 30 министрами разных стран мира, в том числе Канады и Китая, а также членов ЕС. В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что Америка лишь пересмотрит условия своего участия в соглашении, об этом пишет The Wall Street Journal

«США заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия своего участия в рамках этого соглашения», — приводят РИА Новости слова комиссара ЕС по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Канье. 

В Белом доме, впрочем, указали, что «позиция США по Парижскому соглашению не изменилась», и президент Дональд Трамп по-прежнему придерживается мнения о том, что участие в договоре надо прекращать, поскольку это невыгодно для Америки. 

«Президент ясно дал понять, Соединенные Штаты уходят, если мы не сможем вернуться на более выгодные для нашей страны условия», — прокомментировала представитель Белого дома Линдсей Уолтерс, ее слова приводит Daily News

Ранее пресс-секретарь американского правительства Сара Сандерс также подчеркивала, что выход из соглашения неизбежен, если условия не будут пересмотрены. «США уходят, если мы не получим проамериканских условий», — писала она в своем твиттере

Директор «Сьерра-клуба», который занимается вопросами глобального изменения климата, Джон Коукит напомнил, что многие ждали, что ущерб от ураганов «Харвис» и «Ирма» заставит Белый дом пересмотреть свою позицию, но этого не произошло. 

«Для тех, кто надеялся, что два этих разрушительных шторма, поразивших нашу нацию, разбудят администрацию Трампа и докажут ей реальность климатического кризиса, подумайте еще раз», — сказал Коукит CNN

В августе Госдеп США уведомил ООН о намерении покинуть Парижское соглашение, поскольку оно создает «невыгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков». О том же, что Трамп негативно относится к документу стало известно еще во время его кампании, однако в течение полугода он воздерживался от заявлени о выходе из соглашения, но в июне обнародовал решение о том, что США отказываются от участия в программе по снижению вредных выбросов, поскольку иначе Америка к 2025 году потеряет около 2,7 миллиона рабочих мест.

Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано 195 странами в 2015 году, придя на смену действовавшему тогда Киотскому протоколу. Документ накладывает ограничения на государства по выбору парниковых газов, чтобы удержать рост температуры на Земле в пределах 2˚ по Цельсию. Документ вступил в силу меньше года назад — в ноябре 2016-го. Согласно нему, развитие страны должны до 2020 года собирать по 100 млрд долларов ежегодно для поддержки тех стран, которые самостоятельно не могут модернизировать промышленность и снизить выбросы. 

«Если удастся договориться и выполнить эти договоренности, это будет означать снижение сальдо выброса парниковых газов до нуля в течение нескольких десятилетий. Это находится в русле представленных нами научных выкладок», — ранее говорил BBC директор научно-исследовательского Института климатических изменений в Потсдаме Джон Шенхубер. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: НАТО
Генсек НАТО посулил России санкционный «пряник» за миротворцев
Британская полиция
МВД Британии обвинило Трампа в «измышлениях» о терроризме
Iraqi Airways
Россия возобновила авиасообщение с Ираком после паузы в 13 лет
ТВ-пульт
Пользователи соцсетей осудили «Культуру» за эфир с Гнойным
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Минобороны РФ отвергло обвинения США в ударе по сирийским повстанцам
18:20 На гран-при «Формулы 1» в Сингапуре произошло несколько аварий
17:05 Француз обрызгал кислотой двух туристок из США
16:50 Полиция Омска не увидела в «молитвенном стоянии» нападок на «Матильду»
16:45 Генсек НАТО посулил России санкционный «пряник» за миротворцев
16:00 Представитель дочери Пескова объяснил удаление ее инстаграма

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Боткин
Сергей Петрович Боткин
17 сентября родился Сергей Боткин, выдающийся терапевт и общественный деятель.
15:50 Россия возобновила авиасообщение с Ираком после паузы в 13 лет
15:26 Пользователи соцсетей осудили «Культуру» за эфир с Гнойным
15:11 Минобороны РФ отвергло обвинения США в ударе по сирийским повстанцам
14:12 МВД Британии обвинило Трампа в «измышлениях» о терроризме
14:01 Нападение на главу московского штаба Навального сняли на видео
13:53 Омичи вышли на «молитвенное стояние» с плакатами против «Матильды»
13:06 Пассажиры устроили дебош в перелете из Симферополя в Москву
12:56 Украинские военные засняли упавший в Донбассе «российский БПЛА»
12:20 В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о взрыве в метро
12:12 Страница дочери Пескова в Instagram исчезла после скандала
11:29 Чемпионка по биатлону Медведцева попала в реанимацию после ДТП
11:18 «Телефонный террорист» забыл скрыть номер при звонке в Шереметьево
11:10 Франция начала готовиться к новому виду терактов
10:41 Ученый нашел Джека Потрошителя на лондонском кладбище
10:15 Президенты США и Южной Кореи решили усилить санкции против КНДР
09:57 Сирийские войска выбили террористов из двух районов Дейр-эз-Зора
09:51 Минобороны испытало обновленные танки Т-72Б3 на «Западе-2017»
09:42 Саакашвили назвал три своих требования к украинским властям
09:15 ДНР заблокировала импорт сала с Украины
16.09 21:06 Шестеро полицейских задержаны за пытки в Петербурге
16.09 20:36 Иран сообщил о создании гигантской неядерной бомбы
16.09 20:18 В Москве установили памятник Калашникову
16.09 19:55 Генпрокурор Украины пообещал не выдворять Саакашвили
16.09 19:37 Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор Мурси
16.09 19:19 В Тюмени эвакуировали шесть торговых центров
16.09 18:58 В Подмосковье загорелось около гектара торфяников
16.09 18:38 Навальный при поддержке Ройзмана провел митинг в Екатеринбурге
16.09 17:01 С начала года в Донбассе погибли около 70 мирных жителей
16.09 16:27 Украденные из «Зарядья» растения нашли на Avito
16.09 16:10 После угроз минирования в Казани эвакуировали торговые центры и гостиницы
16.09 15:56 ФБК потребовал ужесточить статью о нападении на Ляскина
16.09 15:40 Военный самолет Як-130 рухнул в Волгоградской области
16.09 15:34 Россиянка пыталась проехать в Грузию в чемодане
16.09 15:07 Михалков увидел легкомыслие в заявлении представителя РПЦ по «Матильде»
16.09 14:52 В Мюнхене открылся «Октоберфест»
16.09 14:31 Российский летчик отговаривал погибшего пилота США от высшего пилотажа на Су
16.09 14:08 Путин рассказал о любви к надежности в людях
16.09 13:57 «Газпром» вложит в газификацию Киргизии до 100 млрд рублей
16.09 13:38 По делу о теракте в Лондоне задержан 18-летний подозреваемый
16.09 13:24 Руководитель красноярского главка СК отстранен на время проверки
16.09 13:04 Из-за санкций США Венесуэла стала оценивать свою нефть в юанях
16.09 12:42 В ДНР отвергли предложение Меркель по миротворцам в регионе
16.09 12:28 Минкульт стал потерпевшим по делу Серебренникова
16.09 12:01 В МИДе отказались поддерживать предложенную Трампом реформу ООН
16.09 11:34 Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил КНДР
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.