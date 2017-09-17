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17 сентября 2017, 08:57
Дональд Трамп МИД России ООН США
Катерина Норсеева

Хочет перемен

Дональд Трамп
Дональд Трамп
фото: The Conversation

Президент США Дональд Трамп подталкивает генсека ООН Антонио Гуттериша к «эффективной и целесообразной реформе». Об этом стало известно в начале сентября, когда Белый дом предложил собраться за день до 72-й сессии Генассамблеи Организации объединенных наций в штаб-квартире в Нью-Йорке и обсудить возможные перемены в ООН.

Как ранее писал Reuters, в адрес 193 членов организации был разослан проект декларации, которая описывает реформу в 10 пунктах — тех, кто согласен поддержать документ, написанный в США, пригласили в Нью-Йорк. Таковых нашлось 120 — об этом сообщила СМИ постпред США при ООН Никки Хейли. 

Сама декларация, которую будут рассматривать уже в понедельник, 18 сентября, не была опубликована, однако агентство публиковало выдержки из нее. Например, одним из ключевых пунктов было «сокращение дублирующих, избыточных или частично совпадающих функций, включая главные органы ООН».

Это полностью совпадает с тем, что ранее говорил Дональд Трамп — американский президент, в частности, был недоволен тем, что США ежегодно тратят больше других стран на содержание ООН: на основные функции около 5 млрд долларов, на поддержание мира — более 7 млрд. Американцы, по некоторым данным, намерены пересмотреть работу ООН и, соответственно, финансирование операций по поддержанию мира, т. к. это позволит сэкономить как минимум полмиллиарда долларов ежегодно. 

«Мы поддерживаем генерального секретаря в вопросе внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив», — говорится в документе, который цитирует Reuters.

Российская сторона довольно негативно восприняла известия о том, что в ООН грядут реформы. 

«Любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из ее основателей, постоянного члена  Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН», — заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

Постпред России в ООН Василий Небензя также подчеркнул, что шансов на то, что Москва подпишет документ, мало.

«Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса», — сообщил он.

«Не уверен, что мы подпишем эту декларацию», — сказал Небензя.

Впрочем, не факт, что все 120 стран, которые в итоге получили приглашения на встречу 18 сентября в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке все же подпишут документ. Об этом рассказал глава общественной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.

«Почему все должны это подписывать? Это инициатива конкретного государства, которая не выработана коллективно. Принцип ООН в том, что существенные документы — это продукт коллективной работы, компромиссов. Тогда это имеет шанс на принятие», — заявил он газете «Взгляд». 

Впрочем, эксперты говорят, что если реформа коснется только финансирования, то Кремлю не о чем беспокоиться — в конце концов, Москва ежегодно отправляет в ООН также немало средств. Однако позиция России по отношению к предложению Трампа, кажется, непримиримая. Это может быть как следствием нынешних взаимоотношений между двумя странами, так и показателем реальных неприятностей для Москвы.

«Сокращение персонала может ударить в том числе по российской квоте в представительстве международных организаций, в данном случае ООН. Также к разряду не вполне технических можно отнести изменение мандата миротворческих сил. Что за этим стоит, как это будет реализовываться, особенно в связи с инициативой, которую президент Путин поручил выдвинуть на Генассамблее, о возможности ввода ооновских миротворцев в зону разграничения конфликта в Донбассе.

Но это вопросы технические. А есть принципиальный вопрос, что, если начать реформу ООН, не приведет ли это к реформе Совета Безопасности ООН, в частности к ограничению права вето. А вот за это Россия держится чрезвычайно цепко, и в этом она совершенно не заинтересована. Поэтому она может считать за лучшее заблокировать реформу сейчас, пока она на стадии технических вопросов, чем сталкиваться с тем, что мы сделали первый шаг, давайте теперь делать второй», — сказал Business FM профессор МГИМО Валерий Соловей.

Так или иначе, но до обнародования сути предложений США эксперты пока осторожны в выводах. 

«Худо-бедно, но ООН просуществовала 70 с гаком лет и добилась важнейших результатов. Как говорят американцы, «если штука не сломана, не надо ее чинить», так что с коренными реформами я был бы крайне осторожен», — заявил для своего официального сайта российский журналист Владимир Познер.

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